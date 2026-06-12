Robbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirda
Liverpul afsonasi Robbi Fauler GOAL nashriga bergan intervyusida jamoaning eng qimmat xaridi Aleksander Isak borasida oʻz xavotirlarini bildirdi. 125 million funt sterling evaziga transfer qilingan hujumchi Mersisaydagi ikkinchi mavsumida katta bosim ostida qolishi kutilmoqda. Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat futbolchi sifatida eʼtirof etilgan Isak, agar oʻziga tikilgan sarmoyalarni oqlay olmasa, uning narxi hech qanday ahamiyatga ega boʻlmasligi haqida ogohlantirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Aleksander Isak 2025-yilning yozida Nyukasl safida 109 oʻyinda 62 ta gol urgan holda Liverpul tarkibiga kelib qoʻshilgan edi. Angliya Premer-ligasida ketma-ket ikki mavsum 20 tadan ortiq gol urgan hujumchi dunyoning eng kuchli snayperlaridan biri sifatida eʼtirof etilgan. Biroq, Liverpul safidagi debyut mavsumi kutilganidek kechmadi. Jismoniy holati bilan bogʻliq muammolar va jiddiy jarohatlar uning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Oʻtgan mavsumda Isak oʻzining Angliya Premer-ligasidagi ilk golini faqat noyabr oyiga kelibgina urishga muvaffaq boʻldi. Toʻrt oyga safdan chiqargan oyogʻidagi sinish jarohati sababli u mavsum davomida bor-yoʻgʻi 4 ta gol bilan cheklandi. Faulerning taʼkidlashicha, futbolchi Liverpulga kelgan ilk kunidanoq jismoniy jihatdan tayyor boʻlmagan va bu holat butun mavsum davomida davom etgan.
Shuningdek, Fauler Shvetsiya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasiga Isakning kiritilganidan ham xavotirda. Uning fikricha, hujumchi turnirda ishtirok etishi sababli klubdagi mavsumoldi tayyorgarlikni toʻliq oʻtay olmaydi. Bu esa yangi mavsumda ham uning jismoniy holati bilan bogʻliq muammolar davom etishiga sabab boʻlishi mumkin.
…