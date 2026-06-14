Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...
Yevropa yashil maydonlarida UYEFA Chempionlar ligasining navbatdagi mavsumi yakunlanib, bosh sovrinni Fransiyaning PSJ klubi qo‘lga kiritganidan so‘ng, qit’ada yozgi transfer oynasi haqiqiy shov-shuvlar bilan start oldi. Ayni paytda transfer bozorining markazida yana Madridning «Real» klubi paydo bo‘ldi. Nufuzli xorij OAVlarining xabar berishicha, «Qirollik klubi» Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi, Parij grandi hujumchisi Usmon Dembeleni o‘z tarkibiga qo‘shib olish imkoniyatlarini jiddiy tarzda ko‘rib chiqmoqda.
Turkiyaning mashhur va ishonchli «TRT Spor» nashri tarqatgan eksklyuziv ma’lumotlarga ko‘ra, madridliklar ushbu transfer orqali yoz faslining eng yirik xaridini amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
Florentino Peresning prezidentlik zafari va hujumdagi asosiy variant
Madrid klubi rahbarligiga qayta saylanishga muvaffaq bo‘lgan amaldagi prezident Florentino Peres o‘z saylovidagi navbatdagi tarixiy g‘alabasini shu yozda porloq va shov-shuvli xarid bilan mustahkamlab qo‘yishni maqsad qilgan. «Real» mutasaddilari jamoaning hujum chizig‘ini yanada vahimali ko‘rinishga keltirish uchun bir qator nomzodlarni sinchkovlik bilan o‘rganib chiqishdi. Natijada, parijliklar safida ajoyib mavsumni o‘tkazgan Usmon Dembele Madrid grandi uchun transfer bozoridagi eng asosiy va ustuvor variantlardan biriga aylandi.
Mazkur yirik transferni moliyaviy jihatdan ta’minlash va jamoada xorijlik futbolchilar uchun kvota (legionerlar limiti) ochish maqsadida «Real» rahbariyati kutilmagan qurbonlikka ham tayyor. Ma’lum bo‘lishicha, madridliklar fransiyalik yulduzni sotib olish uchun yarim himoyachi Braim Diasning transferga chiqarilishi va sotilishini rejalashtirmoqda. Shu yo‘l bilan klub qo‘shimcha mablag‘ ishlab olishni ko‘zlamoqda.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Usmon Dembelening PSJdagi maqomi, dahshatli statistikasi va «Real»ning hujum chizig‘iga oid rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Transfer nishoni bo‘lgan yulduz
Futbolchining bugungi oliy maqomi
PSJ bilan amaldagi shartnomasi
O‘tgan mavsumdagi umumiy ko‘rsatkichlari
Shartnoma uchun moliyaviy manba
Muqobil omadsiz variant (Avvalgi urinish)
Usmon Dembele
(Fransiyalik hujumchi)
«Oltin to‘p» sovrinining
amaldagi sohibi
2028 yilning
yoziga qadar mo‘ljallangan
37 ta uchrashuv,
19 ta gol va 10 ta golli uzatma
Braim Diasning
boshqa klubga sotilishi
Xulian Alvares
(«Atletiko» Madrid)
«Oltin to‘p» qiroli Madridga yo‘l oladimi?
Ta’kidlash joizki, Usmon Dembelening Parij klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, Nasser Al-Xelayfi uni osonlikcha qo‘yib yubormasligi aniq. Biroq «Real Madrid»ning jozibador taklifi va Florentino Peresning transfer siyosati har qanday shartnomani bekor qilishga qodir. Dembele uchun yakuniga yetgan mavsum faoliyatidagi eng yuksak cho‘qqi bo‘ldi — u PSJ tarkibida barcha musobaqalarda 37 ta bahsda maydonga tushib, naqd 19 ta gol urdi va 10 marotaba jamoadoshlariga golli pas uzatdi. Eng muhimi, hujumchi ayni damda sayyoramizning eng nufuzli individual sovrini — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or)ning amaldagi sohibi hisoblanadi.
Bundan avvalroq sport ommaviy axborot vositalarida «Real»ning Madridning boshqa bir klubi «Atletiko» hujumchisi Xulian Alvaresni sotib olish bo‘yicha muzokaralar olib borgani, biroq bu urinishlar muvaffaqiyatsiz yakunlangani haqida xabarlar berilgan edi. Endilikda «Qirollik klubi» bor e’tiborini aynan «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembelega qaratgan.
Yevropa futbolidagi eng qaynoq yozgi transferlar, Florentino Peresning navbatdagi mega-loyihalari, klublarning ichki sirlari va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…