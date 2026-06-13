Mundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildi

·24·Sport
Mundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildi

13 iyun kuni 2026 yilgi Jahon chempionatining “B” guruhidan o‘rin olgan Kanada hamda Bosniya va Gersegovina terma jamoalari o‘rtasidagi 1-tur bahsi yakunlandi. Qiziqarli va murosasiz kechgan uchrashuvda tomonlar 1:1 hisobidagi durang natijani qayd etdi. Shu tariqa mundialdagi ilk durang rasman ro‘yxatga olindi.

Toronto shahridagi “Bimo Fild” stadionida bo‘lib o‘tgan bahsni argentinalik hakam Fakundo Telo boshqarib bordi. Uchrashuv davomida har ikki jamoa g‘alaba uchun kurashgan bo‘lsa-da, yakunda g‘olib nomi aniqlanmadi.

Hisob o‘yinning 21-daqiqasida ochildi. Bosniya va Gersegovina hujumchisi Yovo Lukich aniq zarba bilan jamoasini oldinga olib chiqdi. Kanada esa uchrashuvning so‘nggi qismida bosimni kuchaytirdi va 79-daqiqada Kayl Larin hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi. Uning goli kanadaliklarni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.

Bahsning 84-daqiqasida Bosniya va Gersegovina himoyachisi hamda jamoa sardori Sead Kolashinas jarohat sabab maydonni tark etishga majbur bo‘ldi. Shu bilan birga, Kanada terma jamoasi Jahon chempionatlari tarixidagi ilk ochkosini qo‘lga kiritdi.

Mazkur natijadan keyin Kanada va Bosniya va Gersegovina terma jamoalari bir ochkodan jamg‘arib, guruh jadvalida mos ravishda birinchi va ikkinchi o‘rinlarda joylashdi. Guruhning yana bir bahsida Qatar va Shveysariya terma jamoalari 13 iyun kuni tunda o‘zaro kuch sinashadi.

Keyingi turda Kanada 19 iyun kuni Qatarga qarshi maydonga tushadi, 24 iyun kuni esa Shveysariya bilan bahs olib boradi. Bosniya va Gersegovina terma jamoasi 18 iyun kuni Shveysariyaga qarshi o‘ynasa, 24 iyun kuni Qatar bilan to‘qnash keladi.

KanadaBosniya va GertsegovinaTorontoFakundo TelloJovo Lukic
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqdaBarselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqdaBugun, 22:16Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Bugun, 21:12Real Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiReal Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiBugun, 20:18«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordiBugun, 20:17Mbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiMbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiBugun, 19:27Muhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiMuhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...