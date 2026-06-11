Denni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkal

·19·Sport
Denni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkal

Denni Merfi GOAL nashriga bergan intervyusida nima uchun Liyam Rozenyor Chelsi klubidagi muvaffaqiyatsizligidan so'ng Angliya Premer-ligasiga qaytishi qiyinligini tushuntirib berdi. Uning fikricha, 41 yoshli mutaxassisni Fulxem bosh murabbiyligiga tayinlash klub uchun o'ta xavfli qaror bo'lishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fulxem jamoasining amaldagi ustozi Marko Silva shartnomasi yakunlangach, klubni tark etishga qaror qildi. Portugaliyalik mutaxassis besh yillik faoliyati davomida jamoani Chempionshipdan yuqori divizionga olib chiqdi va 229 o'yinning 100 tasida g'alaba qozonib, klubni Angliya Premer-ligasi o'rtamyonasiga aylantira oldi.

Hozirda bo'sh qoladigan o'rin uchun bir nechta nomzodlar ko'rib chiqilmoqda. Rozenyor Hull City va Strasburgdagi faoliyati bilan e'tiborga tushgan bo'lsa-da, Stamford Bridge stadionidagi faoliyati bor-yo'g'i uch yarim oy davom etdi va 23 o'yindan so'ng yakuniga yetdi. Merfining so'zlariga ko'ra, Rozenyorning Fulxem bilan futbolchilik davridagi aloqalari uning tayinlanishi uchun yetarli emas.

"O'ylaymanki, u bu imkoniyatni jon-deb qabul qilgan bo'lardi, lekin bu amalga oshmaydi. Fulxem buni katta tavakkal deb biladi, chunki uning Chelsi klubidagi faoliyati yaxshi boshlanganiga qaramay, yakunda muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Klub rahbariyati ushbu darajada ko'proq tajribaga ega bo'lgan murabbiyni tanlaydi", — dedi Merfi.

Shuningdek, sobiq yarim himoyachi Frank Lampardning G'arbiy Londonga qaytish imkoniyatlarini ham yuqori baholadi. Uning fikricha, Koventridagi muvaffaqiyatlaridan so'ng Lampard tajribaliroq nomzod sifatida ko'rilishi mumkin. Tomas Frank kabi murabbiylar bu poygadan chiqqan bo'lsa-da, bozorda Rozenyordan ko'ra tajribaliroq mutaxassislar yetarli.

FulxemChelsiAngliya Premer-ligasiFrank LampardFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Bugun, 07:34Cristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiCristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiBugun, 07:16Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...