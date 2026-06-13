Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”
O‘zbekiston milliy terma jamoasi vingeri Jaloliddin Masharipov jarohati, tiklanish jarayoni va Jahon chempionati oldidan holati haqida fikr bildirdi. Tajribali futbolchi so‘nggi kunlarda uni bezovta qilgan muammo jiddiy xavotirga sabab bo‘lmasligini, hozir o‘zini ancha yaxshi his qilayotganini ta’kidladi.
Championat Asia nashriga bergan intervyusida Masharipov umurtqalararo disk churrasi, ya’ni grija bilan bog‘liq og‘riqlar qayta bezovta qilganini aytdi. Ammo futbolchining so‘zlariga ko‘ra, hozir vaziyat nazorat ostida va tiklanish jarayoni ijobiy ketmoqda.
“Umurtqalararo disk churrasi o‘sha vaqtda bezovta qildi. Hozir yaxshi hammasi. Xudoga shukr, o‘tib ketdi”, — dedi Masharipov.
Milliy jamoa muxlislari uchun bu xabar juda muhim. Chunki Jaloliddin Masharipov O‘zbekiston terma jamoasining eng tajribali, texnikasi yuqori va hal qiluvchi vaziyatlarda o‘yin taqdiriga ta’sir qila oladigan futbolchilaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Jahon chempionati arafasida har bir yetakchi futbolchining sog‘lom bo‘lishi jamoa uchun katta ahamiyatga ega.
Masharipov ayni paytda mashg‘ulot zalida ish olib borayotganini, jismoniy holatini tiklash va organizmni umumiy yuklamalarga moslashtirish jarayonidan o‘tayotganini ma’lum qildi. Uning aytishicha, tez orada umumiy guruh mashg‘ulotlariga qaytishi rejalashtirilgan.
“Xudo xohlasa, indindan umumiy guruh mashg‘ulotlariga chiqaman. Hozir mashg‘ulot zalda shug‘ullanib, moslashish jarayonidan o‘taman. Indindan esa umumiy mashg‘ulotlar boshlanadi”, — dedi vinger.
Bu so‘zlar Masharipovning holatida jiddiy xavf yo‘qligini ko‘rsatadi. Futbolchining umumiy mashg‘ulotlarga qaytishi murabbiylar shtabi uchun ham yaxshi yangilik. Chunki katta turnir oldidan taktik tayyorgarlik, o‘zaro tushunish va jamoaviy harakatlarni takomillashtirishda har bir futbolchining guruh bilan birga ishlashi muhim.
Jaloliddin Masharipov ushbu muammo unda yangi paydo bo‘lmaganini ham aytib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, umurtqalararo disk churrasi bilan bog‘liq holat 5-6 yildan beri mavjud. Futbolchi avval ham shu kabi og‘riqlarga qaramay, milliy jamoa uchun maydonga tushgan.
“Bu kasallik 5-6 yildan beri bor. 3 yil oldin Eron bilan o‘ynaganimizda ham Toshkentda ikki kun oldin ukol olib o‘yinga chiqqanman, o‘ynaganman”, — dedi Masharipov.
Bu gaplar futbolchining milliy jamoa uchun qanchalik mas’uliyat bilan yondashishini ko‘rsatadi. Katta o‘yinlar arafasida futbolchilar ko‘pincha og‘riq, charchoq va turli muammolarni yengib o‘tishga majbur bo‘ladi. Masharipov ham bunday sinovlardan o‘tgan va terma jamoa manfaati uchun maydonga tushgan tajribali o‘yinchi sifatida yaxshi tanilgan.
Albatta, bunday holatda ehtiyotkorlik ham juda muhim. Jahon chempionati kabi yirik musobaqada futbolchi to‘liq tayyor holatda bo‘lishi kerak. Shu bois hozirgi bosqichda Masharipovning mashg‘ulot zalida individual ishlayotgani va bosqichma-bosqich umumiy guruhga qo‘shilishi to‘g‘ri qaror hisoblanadi.
Futbolchi o‘zini yaxshi his qilayotganini yana bir bor ta’kidladi. U kerakli muolajalar qilinganini, ukollar olinganini va hozir eng asosiysi vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarganini aytdi.
“Xudoga shukr, hozir yaxshi. Endi bir-bir bezovta qilyapti. Bunaqa kasali borlar biladi. Ukollarni oldik, eng muhimi. Hammasi yaxshi, Xudo xohlasa”, — dedi u.
Masharipovning bu so‘zlari muxlislarni biroz tinchlantirishi tabiiy. Chunki u nafaqat qanotdagi faolligi, balki maydondagi tajribasi, to‘p bilan muomalasi va hujumlarni tashkil qilishdagi ishtiroki bilan ham jamoaga kerakli futbolchi. Uning sog‘lom holatda bo‘lishi O‘zbekiston terma jamoasining hujumdagi imkoniyatlarini kengaytiradi.
Vinger 26 kishilik yakuniy tarkibga kirishiga ishonch bildirmoqda. Uning fikricha, nasib qilsa, Jahon chempionatiga boradigan tarkibdan joy olishi kerak.
“Nasib qilsa, 26 talik tarkibda bo‘lishim kerak deb o‘ylayman”, — dedi Masharipov.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixda ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Bunday vaziyatda har bir futbolchining jismoniy va ruhiy holati alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, Masharipov kabi katta tajribaga ega o‘yinchilar jamoa ichidagi muhit, maydondagi qarorlar va muhim lahzalarda sovuqqonlikni saqlashda katta rol o‘ynaydi.
Muxlislar esa bir narsani istaydi: yetakchi futbolchilarning barchasi sog‘lom bo‘lib, mundialda O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilishi. Masharipovning “hozir hammasi yaxshi” degan so‘zlari shu ma’noda ijobiy signal bo‘ldi.
Endi asosiy vazifa — tiklanish jarayonini to‘g‘ri yakunlash, umumiy mashg‘ulotlarga qo‘shilish va Jahon chempionatiga maksimal tayyor holda yetib borish. Jaloliddin Masharipovning tajribasi, mahorati va maydondagi yetakchilik fazilatlari “oq bo‘rilar” uchun katta turnirda juda asqotishi mumkin.
…