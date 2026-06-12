Bernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladi

·102·Sport
Bernardo Silva Real Madrid bilan shartnoma imzoladi

Bernardo Silva faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettiradigan boʻldi. Manchester Siti yulduzi Madridning Real Madrid klubi bilan kelishuvga erishdi. Maʼlumotlarga koʻra, tomonlar ikki yillik shartnoma borasida kelishib olishgan, shuningdek, uni yana bir yilga uzaytirish bandi ham kiritilgan. Ushbu transferda jamoaga qaytgan Joze Mourinyo asosiy rolni oʻynadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fabrizio Romano bergan xabarga koʻra, muzokaralar juda tez fursatda yakunlangan. Klub, futbolchi va barcha tomonlar oʻrtasidagi kelishuv atigi 36 soat ichida hal boʻlgan. Manchester Siti bilan shartnomasi shu oy oxirida yakuniga yetadigan yarim himoyachi, "Etixad" stadionidagi muvaffaqiyatli yillardan soʻng faoliyatida yangi sahifa ochishga tayyor.

Yaqinda Santiago Bernabeu stadioniga ikkinchi bor murabbiy sifatida qaytgan Joze Mourinyo Bernardo Silva nomini transferlar roʻyxatida birinchi raqamli maqsad sifatida belgilagan edi. Romano oʻzining X sahifasida: "Bernardo Silva Real Madridga, HERE WE GO! Kelishuv yakunlandi va shartnoma tasdiqlandi. Mourinyo Bernardoni xohladi va futbolchi bunga rozi boʻldi", — deb yozdi.

Avvalroq Silva oʻz kelajagi borasidagi savollarga aniq javob bermay kelayotgan edi, ayniqsa Barselona bilan bogʻliq mish-mishlar fonida u ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirgan. Biroq Real Madrid ushbu poygada oʻzining azaliy raqiblari Barselona va Atletiko Madrid klublarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.

Bernardo Silva Manchester Siti safida oʻtkazgan toʻqqiz yillik faoliyati davomida olti bor Angliya Premer-ligasi gʻolibi va Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritdi. U Angliya chempionatini 153 ta goldagi ishtiroki bilan eng nufuzli yarim himoyachilardan biri sifatida tark etmoqda.

Real MadridManchester SitiBernardo SilvaJose MourinhoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiKylian Mbappe Deschampsning Italiya terma jamoasiga oʻtishiga qarshi chiqdiBugun, 07:14Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiOljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 06:36Dmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026 da O‘zbekiston terma jamoasiga omad tiladiBugun, 06:25«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildi«Real» klubi Vinisius Juniorga keskin ultimatum e’lon qildiBugun, 06:15«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildi«Siti» Elliot Anderson uchun rekord darajadagi mablag‘ taklif qildiBugun, 06:11Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBugun, 05:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...