Islom Maxachev Jastin Geyjini yengil vazn kamarini yutgani bilan tabrikladi
Aralash yakkakurashlar (MMA) olamida okean ortida bo‘lib o‘tgan «UFC Oq uy» yubiley turniridan so‘ng qizg‘in muhokamalar va shov-shuvli bayonotlar davom etmoqda. Avvalroq xabar berganimizdek, amerikalik tajribali va jangovar yulduz Jastin Geyji amaldagi chempion Iliya Topuriyani to‘rtinchi raunddan so‘ng shifokorlar taqiqi evaziga texnik nokautga uchratib, yengil vazn toifasida yangi UFC qiroliga aylangan edi. Ushbu tarixiy va kutilmagan g‘alabadan so‘ng, yarim o‘rta vazn toifasida amaldagi UFC chempioni, rossiyalik taniqli sportchi Islom Maxachev o‘zining sobiq vaznidagi yangi chempionni yorqin zafar bilan qutladi.
Islom Maxachevdan Topuriyaga «tosh» va Geyjiga ehtirom
Islom Maxachev o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali yangi chempionga tabrik yo‘llar ekan, ushbu vazn kamari uchun 20 million dollar gonorar talab qilib, katta ketgan sobiq chempion Iliya Topuriyaning mag‘lubiyatiga ham sha’ma qilib o‘tdi.
MMA qiroli Islom Maxachevning ijtimoiy tarmoqdagi bayonoti:
«Kim o‘zini haddan tashqari yuqoriga ko‘tarsa, kun kelib u albatta pastga tushiriladi! Bu shafqatsiz sport o‘yinida chin ma’noda turli darajalar bor. Seni chin qalbdan tabriklayman, Jastin. Sen bu chempionlik kamariga hozirgi kunda dunyodagi hammadan ko‘ra ko‘proq munosib eding».
Quyidagi rasmiy sport tahlili eslatmasi orqali Islom Maxachevning yengil vazndagi tarixiy natijalari va mazkur vaznning yangi maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Sportchining ism-sharifi
UFCdagi joriy va yangi maqomi
Yengil vazn kamariga egalik davri
Muvaffaqiyatli kamar himoyalari
Topuriyaning mag‘lubiyat usuli
Yangi chempionning asosiy xarakteri
Islom Maxachev
Yarim o‘rta vazn chempioni
2022 yil oktyabr – 2025 yil may
4 marotaba
(Rekord ko‘rsatkich)
Muzokaralarni buzgan edi
Geyjini qutlab, sobiq raqibga sha’ma qildi
Jastin Geyji
Yengil vaznning yangi qiroli
Ilk bor kamarni qo‘lga kiritdi
Navbatdagi rejalarda
4-raunddan so‘ng
(Texnik nokaut)
Jangovar va matonatli vakil
Yengil vaznda Maxachev qoldirgan ulkan tarix
Qayd etish joizki, Islom Maxachev uchun yengil vazn toifasi begona emas va u ushbu diviziondagi vaziyatni juda yaxshi tushunadi. Rossiyalik mahorat ustasi yengil vazn toifasidagi chempionlik tojiga 2022 yilning oktyabr oyidan to 2025 yilning may oyiga qadar mutlaq ravishda egalik qilib kelgan. Ushbu davr mobaynida Maxachev o‘z unvonini dunyoning eng dahshatli da’vogarlaridan naqd 4 marotaba munosib tarzda himoya qilishga muvaffaq bo‘lgan va shundan so‘ng vazn o‘lchamini o‘zgartirgan edi.
Endilikda Jastin Geyji ushbu taxtning yangi egasi sifatida o‘z imperiyasini boshlamoqda va yaqin orada unga qarshi kim oktagonga chiqishi katta intrigaga sabab bo‘lmoqda.
UFC oktagonlaridagi eng shov-shuvli chempionlik to‘qnashuvlari, yulduz jangchilarning ring ortidagi o‘zaro dahanaki janglari, sport dunyosining eng qaynoq markazlaridan eksklyuziv ma’lumotlar va eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…