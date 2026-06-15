Shon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdi

·16·Sport
Shon O'Melli ikkinchi raundda Aymann Zaxabini nokautga uchratdi

Oq uy mezbonlik qilayotgan shiddatli va murosasiz «UFC Freedom 250» yubiley musobaqasi aralash yakkakurash ixlosmandlariga ketma-ket yorqin va unutilmas lahzalarni taqdim etishda davom etmoqda. Mazkur tarixiy bayram kechasining navbatdagi jangi ham muddatidan oldin, dahshatli va chiroyli yakun topdi. Eng yengil vazn toifasining sobiq chempioni, o‘zining betakror uslubi va yorqin soch turmaklari bilan MMA olamida katta obro‘ga ega bo‘lgan amerikalik Shon O'Melli kanadalik tajribali sportchi Aymann Zaxabiga qarshi oktagonga ko‘tarildi. Divizionning ikkita elita vakili o‘rtasidagi to‘qnashuv zaldagi muxlislarning olqishlari ostida boshlandi.

Ikkinchi raunddagi dahshatli zarba va reyting bahsi

Ushbu qarama-qarshilik nafaqat shou xarakteriga ega, balki vazn toifasidagi chempionlik poygasi uchun ham o‘ta muhim ahamiyatga ega edi. Ayni damda UFC rasmiy reytingida kuchli uchlikni (3-o‘rin) band etib turgan Shon O'Melli, undan uch pog‘ona pastda, ya’ni 6-o‘rinda borayotgan Aymann Zaxabining kuchini to‘g‘ri baholagan holda ehtiyotkorlik bilan bahs boshladi. Birinchi raund asosan razvedka va o‘zaro xavfli zarbalar almashinuvi bilan o‘tdi.

Biroq, ikkinchi raundga kelib Shon o‘zining aniq va tezkor texnikasini ishga soldi. Jang davomida raqibining zaif nuqtasini topa olgan sobiq chempion, kutilmaganda yo‘llagan kuchli va dahshatli zarbasi bilan kanadalik jangchini oktagonga qulatdi. Hakam vaziyatni baholab, bahsni tezkorlik bilan to‘xtatdi va O'Mellining navbatdagi yorqin nokautli zafarini qayd etdi.

Quyidagi rasmiy MMA tahlili jadvali orqali «UFC Freedom 250» doirasida kechgan ushbu markaziy jang tafsilotlari va sportchilarning ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Jangchilar va ularning yurti

UFC rasmiy reytingidagi o‘rni

Jang tugagan raund va usul

O'Melli uchun zafarli seriya

Zaxabi uchun mag‘lubiyat alami

Musobaqa tashkil etilgan majmua

Shon O'Melli


(AQSH vakili)

3-o‘rin


(Sobiq divizion qiroli)

2-raund, Nokaut


(Muddatidan oldin)

Ketma-ket 2-g‘alaba


(Muvaffaqiyatli odim)

7 ta g‘alabadan keyingi


ilk mag‘lubiyat

Oq uy majmuasi


(Vashington, AQSH)

Aymann Zaxabi


(Kanada vakili)

6-o‘rin


(Kuchli da’vogar)

Mag‘lubiyat qabul qilindi

Seriyasi barham topdi

Muvaffaqiyatli yurish to‘xtadi

Yubiley turniri

Biri uchun yuksalish, boshqasi uchun mag‘lubiyat alami

Ushbu yorqin g‘alaba Shon O'Melli uchun faoliyatidagi ketma-ket qo‘lga kiritilgan ikkinchi muvaffaqiyat bo‘ldi va u yana bir bor chempionlik kamari uchun asosiy da’vogar ekanini isbotladi. Kanada sharafini himoya qiluvchi Aymann Zaxabi uchun esa bu natija o‘ta alamli bo‘ldi. Sababi, u ushbu to‘qnashuvga qadar oktagonda ketma-ket 7 ta jangda zafar quchib, mag‘lubiyatsiz seriyani davom ettirib kelayotgan edi. Shon O'Melli ushbu chiroyli nokauti bilan raqibining uzoq yillik zafarli yurishiga chek qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.

UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli va chiroyli nokautlar, chempionlik kamari uchun kechayotgan shiddatli poygalar, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv ma’lumotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Shon O'MalleyAyman ZakhabiUFCAQSHKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiSiril Gan Aleks Pereyrani mag‘lub etib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiBugun, 04:25Josh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdiJosh Xokit ikkinchi raundda Derrik Lyuisni nokautga uchratdiBugun, 04:16Maurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiMaurisio Ruffi birinchi raunddayoq Maykl Chendlerni nokautga uchratdiBugun, 02:33O‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiO‘zbekiston va bir qator davlatlar UYEFA prezidentining bayonotiga qat’iy raddiya berdiBugun, 02:26Jahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiJahon chempionatida bugun to‘rtta qiziq o‘yin o‘tkaziladiBugun, 02:16Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Iliya Topuriya Islam Maxachevga qarshi jang uchun necha million so‘ragan edi?Bugun, 02:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?