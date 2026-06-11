«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...
Yevropa futbolida mavsum yakunlanib, yozgi transfer bozori rasman ochilish arafasida Madridning «Real» klubi lageridan chinakam sensatsion xabarlar tarqalmoqda. Joze Mourinoning kutilayotgan qaytishi va Xulian Alvares transferi atrofidagi bahs-munozaralardan so‘ng, «qirollik klubi» rahbariyati tarkibni yanada jiddiyroq tozalashga qaror qilgan ko‘rinadi. Fransiyaning nufuzli «Foot Mercato» nashri bergan shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, Madrid grandi jamoaning asosiy tirgaklari hisoblangan iqtidorli yarim himoyachilar — Eduardo Kamavinga va Federiko Valverdeni sotib yuborish imkoniyatlarini jiddiy tarzda ko‘rib chiqmoqda.
Ispaniyalik taniqli insayder va jurnalist Migel Serranoning ta’kidlashicha, klub rahbariyati allaqachon har ikki mashhur futbolchining transfer bahosini belgilab, ularni sotuvga tayyorlab qo‘ygan.
Kamavinga uchun APLdan xaridorlar kutilmoqda
Fransiya milliy terma jamoasining porloq yulduzi Eduardo Kamavinga uchun madridliklar taxminan 50 million yevro atrofida mablag‘ ishlab topishni maqsad qilishgan. Bugungi kunda 23 yoshni qarshilagan mahoratli yarim himoyachi 2021 yilda Fransiyaning «Renn» klubidan 30 million yevro evaziga Madridga ko‘chib o‘tgan edi. Uning «qaymoqranglilar» bilan 2029 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomasi mavjud bo‘lsa-da, rahbariyat uni qo‘yib yuborishga rozi. «Real» mutasaddilari moliyaviy baquvvat bo‘lgan Angliya Premer-ligasi (APL) klublari tomonidan fransiyalik futbolchiga jiddiy va yirik takliflar bo‘lishiga katta umid bog‘lamoqda.
Biroq bu transferning amalga oshishi oson kechmaydi. Qator yetakchi ispan nashrlarining yozishicha, Kamavinganing o‘zi Madrid shahri va jamoasidan mutlaqo mamnun hamda «Real»ni tark etishni aslo istamayapti. Futbolchining bunday qat’iy pozitsiyasi ehtimoliy shartnoma jarayonini anchagina murakkablashtirishi mumkin.
Valverdening narxi 100 million yevro va kiyinish xonasidagi nizo
Ikkinchi olamshumul transfer esa urugvaylik matonatli yarim himoyachi Federiko Valverde atrofida aylanmoqda. «Qirollik klubi» o‘z yetakchilaridan biri bo‘lgan Valverde uchun kamida 100 million yevro miqdoridagi ulkan mablag‘ni talab qilyapti. Ishonchli manbalarning ochiqlashicha, ushbu yulduzning jamoadan ketishi faqatgina maydondagi sport natijalari bilan bog‘liq emas. Jamoa ichida, aniqrog‘i, «Real»ning kiyinish xonasida jiddiy ichki muammolar yuzaga kelgan. Xususan, Federiko Valverde va uning fransiyalik jamoadoshi Orelen Tchuameni o‘rtasida keskin nizo paydo bo‘lgani va ushbu sovuqchilik vaziyatga hamda klub rahbariyatining yakuniy qaroriga kuchli ta’sir o‘tkazgani aytilmoqda.
Insayderlarning xulosa qilishicha, joriy yozgi transfer oynasida «Santyago Bernabeu»da haqiqiy inqilob va tarkibni tubdan yangilash jarayoni kuzatiladi. Ispaniya ommaviy axborot vositalari yaqin kunlarda jamoaga bir nechta yangi va dunyo darajasidagi futbolchilar kelishini, shuningdek, omadsiz yakunlangan mavsumdan so‘ng Madrid klubi bilan xayrlashadigan o‘yinchilar soni juda ko‘p bo‘lishini xabar qilmoqda. Ko‘ramiz, Madrid superklubi ushbu katta o‘zgarishlardan so‘ng qanday ko‘rinish olar ekan.
«Real Madrid»ning yangi transfer «bomba»lari, Valverde va Kamavinganing yangi klublari tafsiloti hamda Yevropa futbolining eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…