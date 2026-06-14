Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...
Moskva “Lokomotiv”i safida Rossiya chempioni bo‘lgan o‘zbekistonlik sobiq futbolchi Vitaliy Denisov O‘zbekiston milliy terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki haqida fikr bildirdi. U milliy jamoamizning tarixiy mundial oldidan qanday kayfiyatda ekani, guruhdagi imkoniyatlari va yetakchi futbolchilarning roliga to‘xtalib o‘tdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etmoqda. Bu nafaqat futbolchilar, balki butun mamlakat uchun ulkan voqea hisoblanadi. Fabio Kannavaro boshchiligidagi jamoa “K” guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.
Vitaliy Denisovning ta’kidlashicha, hozir O‘zbekistonda barcha e’tibor milliy jamoaga qaratilgan. Terma jamoaning mundialga chiqishi xalq orasida katta xursandchilik uyg‘otgan.
“Mamlakatda hamma O‘zbekiston terma jamoasini kuzatyapti. Milliy jamoa ilk bor bunday yirik musobaqaga yo‘l oldi. Hamma juda xursand”, — dedi Denisov.
Sobiq futbolchi muxlislar qo‘llab-quvvatlovi haqida ham alohida gapirdi. Uning aytishicha, ayrim muxlislar terma jamoaga e’tiborni kuchaytirish va uni qo‘llash maqsadida avtomobilda AQSHga yo‘l olgan. Denisov Amerikada o‘zbekistonliklar ko‘p ekanini, u yerda milliy jamoa jiddiy qo‘llab-quvvatlanishini ta’kidladi.
“Ayrim muxlislar jamoaga e’tiborni oshirish uchun avtomobilda AQSHga yo‘l olishdi. AQSHda terma jamoa jiddiy qo‘llab-quvvatlanadi. Men o‘sha yerga borganimda, doim yurtdoshlarimizni uchratganman”, — dedi u.
Bu omil O‘zbekiston terma jamoasi uchun katta ruhiy kuch bo‘lishi mumkin. Chunki Jahon chempionatida ilk bor ishtirok etayotgan jamoa uchun muxlislarning ishonchi, qo‘llab-quvvatlovi va duosi juda muhim. Maydonda futbolchilar 11 kishi bo‘lib o‘ynaydi, ammo ular ortida butun xalqning umidi turadi.
Denisovdan O‘zbekiston guruhdan chiqishga qodirmi, degan savolga ham javob so‘raldi. U buni juda istashini, ammo vazifa oson bo‘lmasligini aytdi.
“Juda xohlardim, lekin bu oson bo‘lmaydi. Umid qilamanki, yigitlar o‘zini qo‘lga olib, yuqori darajada o‘yin namoyish etadi. Kolumbiya — kuchli tarkibga ega, juda og‘ir raqib”, — dedi Denisov.
Haqiqatan ham, O‘zbekiston uchun guruh bosqichi jiddiy sinovlarga boy bo‘ladi. Kolumbiya texnik va jismoniy jihatdan kuchli, yuqori individual mahoratga ega futbolchilardan tashkil topgan jamoa. Portugaliya esa Yevropaning eng yulduzli termalaridan biri. Kongo Demokratik Respublikasi ham jismonan baquvvat, tezkor va kurashchan futbolchilarga ega raqib hisoblanadi.
Shu bois har bir uchrashuvda mayda detallar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Birinchi o‘yindagi natija jamoaning keyingi kayfiyatiga jiddiy ta’sir qilishi mumkin. Denisov ham aynan Kolumbiyaga qarshi bahsning og‘ir bo‘lishini alohida ta’kidlamoqda.
Sobiq himoyachi O‘zbekiston terma jamoasi yetakchilari haqida ham fikr bildirdi. Uning nazaricha, bu turnirda birinchi navbatda psixologiya hal qiluvchi omillardan biri bo‘ladi. Chunki milliy jamoa futbolchilarining aksariyati bunday darajadagi musobaqada ilk bor ishtirok etadi.
