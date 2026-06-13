Chicago Fire Robert Lewandowski va Leon Goretzka transferi ustida ishlamoqda

·0·Sport
Chicago Fire Robert Lewandowski va Leon Goretzka transferi ustida ishlamoqda

MLS vakili Chicago Fire klubi yozgi transfer oynasida haqiqiy shov-shuv ko'tarishni rejalashtirmoqda. AQSH klubi ayni damda Bavariya sobiq yulduzlari Robert Lewandowski va Leon Goretzka bilan muzokaralar olib bormoqda. Barselona bilan shartnomasi yakuniga yetayotgan polshalik hujumchi allaqachon Chikagoga tashrif buyurgan va klub infratuzilmasi bilan tanishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashrining xabar berishicha, 37 yoshli Robert Lewandowski faoliyatini okean ortida davom ettirishga qiziqish bildirmoqda, biroq unga Saudiya Arabistoni klublaridan ham jiddiy takliflar bor. Leon Goretzka bilan bog'liq vaziyat esa biroz murakkabroq. Germaniya terma jamoasi a'zosi hozirda Julian Nagelsmann ixtiyorida bo'lib turibdi va unga Yevropaning bir qator grand jamoalari da'vogarlik qilmoqda.

Chicago Fire bosh murabbiyi Gregg Berhalter jamoaning hujum chizig'ini kuchaytirishni istamoqda, ammo bu yerda tarkibni shakllantirish bo'yicha qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Jamoaning asosiy hujumchisi Hugo Cuypers joriy mavsumda 13 ta gol urib, MLS yulduzlari o'yiniga taklif etilgan. Berhalter odatda bitta markaziy hujumchi bilan o'ynashini inobatga olsa, Robert Lewandowski va Cuypersni bir vaqtda maydonga tushirish taktik muammo tug'dirishi mumkin.

Shuningdek, MLS qoidalari bo'yicha "Designated Player" (DP) maqomidagi o'yinchilar soni cheklangan. Agar Chicago Fire har ikki yulduzni ham tarkibga qo'shib olmoqchi bo'lsa, ulardan biri maosh cheklovlariga tushadigan oddiy shartnomaga rozi bo'lishi kerak. Avvalroq Thomas Müller ham Vancouver Whitecaps safiga aynan shunday shartlar asosida qo'shilgan edi.

MLSRobert LewandowskiLeon GoretzkaChicago FireTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildiMundialdagi ilk durang: Kanada so‘nggi daqiqalarda qutqarildiBugun, 22:24Barselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqdaBarselona Avstraliyaning yosh iqtidoriga qiziqish bildirmoqdaBugun, 22:16Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Bugun, 21:12Real Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiReal Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiBugun, 20:18«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordiBugun, 20:17Mbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiMbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiBugun, 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...