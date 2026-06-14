Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...

·85·Sport
Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...

Yevropa yashil maydonlarida UYEFA Chempionlar ligasining navbatdagi mavsumi yakunlanib, bosh sovrinni Fransiyaning PSJ klubi qo‘lga kiritganidan so‘ng, qit’ada yozgi transfer oynasi haqiqiy shov-shuvlar bilan start oldi. Ayni paytda transfer bozorining markazida yana Madridning «Real» klubi paydo bo‘ldi. Nufuzli xorij OAVlarining xabar berishicha, «Qirollik klubi» Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi, Parij grandi hujumchisi Usmon Dembeleni o‘z tarkibiga qo‘shib olish imkoniyatlarini jiddiy tarzda ko‘rib chiqmoqda.

Turkiyaning mashhur va ishonchli «TRT Spor» nashri tarqatgan eksklyuziv ma’lumotlarga ko‘ra, madridliklar ushbu transfer orqali yoz faslining eng yirik xaridini amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

Florentino Peresning prezidentlik zafari va hujumdagi asosiy variant

Madrid klubi rahbarligiga qayta saylanishga muvaffaq bo‘lgan amaldagi prezident Florentino Peres o‘z saylovidagi navbatdagi tarixiy g‘alabasini shu yozda porloq va shov-shuvli xarid bilan mustahkamlab qo‘yishni maqsad qilgan. «Real» mutasaddilari jamoaning hujum chizig‘ini yanada vahimali ko‘rinishga keltirish uchun bir qator nomzodlarni sinchkovlik bilan o‘rganib chiqishdi. Natijada, parijliklar safida ajoyib mavsumni o‘tkazgan Usmon Dembele Madrid grandi uchun transfer bozoridagi eng asosiy va ustuvor variantlardan biriga aylandi.

Mazkur yirik transferni moliyaviy jihatdan ta’minlash va jamoada xorijlik futbolchilar uchun kvota (legionerlar limiti) ochish maqsadida «Real» rahbariyati kutilmagan qurbonlikka ham tayyor. Ma’lum bo‘lishicha, madridliklar fransiyalik yulduzni sotib olish uchun yarim himoyachi Braim Diasning transferga chiqarilishi va sotilishini rejalashtirmoqda. Shu yo‘l bilan klub qo‘shimcha mablag‘ ishlab olishni ko‘zlamoqda.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Usmon Dembelening PSJdagi maqomi, dahshatli statistikasi va «Real»ning hujum chizig‘iga oid rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Transfer nishoni bo‘lgan yulduz

Futbolchining bugungi oliy maqomi

PSJ bilan amaldagi shartnomasi

O‘tgan mavsumdagi umumiy ko‘rsatkichlari

Shartnoma uchun moliyaviy manba

Muqobil omadsiz variant (Avvalgi urinish)

Usmon Dembele


(Fransiyalik hujumchi)

«Oltin to‘p» sovrinining


amaldagi sohibi

2028 yilning


yoziga qadar mo‘ljallangan

37 ta uchrashuv,


19 ta gol va 10 ta golli uzatma

Braim Diasning


boshqa klubga sotilishi

Xulian Alvares


(«Atletiko» Madrid)

«Oltin to‘p» qiroli Madridga yo‘l oladimi?

Ta’kidlash joizki, Usmon Dembelening Parij klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, Nasser Al-Xelayfi uni osonlikcha qo‘yib yubormasligi aniq. Biroq «Real Madrid»ning jozibador taklifi va Florentino Peresning transfer siyosati har qanday shartnomani bekor qilishga qodir. Dembele uchun yakuniga yetgan mavsum faoliyatidagi eng yuksak cho‘qqi bo‘ldi — u PSJ tarkibida barcha musobaqalarda 37 ta bahsda maydonga tushib, naqd 19 ta gol urdi va 10 marotaba jamoadoshlariga golli pas uzatdi. Eng muhimi, hujumchi ayni damda sayyoramizning eng nufuzli individual sovrini — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or)ning amaldagi sohibi hisoblanadi.

Bundan avvalroq sport ommaviy axborot vositalarida «Real»ning Madridning boshqa bir klubi «Atletiko» hujumchisi Xulian Alvaresni sotib olish bo‘yicha muzokaralar olib borgani, biroq bu urinishlar muvaffaqiyatsiz yakunlangani haqida xabarlar berilgan edi. Endilikda «Qirollik klubi» bor e’tiborini aynan «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembelega qaratgan.

Yevropa futbolidagi eng qaynoq yozgi transferlar, Florentino Peresning navbatdagi mega-loyihalari, klublarning ichki sirlari va sport olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Ousmane DembéléReal MadridFlorentino PérezParis Saint-GermainBrahim Díaz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiCristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiBugun, 11:10Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:40Arsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorArsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorBugun, 10:32«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 10:30Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiFlorentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiBugun, 10:23Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?