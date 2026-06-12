Chelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkin

·231·Sport
Chelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkin

Chelsi jamoasining sobiq yarim himoyachisi Emmanuel Petit London klubini Enzo Fernandez bilan xayrlashishga va Real Madrid aʻzosi Eduardo Camavinga ishtirokida shov-shuvli almashuv bitimini amalga oshirishga chaqirdi. Argentinalik futbolchi Londonda barqaror oʻyin koʻrsata olmayotgan bir paytda, Camavinganing Ispaniyadagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Stamford Bridge rahbariyati 2032-yilgacha shartnomasi boʻlgan Fernandez bilan bogʻliq vaziyatni hal qilish bosimi ostida qolgan. Futbolchi avvalroq Ispaniyaga koʻchib oʻtish istagini bildirgani uchun klub tomonidan jazolangan edi. Shu bilan birga, El Nacional nashrining xabar berishicha, Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Camavingani 50-80 million yevro evaziga sotishga tayyor.

Jahon chempioni Petitning fikricha, bu almashuv har ikki Yevropa giganti uchun manfaatli boʻladi. "Eduardo Camavinga va Enzo Fernandez almashuvi? Nega endi yoʻq? Camavinga hali juda yosh boʻlishiga qaramay, Real Madrid safida katta tajriba toʻpladi va koʻplab sovrunlarni qoʻlga kiritdi. U Chelsi tarkibidagi yosh futbolchilarga yetishmayotgan gʻoliblik ruhini olib kelishi mumkin", — dedi Petit.

Chelsi uchun oʻtgan mavsum omadsiz keldi va jamoa Angliya Premer-ligasi jadvalida 10-oʻrinni egallab, yevrokuboklardan quruq qoldi. Petitning taʻkidlashicha, klub va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar butunlay yomonlashgan. Uning soʻzlariga koʻra, ketishni istayotgan va jamoa sardori boʻla turib bunday muloqot qilayotgan futbolchini tarkibda olib qolishdan maʻno yoʻq.

ChelsiReal MadridEnzo FernandezEduardo CamavingaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati mukofot puli: kim qancha oladi?Jahon chempionati mukofot puli: kim qancha oladi?Bugun, 10:41Usmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiUsmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiBugun, 10:11Sidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiSidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiBugun, 10:05Rodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorRodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorBugun, 09:57Tibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiTibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 09:50Alvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiAlvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiBugun, 09:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...