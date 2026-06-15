Islom Maxachev Jastin Geyjini yengil vazn kamarini yutgani bilan tabrikladi

·14·Sport
Islom Maxachev Jastin Geyjini yengil vazn kamarini yutgani bilan tabrikladi

Aralash yakkakurashlar (MMA) olamida okean ortida bo‘lib o‘tgan «UFC Oq uy» yubiley turniridan so‘ng qizg‘in muhokamalar va shov-shuvli bayonotlar davom etmoqda. Avvalroq xabar berganimizdek, amerikalik tajribali va jangovar yulduz Jastin Geyji amaldagi chempion Iliya Topuriyani to‘rtinchi raunddan so‘ng shifokorlar taqiqi evaziga texnik nokautga uchratib, yengil vazn toifasida yangi UFC qiroliga aylangan edi. Ushbu tarixiy va kutilmagan g‘alabadan so‘ng, yarim o‘rta vazn toifasida amaldagi UFC chempioni, rossiyalik taniqli sportchi Islom Maxachev o‘zining sobiq vaznidagi yangi chempionni yorqin zafar bilan qutladi.

Islom Maxachevdan Topuriyaga «tosh» va Geyjiga ehtirom

Islom Maxachev o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali yangi chempionga tabrik yo‘llar ekan, ushbu vazn kamari uchun 20 million dollar gonorar talab qilib, katta ketgan sobiq chempion Iliya Topuriyaning mag‘lubiyatiga ham sha’ma qilib o‘tdi.

MMA qiroli Islom Maxachevning ijtimoiy tarmoqdagi bayonoti:

«Kim o‘zini haddan tashqari yuqoriga ko‘tarsa, kun kelib u albatta pastga tushiriladi! Bu shafqatsiz sport o‘yinida chin ma’noda turli darajalar bor. Seni chin qalbdan tabriklayman, Jastin. Sen bu chempionlik kamariga hozirgi kunda dunyodagi hammadan ko‘ra ko‘proq munosib eding».

Quyidagi rasmiy sport tahlili eslatmasi orqali Islom Maxachevning yengil vazndagi tarixiy natijalari va mazkur vaznning yangi maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Sportchining ism-sharifi

UFCdagi joriy va yangi maqomi

Yengil vazn kamariga egalik davri

Muvaffaqiyatli kamar himoyalari

Topuriyaning mag‘lubiyat usuli

Yangi chempionning asosiy xarakteri

Islom Maxachev

Yarim o‘rta vazn chempioni

2022 yil oktyabr – 2025 yil may

4 marotaba


(Rekord ko‘rsatkich)

Muzokaralarni buzgan edi

Geyjini qutlab, sobiq raqibga sha’ma qildi

Jastin Geyji

Yengil vaznning yangi qiroli

Ilk bor kamarni qo‘lga kiritdi

Navbatdagi rejalarda

4-raunddan so‘ng


(Texnik nokaut)

Jangovar va matonatli vakil

Yengil vaznda Maxachev qoldirgan ulkan tarix

Qayd etish joizki, Islom Maxachev uchun yengil vazn toifasi begona emas va u ushbu diviziondagi vaziyatni juda yaxshi tushunadi. Rossiyalik mahorat ustasi yengil vazn toifasidagi chempionlik tojiga 2022 yilning oktyabr oyidan to 2025 yilning may oyiga qadar mutlaq ravishda egalik qilib kelgan. Ushbu davr mobaynida Maxachev o‘z unvonini dunyoning eng dahshatli da’vogarlaridan naqd 4 marotaba munosib tarzda himoya qilishga muvaffaq bo‘lgan va shundan so‘ng vazn o‘lchamini o‘zgartirgan edi.

Endilikda Jastin Geyji ushbu taxtning yangi egasi sifatida o‘z imperiyasini boshlamoqda va yaqin orada unga qarshi kim oktagonga chiqishi katta intrigaga sabab bo‘lmoqda.

UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli chempionlik to‘qnashuvlari, yulduz jangchilarning ring ortidagi o‘zaro dahanaki janglari, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv ma’lumotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Islom MakhachevJustin GaethjeIliya TopuriaUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jastin Geyji Topuriya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Jastin Geyji Topuriya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 07:36Shvetsiya milliy terma jamoasi Tunis ustidan yirik g‘alabaga erishdiShvetsiya milliy terma jamoasi Tunis ustidan yirik g‘alabaga erishdiBugun, 07:22Fayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdiFayzullayev Kannavaroning maslahati va mundial orzusi haqida gapirdiBugun, 06:58Abbosbek Fayzullayev Ronalduga qarshi o‘ynash orzusi haqida gapirdiAbbosbek Fayzullayev Ronalduga qarshi o‘ynash orzusi haqida gapirdiBugun, 06:29Bulat Yesmagambetov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi imkoniyatini past baholadiBulat Yesmagambetov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi imkoniyatini past baholadiBugun, 06:18Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!Getji Topuriyani texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qozondi!Bugun, 05:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?