Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdi
Aralash jang san’atlari (MMA) olamida yilning eng shov-shuvli va kutilmagan natijalaridan biri qayd etildi. Dunyoning eng nufuzli sport promousheni hisoblangan UFC olamida ro‘y bergan so‘nggi dramatik o‘zgarishlar nafaqat muxlislarni, balki sport afsonalarini ham befarq qoldirmayapti. UFC tashkilotining sobiq ikki vazn toifasidagi mutlaq chempioni, dunyoga mashhur Konor Makgregor yaqindagina kechgan jangda Iliya Topuriyaning Jastin Geyjidan qabul qilib olgan og‘ir mag‘lubiyatiga o‘z munosabatini bildirib, kutilmagan bayonot bilan chiqdi.
«Uning taslim bo‘lganini ko‘rish juda achinarli»
Nufuzli sport insayderlari va xorij OAVlarining xabar berishicha, irlandiyalik afsonaviy jangchi Topuriyaning oktagondagi harakatlaridan va u duch kelgan mag‘lubiyatdan biroz xafa bo‘lganini yashirib o‘tirmadi. Konor mag‘lubiyat sabablarini tahlil qilar ekan, jangchilar uchun juda muhim bo‘lgan psixologik omilga alohida to‘xtalib o‘tdi:
Konor Makgregorning Topuriya mag‘lubiyati haqidagi fikri:
«Iliya ushbu to‘qnashuvda oxirigacha jang qilmadi, u ruhan sinib, o‘zi taslim bo‘ldi. Oktagonda uning mana shunday holatga tushganini va yengilganini kuzatish haqiqatan ham juda achinarli bo‘ldi. Aslida u bundan ko‘ra buyuk va ajoyib g‘alabalarga to‘liq loyiq bo‘lgan kuchli sportchi edi. Shunga qaramay, ushbu achchiq mag‘lubiyat uning faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi va kelajakda uni yanada kuchli, irodali jangchiga aylantiradi, deb hisoblayman.
Bundan tashqari, men bir muhim qoidani alohida ta’kidlamoqchiman: oila a’zolari, yaqin insonlar hech qachon va hech qanday holatda jangchining ringdagi burchagida (sekundant sifatida) turmasligi kerak. Nima bo‘lishidan qat’iy nazar, bu professional sport va u yerdagi muhit butunlay boshqacha bo‘lishi shart».
Quyidagi rasmiy MMA va turnir tahlili jadvali orqali «UFC Freedom 250» musobaqasining yakuniy natijalari va Konor Makgregorning bo‘lajak jangi taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va turnir nomi
Asosiy jang ishtirokchilari
Uchrashuvning yakuniy natijasi va usuli
Qo‘lga kiritilgan oliy unvon
Konor Makgregorning bo‘lajak raqibi
Tarixiy jang o‘tkaziladigan sana va joy
UFC Freedom 250
(Markaziy turnir)
Jastin Geyji — Iliya Topuriya
Jastin Geyji g‘alaba qozondi
(Texnik nokaut evaziga)
Yengil vazn toifasida yangi UFC chempioni
Maks Hollouey
(Afsonalar to‘qnashuvi)
11 iyun, Las-Vegas
(AQSH, Nevada shtati)
Oktagondagi yangi qirol va Konorning qaytishi
Eslatib o‘tamiz, mazkur shov-shuvli va shiddatli kechgan «UFC Freedom 250» grandioz turnirining eng asosiy markaziy jangida tajribali Jastin Geyji amaldagi chempion Iliya Topuriyani o‘ta og‘ir zarbalar seriyasidan so‘ng, texnik nokaut (TKO) evaziga mag‘lubiyatga uchratdi. Mazkur yorqin zafar evaziga Geyji vazn toifasida yangi mutlaq UFC chempioni sifatida oltin kamarni o‘z beliga taqdi.
O‘z navbatda, ushbu voqealarga baho bergan Konor Makgregorning o‘zi ham ayni damda oktagonga qaytish uchun so‘nggi tayyorgarlik bosqichini o‘tkazmoqda. Irlandiyalik yulduz joriy yilning 11 iyul kuni AQSHning ko‘ngilochar markazi hisoblangan Las-Vegas shahrida o‘zining eski va ashaddiy raqiblaridan biri — mahoratli Maks Holloueyga qarshi o‘ta shiddatli va tarixiy revansh jangida ishtirok etadi. Ushbu jang dunyo MMA muxlislari uchun yilning eng intizorlik bilan kutilayotgan voqeligi bo‘lishi shubhasiz.
UFC olamining eng qaynoq va dahshatli janglari, Konor Makgregorning Las-Vegasdagi qaytish shousi, chempionlik kamarlari uchun kechadigan shiddatli to‘qnashuvlar va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…