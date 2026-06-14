Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadi
Okean orti maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi ayni avjiga chiqdi. Sayyoramizning eng nufuzli turnirida dastlabki tur uchrashuvlari o‘zining qizg‘in pallasiga kirdi. Bugun, 14 iyun kuni millionlar o‘yini ishqibozlarini bir-biridan qiziqarli va dramalarga boy bo‘lgan to‘rtta yirik to‘qnashuv kutib turibdi. Turli qit’alarning eng sara terma jamoalari yashil maydonda guruhdan chiqish yo‘lida dastlabki muhim ochkolar uchun kurash olib borishadi.
Quyida bugungi bahslarning boshlanish vaqtlari va guruhlardagi holat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin.
Osiyo grandlari sinovda: Qatar va Avstraliyaning yurishi
Bugungi futbol dasturini «B» guruhi vakillari boshlab berishadi. Toshkent vaqti bilan rosa soat 00:00 da qit’adoshimiz — Osiyoning amaldagi kuchli jamoalaridan biri Qatar milliy terma jamoasi Yevropaning noqulay va taktik jihatdan baquvvat vakili Shveysariyaga qarshi saf tortadi.
Shuningdek, «D» kvartetida joylashgan Osiyoning yana bir grandi Avstraliya terma jamoasi ham bugun maydonga tushadi. Ular Yevropaning eng shiddatli jamoalaridan biri Turkiya termasi bilan kuch sinashadilar. Ushbu qiziqarli uchrashuv soat 09:00 da start olishi belgilangan.
Quyidagi tahliliy jadval orqali 14 iyun kungi uchrashuvlar taqvimi va start olgan guruhlardagi dastlabki natijalar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Guruhlar va bosqich
Uchrashadigan jamoalar juftligi
Boshlanish vaqti (Toshkent vaqti bilan)
Dastlabki o‘yinlar natijasi
Guruhdagi vaziyat va ko‘rsatkichlar
«B» guruhi, 1-tur
Qatar — Shveysariya
Soat 00:00 da
Kanada — Bosniya va Hersegovina
Mezbon Kanada ilk o‘yinda 1:1 hisobida durang o‘ynadi
«C» guruhi, 1-tur
Braziliya — Marokash
Soat 03:00 da
—
Karlo Anchelotti shogirdlari uchun ilk jiddiy sinov
«C» guruhi, 1-tur
Gaiti — Shotlandiya
Soat 06:00 da
—
Guruhning ikkinchi muhim to‘qnashuvi
«D» guruhi, 1-tur
Avstraliya — Turkiya
Soat 09:00 da
AQSH — Paragvay (4:1)
Mezbon AQSH yirik g‘alaba bilan peshqadamga aylandi
«C» guruhida shiddat: Braziliya va Shotlandiya maydonga tushadi
«C» guruhining dastlabki turi ham muxlislarga chinakam zavq ulashishi kutilmoqda. Soat 03:00 da musobaqaning bosh favoritlaridan biri — Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Braziliya milliy terma jamoasi Afrikaning eng xavfli vakili Marokashga qarshi bahs boshlaydi. Mazkur guruhning ikkinchi juftligi — Gaiti hamda Shotlandiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv esa tong saharda, soat 06:00 da start oladi.
Dastlabki o‘yinlar sharhi: Eslatib o‘tamiz, musobaqa mezbonlari uchun turnir turlicha boshlandi. «B» guruhida chempionat tashkilotchilaridan biri Kanada terma jamoasi Bosniya va Hersegovina bilan bo‘lgan bahsda 1:1 hisobida ochko bo‘lishishga majbur bo‘ldi. Endilikda ushbu guruhda Qatar yoki Shveysariya g‘alaba qozonsa, peshqadamlikni qo‘lga oladi. «D» guruhida esa yana bir mezbon — AQSH terma jamoasi chinakam shou ko‘rsatdi. Ishonchli va hujumkor o‘yin namoyish etgan amerikaliklar Paragvay darvozasini 4 bor ishg‘ol qilib, yirik 4:1 hisobidagi zafarni tantana qilishdi.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Osiyo jamoalarining mundialdagi yurishi, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…