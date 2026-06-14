Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)

·29·Sport
Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)

Poytaxtimizdagi muhtasham va ko‘rkam «Humo arena» muz saroyi bugun yana bir bor mahalliy va xorijlik sport ishqibozlari bilan lim-lim to‘ldi. Bunga sabab, mazkur arena mezbonlik qilayotgan aralash jang san’atining eng nufuzli va qaynoq musobaqalaridan biri — «Octagon 87» turniri bo‘ldi. Muxlislarning tinimsiz olqishlari ostida o‘tgan jang kechasining eng intizorlik bilan kutilgan markaziy to‘qnashuvlaridan birida (co main event) vatandoshimiz, og‘ir vazn toifasida yengilmas nom qozongan taniqli MMA ustasi Azamat Nuftillayev oktagonga chiqib keldi.

Vakilimizga ushbu o‘ta mas’uliyatli va shiddatli bahsda Qozog‘iston vakili, tajribali va xavfli jangchi Aybek Yermetov jiddiy raqiblik qildi.

Ikkinchi raund avvalidagi shiddatli hujum va texnik nokaut

Eng og‘ir vazn toifasining nufuzli chempionlik kamari uchun kechgan mazkur qasoskor bahs dastlabki soniyalardanyoq ikki bahaybat sportchining kuchli taktik kurashlari bilan boshlandi. Birinchi raundda tomonlar bir-birlarini xavfli zarbalar bilan sinovdan o‘tkazishgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan hamyurtimiz Azamat Nuftillayev haqiqiy hujumkorlik namoyish etdi.

Ikkinchi raundning ilk daqiqalari davom etayotgan bir pallada, Azamat raqibiga ketma-ket dahshatli va aniq zarbalar seriyasini yo‘lladi. Bunday kuchli bosimga dosh bera olmagan qozog‘istonlik sportchi himoyalanish imkoniyatini butunlay yo‘qotdi. Vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatib turgan bahs referisi sportchining sog‘lig‘ini saqlab qolish maqsadida o‘yinni to‘xtatdi. Shu tariqa, Nuftillayev raqibini muddatidan oldin texnik nokaut (TKO) evaziga taslim etdi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Azamat Nuftillayevning chempionlik bahsi tafsilotlari va qayd etgan yuksak natijasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa bo‘lib o‘tgan maskan

Turnirning rasmiy nomi

Jang maqomi (Turnir kardi)

Vakilimiz va vazn toifasi

Raqib sportchi (Davlat)

Jang yakunlangan usul va raund

Bosh natija

«Humo arena»


(Toshkent)

«Octagon 87»

Co main event


(Markaziy jang)

Azamat Nuftillayev


(Og‘ir vazn)

Aybek Yermetov


(Qozog‘iston)

2-raund avvalida,


Texnik nokaut (TKO)

Chempionlik kamari


muvaffaqiyatli himoya qilindi

Og‘ir vazn qiroli: Kamar O‘zbekistonda qoldi!

Ushbu yorqin va ishonchli g‘alaba evaziga Azamat Nuftillayev «Octagon League» tashkilotining og‘ir vazn toifasidagi amaldagi chempionlik unvonini yana bir bor munosib tarzda himoya qildi va oltin kamarni o‘z vatanida olib qoldi. Stadionga yig‘ilgan minglab mahalliy ishqibozlar ushbu tarixiy zafarni ko‘tarinki kayfiyat va katta shodiyona bilan tantana qilishdi. Ekspertlar yurtdoshimizning ushbu vaznda hali uzoq vaqt davomida tengsiz bo‘lib qolishini bashorat qilishmoqda.

O‘zbekistonlik MMA yulduzlarining xalqaro maydonlardagi tarixiy g‘alabalari, «Humo arena»dan eng qaynoq reportajlar, janglar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Azamat NuftillayevAybek YermetovOctagon 87ToshkentQozog'iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Muhammad Salah va Misr terma jamoasi: Jahon chempionatidagi omadsizlikka chek qoʻyiladimi?Bugun, 07:20Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Bugun, 07:02Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Bugun, 06:36Avstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiAvstraliya milliy terma jamoasi ilk turda Turkiya ustidan g‘alaba qozondiBugun, 06:15Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Qatar terma jamoasi Shveysariya bilan bahsda 1 ochkoga ega bo‘ldi (video)Bugun, 06:07Braziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBraziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadiBugun, 05:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi