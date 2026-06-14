Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)
Poytaxtimizdagi muhtasham va ko‘rkam «Humo arena» muz saroyi bugun yana bir bor mahalliy va xorijlik sport ishqibozlari bilan lim-lim to‘ldi. Bunga sabab, mazkur arena mezbonlik qilayotgan aralash jang san’atining eng nufuzli va qaynoq musobaqalaridan biri — «Octagon 87» turniri bo‘ldi. Muxlislarning tinimsiz olqishlari ostida o‘tgan jang kechasining eng intizorlik bilan kutilgan markaziy to‘qnashuvlaridan birida (co main event) vatandoshimiz, og‘ir vazn toifasida yengilmas nom qozongan taniqli MMA ustasi Azamat Nuftillayev oktagonga chiqib keldi.
Vakilimizga ushbu o‘ta mas’uliyatli va shiddatli bahsda Qozog‘iston vakili, tajribali va xavfli jangchi Aybek Yermetov jiddiy raqiblik qildi.
Ikkinchi raund avvalidagi shiddatli hujum va texnik nokaut
Eng og‘ir vazn toifasining nufuzli chempionlik kamari uchun kechgan mazkur qasoskor bahs dastlabki soniyalardanyoq ikki bahaybat sportchining kuchli taktik kurashlari bilan boshlandi. Birinchi raundda tomonlar bir-birlarini xavfli zarbalar bilan sinovdan o‘tkazishgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan hamyurtimiz Azamat Nuftillayev haqiqiy hujumkorlik namoyish etdi.
Ikkinchi raundning ilk daqiqalari davom etayotgan bir pallada, Azamat raqibiga ketma-ket dahshatli va aniq zarbalar seriyasini yo‘lladi. Bunday kuchli bosimga dosh bera olmagan qozog‘istonlik sportchi himoyalanish imkoniyatini butunlay yo‘qotdi. Vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib turgan bahs referisi sportchining sog‘lig‘ini saqlab qolish maqsadida o‘yinni to‘xtatdi. Shu tariqa, Nuftillayev raqibini muddatidan oldin texnik nokaut (TKO) evaziga taslim etdi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Azamat Nuftillayevning chempionlik bahsi tafsilotlari va qayd etgan yuksak natijasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa bo‘lib o‘tgan maskan
Turnirning rasmiy nomi
Jang maqomi (Turnir kardi)
Vakilimiz va vazn toifasi
Raqib sportchi (Davlat)
Jang yakunlangan usul va raund
Bosh natija
«Humo arena»
(Toshkent)
«Octagon 87»
Co main event
(Markaziy jang)
Azamat Nuftillayev
(Og‘ir vazn)
Aybek Yermetov
(Qozog‘iston)
2-raund avvalida,
Texnik nokaut (TKO)
Chempionlik kamari
muvaffaqiyatli himoya qilindi
Og‘ir vazn qiroli: Kamar O‘zbekistonda qoldi!
Ushbu yorqin va ishonchli g‘alaba evaziga Azamat Nuftillayev «Octagon League» tashkilotining og‘ir vazn toifasidagi amaldagi chempionlik unvonini yana bir bor munosib tarzda himoya qildi va oltin kamarni o‘z vatanida olib qoldi. Stadionga yig‘ilgan minglab mahalliy ishqibozlar ushbu tarixiy zafarni ko‘tarinki kayfiyat va katta shodiyona bilan tantana qilishdi. Ekspertlar yurtdoshimizning ushbu vaznda hali uzoq vaqt davomida tengsiz bo‘lib qolishini bashorat qilishmoqda.
O‘zbekistonlik MMA yulduzlarining xalqaro maydonlardagi tarixiy g‘alabalari, «Humo arena»dan eng qaynoq reportajlar, janglar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…