«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...

·27·Sport
«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...

Yevropa futbolida mavsum yakunlanib, yozgi transfer bozori rasman ochilish arafasida Madridning «Real» klubi lageridan chinakam sensatsion xabarlar tarqalmoqda. Joze Mourinoning kutilayotgan qaytishi va Xulian Alvares transferi atrofidagi bahs-munozaralardan so‘ng, «qirollik klubi» rahbariyati tarkibni yanada jiddiyroq tozalashga qaror qilgan ko‘rinadi. Fransiyaning nufuzli «Foot Mercato» nashri bergan shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, Madrid grandi jamoaning asosiy tirgaklari hisoblangan iqtidorli yarim himoyachilar — Eduardo Kamavinga va Federiko Valverdeni sotib yuborish imkoniyatlarini jiddiy tarzda ko‘rib chiqmoqda.

Ispaniyalik taniqli insayder va jurnalist Migel Serranoning ta’kidlashicha, klub rahbariyati allaqachon har ikki mashhur futbolchining transfer bahosini belgilab, ularni sotuvga tayyorlab qo‘ygan.

Kamavinga uchun APLdan xaridorlar kutilmoqda

Fransiya milliy terma jamoasining porloq yulduzi Eduardo Kamavinga uchun madridliklar taxminan 50 million yevro atrofida mablag‘ ishlab topishni maqsad qilishgan. Bugungi kunda 23 yoshni qarshilagan mahoratli yarim himoyachi 2021 yilda Fransiyaning «Renn» klubidan 30 million yevro evaziga Madridga ko‘chib o‘tgan edi. Uning «qaymoqranglilar» bilan 2029 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomasi mavjud bo‘lsa-da, rahbariyat uni qo‘yib yuborishga rozi. «Real» mutasaddilari moliyaviy baquvvat bo‘lgan Angliya Premer-ligasi (APL) klublari tomonidan fransiyalik futbolchiga jiddiy va yirik takliflar bo‘lishiga katta umid bog‘lamoqda.

Biroq bu transferning amalga oshishi oson kechmaydi. Qator yetakchi ispan nashrlarining yozishicha, Kamavinganing o‘zi Madrid shahri va jamoasidan mutlaqo mamnun hamda «Real»ni tark etishni aslo istamayapti. Futbolchining bunday qat’iy pozitsiyasi ehtimoliy shartnoma jarayonini anchagina murakkablashtirishi mumkin.

Valverdening narxi 100 million yevro va kiyinish xonasidagi nizo

Ikkinchi olamshumul transfer esa urugvaylik matonatli yarim himoyachi Federiko Valverde atrofida aylanmoqda. «Qirollik klubi» o‘z yetakchilaridan biri bo‘lgan Valverde uchun kamida 100 million yevro miqdoridagi ulkan mablag‘ni talab qilyapti. Ishonchli manbalarning ochiqlashicha, ushbu yulduzning jamoadan ketishi faqatgina maydondagi sport natijalari bilan bog‘liq emas. Jamoa ichida, aniqrog‘i, «Real»ning kiyinish xonasida jiddiy ichki muammolar yuzaga kelgan. Xususan, Federiko Valverde va uning fransiyalik jamoadoshi Orelen Tchuameni o‘rtasida keskin nizo paydo bo‘lgani va ushbu sovuqchilik vaziyatga hamda klub rahbariyatining yakuniy qaroriga kuchli ta’sir o‘tkazgani aytilmoqda.

Insayderlarning xulosa qilishicha, joriy yozgi transfer oynasida «Santyago Bernabeu»da haqiqiy inqilob va tarkibni tubdan yangilash jarayoni kuzatiladi. Ispaniya ommaviy axborot vositalari yaqin kunlarda jamoaga bir nechta yangi va dunyo darajasidagi futbolchilar kelishini, shuningdek, omadsiz yakunlangan mavsumdan so‘ng Madrid klubi bilan xayrlashadigan o‘yinchilar soni juda ko‘p bo‘lishini xabar qilmoqda. Ko‘ramiz, Madrid superklubi ushbu katta o‘zgarishlardan so‘ng qanday ko‘rinish olar ekan.

«Real Madrid»ning yangi transfer «bomba»lari, Valverde va Kamavinganing yangi klublari tafsiloti hamda Yevropa futbolining eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Real MadridEduardo CamavingaFederico ValverdeJosé MourinhoJulián Álvarez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaBugun, 11:20Joze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarJoze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarBugun, 11:14«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladi«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladiBugun, 11:10PSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiPSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiBugun, 10:55Trent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinTrent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinBugun, 10:35Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...