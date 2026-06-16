Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdi

·1·Sport
Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdi

Aralash jang san’atlari (MMA) olamida yilning eng shov-shuvli va kutilmagan natijalaridan biri qayd etildi. Dunyoning eng nufuzli sport promousheni hisoblangan UFC olamida ro‘y bergan so‘nggi dramatik o‘zgarishlar nafaqat muxlislarni, balki sport afsonalarini ham befarq qoldirmayapti. UFC tashkilotining sobiq ikki vazn toifasidagi mutlaq chempioni, dunyoga mashhur Konor Makgregor yaqindagina kechgan jangda Iliya Topuriyaning Jastin Geyjidan qabul qilib olgan og‘ir mag‘lubiyatiga o‘z munosabatini bildirib, kutilmagan bayonot bilan chiqdi.

«Uning taslim bo‘lganini ko‘rish juda achinarli»

Nufuzli sport insayderlari va xorij OAVlarining xabar berishicha, irlandiyalik afsonaviy jangchi Topuriyaning oktagondagi harakatlaridan va u duch kelgan mag‘lubiyatdan biroz xafa bo‘lganini yashirib o‘tirmadi. Konor mag‘lubiyat sabablarini tahlil qilar ekan, jangchilar uchun juda muhim bo‘lgan psixologik omilga alohida to‘xtalib o‘tdi:

Konor Makgregorning Topuriya mag‘lubiyati haqidagi fikri:

«Iliya ushbu to‘qnashuvda oxirigacha jang qilmadi, u ruhan sinib, o‘zi taslim bo‘ldi. Oktagonda uning mana shunday holatga tushganini va yengilganini kuzatish haqiqatan ham juda achinarli bo‘ldi. Aslida u bundan ko‘ra buyuk va ajoyib g‘alabalarga to‘liq loyiq bo‘lgan kuchli sportchi edi. Shunga qaramay, ushbu achchiq mag‘lubiyat uning faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi va kelajakda uni yanada kuchli, irodali jangchiga aylantiradi, deb hisoblayman.

Bundan tashqari, men bir muhim qoidani alohida ta’kidlamoqchiman: oila a’zolari, yaqin insonlar hech qachon va hech qanday holatda jangchining ringdagi burchagida (sekundant sifatida) turmasligi kerak. Nima bo‘lishidan qat’iy nazar, bu professional sport va u yerdagi muhit butunlay boshqacha bo‘lishi shart».

Quyidagi rasmiy MMA va turnir tahlili jadvali orqali «UFC Freedom 250» musobaqasining yakuniy natijalari va Konor Makgregorning bo‘lajak jangi taqvimi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va turnir nomi

Asosiy jang ishtirokchilari

Uchrashuvning yakuniy natijasi va usuli

Qo‘lga kiritilgan oliy unvon

Konor Makgregorning bo‘lajak raqibi

Tarixiy jang o‘tkaziladigan sana va joy

UFC Freedom 250


(Markaziy turnir)

Jastin Geyji — Iliya Topuriya

Jastin Geyji g‘alaba qozondi


(Texnik nokaut evaziga)

Yengil vazn toifasida yangi UFC chempioni

Maks Hollouey


(Afsonalar to‘qnashuvi)

11 iyun, Las-Vegas


(AQSH, Nevada shtati)

Oktagondagi yangi qirol va Konorning qaytishi

Eslatib o‘tamiz, mazkur shov-shuvli va shiddatli kechgan «UFC Freedom 250» grandioz turnirining eng asosiy markaziy jangida tajribali Jastin Geyji amaldagi chempion Iliya Topuriyani o‘ta og‘ir zarbalar seriyasidan so‘ng, texnik nokaut (TKO) evaziga mag‘lubiyatga uchratdi. Mazkur yorqin zafar evaziga Geyji vazn toifasida yangi mutlaq UFC chempioni sifatida oltin kamarni o‘z beliga taqdi.

O‘z navbatda, ushbu voqealarga baho bergan Konor Makgregorning o‘zi ham ayni damda oktagonga qaytish uchun so‘nggi tayyorgarlik bosqichini o‘tkazmoqda. Irlandiyalik yulduz joriy yilning 11 iyul kuni AQSHning ko‘ngilochar markazi hisoblangan Las-Vegas shahrida o‘zining eski va ashaddiy raqiblaridan biri — mahoratli Maks Holloueyga qarshi o‘ta shiddatli va tarixiy revansh jangida ishtirok etadi. Ushbu jang dunyo MMA muxlislari uchun yilning eng intizorlik bilan kutilayotgan voqeligi bo‘lishi shubhasiz.

UFC olamining eng qaynoq va dahshatli janglari, Konor Makgregorning Las-Vegasdagi qaytish shousi, chempionlik kamarlari uchun kechadigan shiddatli to‘qnashuvlar va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiLionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiBugun, 08:19Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiEron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiBugun, 08:17Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiJahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdiBugun, 08:12Dembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiDembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiBugun, 08:07Urugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldiUrugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldiBugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi