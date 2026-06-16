Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?
Butun dunyo nigohi qadalgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi o‘zining ilk kunlaridanoq kutilmagan natijalar va haqiqiy dramalarni taqdim etishda davom etmoqda. Guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuv yashil maydonda haqiqiy murosasiz kurash kechganini ko‘rsatdi. Unda Okeaniya qit’asi vakili Yangi Zelandiya hamda Osiyoning grand jamoalaridan biri hisoblangan Eron milliy terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelishdi. Har ikki tomonning g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoqi va tinimsiz hujumlari evaziga mazkur qaynoq bellashuv 2:2 hisobidagi jangovar va dramatik durang bilan o‘z nihoyasiga yetdi.
Okeaniyaliklarning ikki karra ustunligi va boy berilgan tarixiy zafar
Uchrashuv avvalidan insayderlar va ko‘pchilik mutaxassislar Eron terma jamoasini yaqqol favorit sifatida ko‘rsatayotgan edi. Biroq Darren Bazili qo‘l ostidagi Yangi Zelandiya futbolchilari oktagon singari shiddatli kechgan yashil maydonda raqibga aslo bo‘sh kelishmadi. Ular o‘yin davomida ikki marotaba hisobda oldinga chiqib, g‘alabaga juda yaqin kelishgandi. Ammo Eron jamoasining tajribasi va irodasi baribir o‘z so‘zini aytdi — forslar har safar muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘lishdi va okeaniyaliklar tarixiy g‘alabani qo‘ldan chiqarishdi.
Quyidagi rasmiy sport va taktik tahlil jadvali orqali JCH-2026 guruh bosqichi 1-turidan o‘rin olgan mazkur shiddatli uchrashuvning yakuniy natijalari va murabbiy fikri bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va tur nomi
To‘qnash kelgan terma jamoalar
Uchrashuvning yakuniy hisobi
Yangi Zelandiya jamoasining bosh murabbiyi
Uchrashuv davomida kuzatilgan asosiy drama
Bosh murabbiyning jamoaviy o‘yinga bergan bahosi
JCH-2026
(Guruh bosqichi, 1-tur)
Yangi Zelandiya — Eron
2:2
(Jangovar durang)
Darren Bazili
(Tajribali mutaxassis)
Okeaniyaliklar ikki bor hisobda oldinga chiqib, ustunlikni saqlay olishmadi.
“Futbolchilarimning ko‘rsatgan qahramonligidan faxrlanaman”
“Tarixga kirish imkoniyati qo‘ldan chiqqani alamli”
O‘yindan so‘ng o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida Yangi Zelandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Darren Bazili o‘z shogirdlarining ko‘rsatgan matonati va o‘yinidan ko‘ngli to‘lganini yashirib o‘tirmadi. Shu bilan birga, u tarixiy uch ochkoni boy berishganidan biroz mahzun ekanini ham bayon qildi:
Bosh murabbiy Darren Bazilining o‘yindan keyingi eksklyuziv munosabati:
“Maydonda bor kuchini berib o‘ynagan barcha futbolchilarim bilan chin qalbdan faxrlanaman. Bugun jamoam juda sifatli o‘yin namoyish etdi: to‘pni yaxshi nazorat qildik va raqib darvozasi oldida ko‘plab xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirdik. Albatta, yakunda zafar qucha olmaganimiz va g‘alabani qo‘ldan chiqarganimiz bizni biroz ranjitdi. To‘qnashuv davomida raqib darvozasiga ikkita o‘ta chiroyli gol urishga muvaffaq bo‘ldik, shu boisdan ham bu natija bizga yanada alamli tuyulmoqda. Chunki bugun bizda katta futbol tarixiga kirish uchun juda qulay imkoniyat bor edi. Shunga qaramay, yigitlarning shiddatli kurashganidan va ko‘rsatgan xarakteridan to‘liq mamnunman”.
Okeaniya vakillari uchun ushbu durang katta mundialdagi porloq yurishning boshlanishi bo‘lishi shubhasiz. Eron esa navbatdagi turlarda o‘z xatolari ustida ishlashga majbur.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, guruhlardagi shiddatli kurashlar, murabbiylarning parda ortidagi yashirin rejalari va sport olamiga oid eng tezkor hamda ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…