“Bu yerda, birinchi navbatda, psixologiya hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi. Terma jamoa a’zolarining ko‘pchiligi bu darajadagi musobaqada ilk bor o‘ynaydi”, — dedi Denisov.
Jahon chempionatida bosim juda katta bo‘ladi. Millionlab muxlislar kuzatuvi, kuchli raqiblar, yangi muhit va ulkan mas’uliyat futbolchilardan nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki ruhiy barqarorlikni ham talab qiladi. Bu borada tajribali o‘yinchilarning roli juda muhim.
Denisov Abduqodir Husanovni milliy jamoaning yetakchilaridan biri sifatida tilga oldi. Uning fikricha, yosh bo‘lishiga qaramay, Husanov allaqachon katta tajriba to‘plamoqda va “Manchester Siti”dagi muhit uning rivojiga ijobiy ta’sir qilmoqda.
“Abduqodir Husanov yosh bo‘lishiga qaramay, milliy jamoaning yetakchilaridan biri. Uning “Manchester Siti”da to‘plagan tajribasi o‘z samarasini beryapti. U jamoaga psixologik jihatdan yordam beradi”, — dedi sobiq futbolchi.
Husanov uchun bu mundial katta sahnada o‘zini yanada kengroq namoyon qilish imkoniyati bo‘ladi. Angliya futbolida, Pep Gvardiola qo‘l ostidagi muhitda to‘plangan tajriba himoyachiga Jahon chempionatida asqotishi mumkin. U himoyadagi ishonch, yakkakurashlardagi qat’iyat va orqa chiziqdagi sovuqqonlik bilan jamoaga katta yordam berishi kerak.
Denisov Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning ham yetakchilik sifatlarini ko‘rsatishi zarurligini ta’kidladi. Bu ikki futbolchi ham milliy jamoa hujumlarida katta rol o‘ynaydi.
“Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev esa o‘zlarining liderlik sifatlarini ko‘rsatishi kerak”, — dedi Denisov.
Eldor Shomurodov terma jamoaning eng tajribali hujumchilaridan biri. Uning Yevropa futbolidagi tajribasi, maydondagi kurashchanligi va jamoani ruhlantira olishi O‘zbekiston uchun katta ahamiyatga ega. Abbosbek Fayzullayev esa kreativlik, tezkor qaror qabul qilish va hujumdagi nostandart harakatlari bilan raqib himoyasiga muammo tug‘dirishi mumkin.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatidagi birinchi uchrashuvini 18 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi o‘tkazadi. Bellashuv Mexikodagi mashhur “Atsteka” stadionida bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan soat 7:00 da start oladi. Bu o‘yin “oq bo‘rilar” uchun mundialdagi ilk qadam bo‘ladi.
Ikkinchi turda Fabio Kannavaro shogirdlari 23 iyun kuni soat 22:00 da Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya bilan kuch sinashadi. Bu bahs nafaqat O‘zbekiston muxlislari, balki butun futbol jamoatchiligi uchun qiziq to‘qnashuvlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Guruhdagi so‘nggi uchrashuv 28 iyun kuni soat 4:30 da Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o‘tkaziladi. Afrika jamoasi jismonan baquvvat, tezkor va yakkakurashlarda kuchli futbolchilardan tarkib topgani bilan xavfli hisoblanadi.
Vitaliy Denisovning fikrlari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtiroki allaqachon tarixiy hodisa. Ammo maydondagi vazifa hali oldinda. Guruhdan chiqish oson bo‘lmaydi, lekin futbolda kurash, ishonch va to‘g‘ri tayyorgarlik ko‘p narsani o‘zgartirishi mumkin.
Muxlislar esa milliy jamoadan bitta narsani kutadi: har bir o‘yinda oxirigacha kurashish, yurakdan o‘ynash va O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilish. Denisov aytganidek, bu darajada psixologiya juda muhim. Agar futbolchilar bosimni yengib, o‘z o‘yinini ko‘rsata olsa, “oq bo‘rilar” mundialda munosib taassurot qoldirishi mumkin.
…