Jahon chempionati mukofot puli: kim qancha oladi?

·0·Sport
Jahon chempionati mukofot puli: kim qancha oladi?

Joriy yilda o‘tkaziladigan Jahon chempionati ishtirokchilari o‘rtasida jami 871 million dollar miqdorida mukofot puli taqsimlanadi. Bu haqda FIFA rasman ma’lum qildi. Mazkur ko‘rsatkich turnir tarixidagi eng yirik sovrin jamg‘armalaridan biri sifatida qayd etilmoqda.

2026 yilgi Jahon chempionati nafaqat ishtirokchi terma jamoalar soni va o‘yinlar miqdori bilan, balki mukofot puli hajmi bo‘yicha ham tarixdagi eng yirik musobaqalar qatoriga kiradi. Yangi format sabab hatto guruh bosqichidan keyin musobaqani tark etgan jamoalar ham sezilarli miqdorda mablag‘ga ega bo‘ladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, mundialda ishtirok etgan har bir terma jamoa kamida 12,5 million dollar mukofot puli oladi. Bu ko‘rsatkich 2022 yil Qatarda o‘tkazilgan Jahon chempionati bilan solishtirilganda ancha yuqori hisoblanadi. O‘shanda guruh bosqichida chiqib ketgan jamoalar taxminan 9 million dollar atrofida daromad olgan edi.

Musobaqa davomida natijalar yaxshilangan sari mukofot miqdori ham ortib boradi. 1/16 finalga yo‘l olgan jamoalar 14,5 million dollar, 1/8 finalga chiqqanlar 18,5 million dollar, chorak final ishtirokchilari esa 22,5 million dollar bilan taqdirlanadi.

To‘rtinchi o‘rinni egallagan terma jamoa 30,5 million dollar mukofot oladi, bronza medal sohibi esa 32,5 million dollarga ega bo‘ladi.

Finalgacha yetib borgan ikki jamoa eng katta mukofotlar uchun kurash olib boradi. Finalda mag‘lub bo‘lgan jamoa 36,5 million dollar bilan taqdirlansa, Jahon chempionati g‘olibi esa rekord darajada — 53,5 million dollar mukofot pulini qo‘lga kiritadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiUsmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiBugun, 10:11Sidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiSidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiBugun, 10:05Rodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorRodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorBugun, 09:57Tibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiTibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 09:50Chelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinChelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinBugun, 09:37Alvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiAlvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisiBugun, 09:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...