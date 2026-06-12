Chelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkin
Chelsi jamoasining sobiq yarim himoyachisi Emmanuel Petit London klubini Enzo Fernandez bilan xayrlashishga va Real Madrid aʻzosi Eduardo Camavinga ishtirokida shov-shuvli almashuv bitimini amalga oshirishga chaqirdi. Argentinalik futbolchi Londonda barqaror oʻyin koʻrsata olmayotgan bir paytda, Camavinganing Ispaniyadagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Stamford Bridge rahbariyati 2032-yilgacha shartnomasi boʻlgan Fernandez bilan bogʻliq vaziyatni hal qilish bosimi ostida qolgan. Futbolchi avvalroq Ispaniyaga koʻchib oʻtish istagini bildirgani uchun klub tomonidan jazolangan edi. Shu bilan birga, El Nacional nashrining xabar berishicha, Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Camavingani 50-80 million yevro evaziga sotishga tayyor.
Jahon chempioni Petitning fikricha, bu almashuv har ikki Yevropa giganti uchun manfaatli boʻladi. "Eduardo Camavinga va Enzo Fernandez almashuvi? Nega endi yoʻq? Camavinga hali juda yosh boʻlishiga qaramay, Real Madrid safida katta tajriba toʻpladi va koʻplab sovrunlarni qoʻlga kiritdi. U Chelsi tarkibidagi yosh futbolchilarga yetishmayotgan gʻoliblik ruhini olib kelishi mumkin", — dedi Petit.
Chelsi uchun oʻtgan mavsum omadsiz keldi va jamoa Angliya Premer-ligasi jadvalida 10-oʻrinni egallab, yevrokuboklardan quruq qoldi. Petitning taʻkidlashicha, klub va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar butunlay yomonlashgan. Uning soʻzlariga koʻra, ketishni istayotgan va jamoa sardori boʻla turib bunday muloqot qilayotgan futbolchini tarkibda olib qolishdan maʻno yoʻq.
…