Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydi

·0·Sport
Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydi

Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi yaqinlashgan sayin grand klublar ishtirokidagi turli shov-shuvli xabarlar va kutilmagan voqealar rivoji avj pallasiga chiqmoqda. Ana shunday katta shov-shuvlardan biri Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» hamda Ispaniyaning amaldagi qiroli Madridning «Real» klublari o‘rtasida yuz berdi. Ma’lum bo‘lishicha, 2024 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sohibi, sayyoramizning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri Rodri Ernandesda shu yozda o‘zi bolalikdan orzu qilgan jamoa — «Real Madrid» safiga o‘tish uchun juda qulay imkoniyat yuzaga kelgan edi. Biroq transferlar olamidagi so‘nggi siyosiy jarayonlar ushbu kelishuvga butunlay nuqta qo‘ydi.

Ispaniyaning nufuzli va ishonchli nashrlaridan biri hisoblangan «Cadena SER» tarqatgan xabarga ko‘ra, «Qirollik klubi» rahbariyati va murabbiylar shtabi orasida ushbu mahoratli ispan futbolchisini Madridga olib kelishni qattiq istovchilar va bu g‘oyani qo‘llab-quvvatlovchilar juda ko‘p bo‘lgan. Biroq millionlab muxlislar intiqlik bilan kutgan ushbu transfer endi hech qachon amalga oshmaydigan bo‘ldi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Rodri Ernandes atrofida yuzaga kelgan transfer mashmashasi va Madrid klubidagi ichki siyosiy vaziyat tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Transfer markazidagi yulduz

Futbolchining amaldagi maqomi

Yuzaga kelgan imkoniyat

«Real» ichki rahbariyatining munosabati

Florentino Peresning yakuniy qarori

Muxolif nomzodning bayonoti

Rodri Ernandes


(Ispaniyalik yarim himoyachi)

2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi, «Manchester Siti» yetakchisi

Yozgi transfer oynasida «Real»ga o‘tish

Ko‘pchilik rahbarlar Rodrini olib kelishni qattiq istagan

Shaxsan qarshi chiqdi


(Transferni butunlay bekor qildi)

«Rodri bilan kelishuv bor edi»


(Futbolchi buni rad etdi)

Florentino Peresning qat’iy «VЕTO»si va saylov ortidagi sirlar

Madrid grandida yaqindagina bo‘lib o‘tgan prezidentlik saylovlari ushbu transfer taqdirini hal qiluvchi asosiy omilga aylandi. Klub rahbarligiga qayta saylanishga muvaffaq bo‘lgan amaldagi prezident Florentino Peres Rodrining transferiga shaxsan qat’iy ravishda qarshi chiqqan va bu kelishuvga butunlay chek qo‘ygan.

Insaydlarning ma’lum qilishicha, Peresning saylovdagi asosiy raqobatchisi bo‘lgan tadbirkor Enrike Rikelme o‘z targ‘ibot kampaniyasi davomida agar prezident etib saylansa, Rodrini Madridga olib kelishini va futbolchi bilan albatta kelishuv mavjudligini bong urgan edi. Ammo o‘sha kezlarda «Manchester Siti» yulduzining o‘zi bunday da’volarni tezkorlik bilan rad etib, hech kim bilan yashirin muzokara olib bormaganini ma’lum qilgan.

Shu tariqa, prezidentlik poygasida yana g‘alaba qozongan Florentino Peres raqibining asosiy koziri bo‘lgan ushbu transfer rejasini butunlay chippakka chiqardi va «Oltin to‘p» sohibining «Santyago Bernabeu»ga kelishiga yo‘l qo‘ymadi. Rodri esa katta ehtimol bilan Enso Mareska qo‘l ostida, Angliyada o‘z faoliyatini davom ettiradi.

Yevropa sportidagi eng qaynoq transferlar, Florentino Peres va Xosep Gvardiolaning keyingi taktik yurishlari hamda futbol olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:13Vitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiVitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiBugun, 09:47Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?Bugun, 09:3730 ta zarba yo‘llagan Turkiya terma jamoasi Avstraliyaga mag‘lub bo‘ldi...30 ta zarba yo‘llagan Turkiya terma jamoasi Avstraliyaga mag‘lub bo‘ldi...Bugun, 09:22Montella Avstraliyadan mag‘lubiyatdan keyin jamoasiga ishonch bildirdiMontella Avstraliyadan mag‘lubiyatdan keyin jamoasiga ishonch bildirdiBugun, 09:15Vinisius Marokash bilan o‘yindagi durang natijadan keyin bayonot berdiVinisius Marokash bilan o‘yindagi durang natijadan keyin bayonot berdiBugun, 09:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?