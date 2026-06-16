Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?

·52·Sport
Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?

Butun dunyo nigohi qadalgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi o‘zining ilk kunlaridanoq kutilmagan natijalar va haqiqiy dramalarni taqdim etishda davom etmoqda. Guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuv yashil maydonda haqiqiy murosasiz kurash kechganini ko‘rsatdi. Unda Okeaniya qit’asi vakili Yangi Zelandiya hamda Osiyoning grand jamoalaridan biri hisoblangan Eron milliy terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelishdi. Har ikki tomonning g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoqi va tinimsiz hujumlari evaziga mazkur qaynoq bellashuv 2:2 hisobidagi jangovar va dramatik durang bilan o‘z nihoyasiga yetdi.

Okeaniyaliklarning ikki karra ustunligi va boy berilgan tarixiy zafar

Uchrashuv avvalidan insayderlar va ko‘pchilik mutaxassislar Eron terma jamoasini yaqqol favorit sifatida ko‘rsatayotgan edi. Biroq Darren Bazili qo‘l ostidagi Yangi Zelandiya futbolchilari oktagon singari shiddatli kechgan yashil maydonda raqibga aslo bo‘sh kelishmadi. Ular o‘yin davomida ikki marotaba hisobda oldinga chiqib, g‘alabaga juda yaqin kelishgandi. Ammo Eron jamoasining tajribasi va irodasi baribir o‘z so‘zini aytdi — forslar har safar muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘lishdi va okeaniyaliklar tarixiy g‘alabani qo‘ldan chiqarishdi.

Quyidagi rasmiy sport va taktik tahlil jadvali orqali JCH-2026 guruh bosqichi 1-turidan o‘rin olgan mazkur shiddatli uchrashuvning yakuniy natijalari va murabbiy fikri bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va tur nomi

To‘qnash kelgan terma jamoalar

Uchrashuvning yakuniy hisobi

Yangi Zelandiya jamoasining bosh murabbiyi

Uchrashuv davomida kuzatilgan asosiy drama

Bosh murabbiyning jamoaviy o‘yinga bergan bahosi

JCH-2026


(Guruh bosqichi, 1-tur)

Yangi Zelandiya — Eron

2:2


(Jangovar durang)

Darren Bazili


(Tajribali mutaxassis)

Okeaniyaliklar ikki bor hisobda oldinga chiqib, ustunlikni saqlay olishmadi.

“Futbolchilarimning ko‘rsatgan qahramonligidan faxrlanaman”

“Tarixga kirish imkoniyati qo‘ldan chiqqani alamli”

O‘yindan so‘ng o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida Yangi Zelandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Darren Bazili o‘z shogirdlarining ko‘rsatgan matonati va o‘yinidan ko‘ngli to‘lganini yashirib o‘tirmadi. Shu bilan birga, u tarixiy uch ochkoni boy berishganidan biroz mahzun ekanini ham bayon qildi:

Bosh murabbiy Darren Bazilining o‘yindan keyingi eksklyuziv munosabati:

“Maydonda bor kuchini berib o‘ynagan barcha futbolchilarim bilan chin qalbdan faxrlanaman. Bugun jamoam juda sifatli o‘yin namoyish etdi: to‘pni yaxshi nazorat qildik va raqib darvozasi oldida ko‘plab xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirdik. Albatta, yakunda zafar qucha olmaganimiz va g‘alabani qo‘ldan chiqarganimiz bizni biroz ranjitdi. To‘qnashuv davomida raqib darvozasiga ikkita o‘ta chiroyli gol urishga muvaffaq bo‘ldik, shu boisdan ham bu natija bizga yanada alamli tuyulmoqda. Chunki bugun bizda katta futbol tarixiga kirish uchun juda qulay imkoniyat bor edi. Shunga qaramay, yigitlarning shiddatli kurashganidan va ko‘rsatgan xarakteridan to‘liq mamnunman”.

Okeaniya vakillari uchun ushbu durang katta mundialdagi porloq yurishning boshlanishi bo‘lishi shubhasiz. Eron esa navbatdagi turlarda o‘z xatolari ustida ishlashga majbur.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, guruhlardagi shiddatli kurashlar, murabbiylarning parda ortidagi yashirin rejalari va sport olamiga oid eng tezkor hamda ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

New ZealandIranDarren BazeleyFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiBugun, 11:24Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBugun, 11:13Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiRossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 11:04O‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaO‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaBugun, 10:50Antonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandiAntonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandiBugun, 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi