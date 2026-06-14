Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadi

·0·Sport
Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadi

Okean orti maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi ayni avjiga chiqdi. Sayyoramizning eng nufuzli turnirida dastlabki tur uchrashuvlari o‘zining qizg‘in pallasiga kirdi. Bugun, 14 iyun kuni millionlar o‘yini ishqibozlarini bir-biridan qiziqarli va dramalarga boy bo‘lgan to‘rtta yirik to‘qnashuv kutib turibdi. Turli qit’alarning eng sara terma jamoalari yashil maydonda guruhdan chiqish yo‘lida dastlabki muhim ochkolar uchun kurash olib borishadi.

Quyida bugungi bahslarning boshlanish vaqtlari va guruhlardagi holat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin.

Osiyo grandlari sinovda: Qatar va Avstraliyaning yurishi

Bugungi futbol dasturini «B» guruhi vakillari boshlab berishadi. Toshkent vaqti bilan rosa soat 00:00 da qit’adoshimiz — Osiyoning amaldagi kuchli jamoalaridan biri Qatar milliy terma jamoasi Yevropaning noqulay va taktik jihatdan baquvvat vakili Shveysariyaga qarshi saf tortadi.

Shuningdek, «D» kvartetida joylashgan Osiyoning yana bir grandi Avstraliya terma jamoasi ham bugun maydonga tushadi. Ular Yevropaning eng shiddatli jamoalaridan biri Turkiya termasi bilan kuch sinashadilar. Ushbu qiziqarli uchrashuv soat 09:00 da start olishi belgilangan.

Quyidagi tahliliy jadval orqali 14 iyun kungi uchrashuvlar taqvimi va start olgan guruhlardagi dastlabki natijalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Guruhlar va bosqich

Uchrashadigan jamoalar juftligi

Boshlanish vaqti (Toshkent vaqti bilan)

Dastlabki o‘yinlar natijasi

Guruhdagi vaziyat va ko‘rsatkichlar

«B» guruhi, 1-tur

Qatar — Shveysariya

Soat 00:00 da

Kanada — Bosniya va Hersegovina

Mezbon Kanada ilk o‘yinda 1:1 hisobida durang o‘ynadi

«C» guruhi, 1-tur

Braziliya — Marokash

Soat 03:00 da

Karlo Anchelotti shogirdlari uchun ilk jiddiy sinov

«C» guruhi, 1-tur

Gaiti — Shotlandiya

Soat 06:00 da

Guruhning ikkinchi muhim to‘qnashuvi

«D» guruhi, 1-tur

Avstraliya — Turkiya

Soat 09:00 da

AQSH — Paragvay (4:1)

Mezbon AQSH yirik g‘alaba bilan peshqadamga aylandi

«C» guruhida shiddat: Braziliya va Shotlandiya maydonga tushadi

«C» guruhining dastlabki turi ham muxlislarga chinakam zavq ulashishi kutilmoqda. Soat 03:00 da musobaqaning bosh favoritlaridan biri — Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Braziliya milliy terma jamoasi Afrikaning eng xavfli vakili Marokashga qarshi bahs boshlaydi. Mazkur guruhning ikkinchi juftligi — Gaiti hamda Shotlandiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv esa tong saharda, soat 06:00 da start oladi.

Dastlabki o‘yinlar sharhi: Eslatib o‘tamiz, musobaqa mezbonlari uchun turnir turlicha boshlandi. «B» guruhida chempionat tashkilotchilaridan biri Kanada terma jamoasi Bosniya va Hersegovina bilan bo‘lgan bahsda 1:1 hisobida ochko bo‘lishishga majbur bo‘ldi. Endilikda ushbu guruhda Qatar yoki Shveysariya g‘alaba qozonsa, peshqadamlikni qo‘lga oladi. «D» guruhida esa yana bir mezbon — AQSH terma jamoasi chinakam shou ko‘rsatdi. Ishonchli va hujumkor o‘yin namoyish etgan amerikaliklar Paragvay darvozasini 4 bor ishg‘ol qilib, yirik 4:1 hisobidagi zafarni tantana qilishdi.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Osiyo jamoalarining mundialdagi yurishi, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiEndrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiKecha, 18:57Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaArbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaKecha, 18:49Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiBraziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiKecha, 18:43Ruben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaRuben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaKecha, 17:54Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiStyuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiKecha, 17:34Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiJahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiKecha, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi