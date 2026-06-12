Robbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirda

·70·Sport
Robbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirda

Liverpul afsonasi Robbi Fauler GOAL nashriga bergan intervyusida jamoaning eng qimmat xaridi Aleksander Isak borasida oʻz xavotirlarini bildirdi. 125 million funt sterling evaziga transfer qilingan hujumchi Mersisaydagi ikkinchi mavsumida katta bosim ostida qolishi kutilmoqda. Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat futbolchi sifatida eʼtirof etilgan Isak, agar oʻziga tikilgan sarmoyalarni oqlay olmasa, uning narxi hech qanday ahamiyatga ega boʻlmasligi haqida ogohlantirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aleksander Isak 2025-yilning yozida Nyukasl safida 109 oʻyinda 62 ta gol urgan holda Liverpul tarkibiga kelib qoʻshilgan edi. Angliya Premer-ligasida ketma-ket ikki mavsum 20 tadan ortiq gol urgan hujumchi dunyoning eng kuchli snayperlaridan biri sifatida eʼtirof etilgan. Biroq, Liverpul safidagi debyut mavsumi kutilganidek kechmadi. Jismoniy holati bilan bogʻliq muammolar va jiddiy jarohatlar uning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Oʻtgan mavsumda Isak oʻzining Angliya Premer-ligasidagi ilk golini faqat noyabr oyiga kelibgina urishga muvaffaq boʻldi. Toʻrt oyga safdan chiqargan oyogʻidagi sinish jarohati sababli u mavsum davomida bor-yoʻgʻi 4 ta gol bilan cheklandi. Faulerning taʼkidlashicha, futbolchi Liverpulga kelgan ilk kunidanoq jismoniy jihatdan tayyor boʻlmagan va bu holat butun mavsum davomida davom etgan.

Shuningdek, Fauler Shvetsiya terma jamoasining Jahon chempionati uchun qaydnomasiga Isakning kiritilganidan ham xavotirda. Uning fikricha, hujumchi turnirda ishtirok etishi sababli klubdagi mavsumoldi tayyorgarlikni toʻliq oʻtay olmaydi. Bu esa yangi mavsumda ham uning jismoniy holati bilan bogʻliq muammolar davom etishiga sabab boʻlishi mumkin.

LiverpulAleksander IsakRobbi FaulerAngliya Premer-ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiArsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiBugun, 18:20Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Bugun, 17:37Rim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiRim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiBugun, 17:25«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladi«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladiBugun, 17:09Braziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBraziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBugun, 16:33Jahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaJahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaBugun, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...