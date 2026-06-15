Shon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdi
Oq uy mezbonlik qilayotgan shiddatli va murosasiz «UFC Freedom 250» yubiley musobaqasi aralash yakkakurash ixlosmandlariga ketma-ket yorqin va unutilmas lahzalarni taqdim etishda davom etmoqda. Mazkur tarixiy bayram kechasining navbatdagi jangi ham muddatidan oldin, dahshatli va chiroyli yakun topdi. Eng yengil vazn toifasining sobiq chempioni, o‘zining betakror uslubi va yorqin soch turmaklari bilan MMA olamida katta obro‘ga ega bo‘lgan amerikalik Shon O'Melli kanadalik tajribali sportchi Aymann Zaxabiga qarshi oktagonga ko‘tarildi. Divizionning ikkita elita vakili o‘rtasidagi to‘qnashuv zaldagi muxlislarning olqishlari ostida boshlandi.
Ikkinchi raunddagi dahshatli zarba va reyting bahsi
Ushbu qarama-qarshilik nafaqat shou xarakteriga ega, balki vazn toifasidagi chempionlik poygasi uchun ham o‘ta muhim ahamiyatga ega edi. Ayni damda UFC rasmiy reytingida kuchli uchlikni (3-o‘rin) band etib turgan Shon O'Melli, undan uch pog‘ona pastda, ya’ni 6-o‘rinda borayotgan Aymann Zaxabining kuchini to‘g‘ri baholagan holda ehtiyotkorlik bilan bahs boshladi. Birinchi raund asosan razvedka va o‘zaro xavfli zarbalar almashinuvi bilan o‘tdi.
Biroq, ikkinchi raundga kelib Shon o‘zining aniq va tezkor texnikasini ishga soldi. Jang davomida raqibining zaif nuqtasini topa olgan sobiq chempion, kutilmaganda yo‘llagan kuchli va dahshatli zarbasi bilan kanadalik jangchini oktagonga qulatdi. Hakam vaziyatni baholab, bahsni tezkorlik bilan to‘xtatdi va O'Mellining navbatdagi yorqin nokautli zafarini qayd etdi.
Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC Freedom 250» doirasida kechgan ushbu markaziy jang tafsilotlari va sportchilarning ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Jangchilar va ularning yurti
UFC rasmiy reytingidagi o‘rni
Jang tugagan raund va usul
O'Melli uchun zafarli seriya
Zaxabi uchun mag‘lubiyat alami
Musobaqa tashkil etilgan majmua
Shon O'Melli
(AQSH vakili)
3-o‘rin
(Sobiq divizion qiroli)
2-raund, Nokaut
(Muddatidan oldin)
Ketma-ket 2-g‘alaba
(Muvaffaqiyatli odim)
7 ta g‘alabadan keyingi
ilk mag‘lubiyat
Oq uy majmuasi
(Vashington, AQSH)
Aymann Zaxabi
(Kanada vakili)
6-o‘rin
(Kuchli da’vogar)
Mag‘lubiyat qabul qilindi
Seriyasi barham topdi
Muvaffaqiyatli yurish to‘xtadi
Yubiley turniri
Biri uchun yuksalish, boshqasi uchun mag‘lubiyat alami
Ushbu yorqin g‘alaba Shon O'Melli uchun faoliyatidagi ketma-ket qo‘lga kiritilgan ikkinchi muvaffaqiyat bo‘ldi va u yana bir bor chempionlik kamari uchun asosiy da’vogar ekanini isbotladi. Kanada sharafini himoya qiluvchi Aymann Zaxabi uchun esa bu natija o‘ta alamli bo‘ldi. Sababi, u ushbu to‘qnashuvga qadar oktagonda ketma-ket 7 ta jangda zafar quchib, mag‘lubiyatsiz seriyani davom ettirib kelayotgan edi. Shon O'Melli ushbu chiroyli nokauti bilan raqibining uzoq yillik zafarli yurishiga chek qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli va chiroyli nokautlar, chempionlik kamari uchun kechayotgan shiddatli poygalar, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv ma’lumotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…