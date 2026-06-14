Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydi
Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi yaqinlashgan sayin grand klublar ishtirokidagi turli shov-shuvli xabarlar va kutilmagan voqealar rivoji avj pallasiga chiqmoqda. Ana shunday katta shov-shuvlardan biri Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» hamda Ispaniyaning amaldagi qiroli Madridning «Real» klublari o‘rtasida yuz berdi. Ma’lum bo‘lishicha, 2024 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sohibi, sayyoramizning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri Rodri Ernandesda shu yozda o‘zi bolalikdan orzu qilgan jamoa — «Real Madrid» safiga o‘tish uchun juda qulay imkoniyat yuzaga kelgan edi. Biroq transferlar olamidagi so‘nggi siyosiy jarayonlar ushbu kelishuvga butunlay nuqta qo‘ydi.
Ispaniyaning nufuzli va ishonchli nashrlaridan biri hisoblangan «Cadena SER» tarqatgan xabarga ko‘ra, «Qirollik klubi» rahbariyati va murabbiylar shtabi orasida ushbu mahoratli ispan futbolchisini Madridga olib kelishni qattiq istovchilar va bu g‘oyani qo‘llab-quvvatlovchilar juda ko‘p bo‘lgan. Biroq millionlab muxlislar intiqlik bilan kutgan ushbu transfer endi hech qachon amalga oshmaydigan bo‘ldi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Rodri Ernandes atrofida yuzaga kelgan transfer mashmashasi va Madrid klubidagi ichki siyosiy vaziyat tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Transfer markazidagi yulduz
Futbolchining amaldagi maqomi
Yuzaga kelgan imkoniyat
«Real» ichki rahbariyatining munosabati
Florentino Peresning yakuniy qarori
Muxolif nomzodning bayonoti
Rodri Ernandes
(Ispaniyalik yarim himoyachi)
2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi, «Manchester Siti» yetakchisi
Yozgi transfer oynasida «Real»ga o‘tish
Ko‘pchilik rahbarlar Rodrini olib kelishni qattiq istagan
Shaxsan qarshi chiqdi
(Transferni butunlay bekor qildi)
«Rodri bilan kelishuv bor edi»
(Futbolchi buni rad etdi)
Florentino Peresning qat’iy «VЕTO»si va saylov ortidagi sirlar
Madrid grandida yaqindagina bo‘lib o‘tgan prezidentlik saylovlari ushbu transfer taqdirini hal qiluvchi asosiy omilga aylandi. Klub rahbarligiga qayta saylanishga muvaffaq bo‘lgan amaldagi prezident Florentino Peres Rodrining transferiga shaxsan qat’iy ravishda qarshi chiqqan va bu kelishuvga butunlay chek qo‘ygan.
Insaydlarning ma’lum qilishicha, Peresning saylovdagi asosiy raqobatchisi bo‘lgan tadbirkor Enrike Rikelme o‘z targ‘ibot kampaniyasi davomida agar prezident etib saylansa, Rodrini Madridga olib kelishini va futbolchi bilan albatta kelishuv mavjudligini bong urgan edi. Ammo o‘sha kezlarda «Manchester Siti» yulduzining o‘zi bunday da’volarni tezkorlik bilan rad etib, hech kim bilan yashirin muzokara olib bormaganini ma’lum qilgan.
Shu tariqa, prezidentlik poygasida yana g‘alaba qozongan Florentino Peres raqibining asosiy koziri bo‘lgan ushbu transfer rejasini butunlay chippakka chiqardi va «Oltin to‘p» sohibining «Santyago Bernabeu»ga kelishiga yo‘l qo‘ymadi. Rodri esa katta ehtimol bilan Enso Mareska qo‘l ostida, Angliyada o‘z faoliyatini davom ettiradi.
Yevropa sportidagi eng qaynoq transferlar, Florentino Peres va Xosep Gvardiolaning keyingi taktik yurishlari hamda futbol olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…