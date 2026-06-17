Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)

·105·Sport
Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)

Jahon chempionatining 1-turidan o‘rin olgan Fransiya terma jamoasi Senegal bilan bellashdi va ushbu bellashuvda Dide Desham jamoasi 3:1 hisobida g‘alaba qozondi. Mbappe dublga erishdi va Olise ikkita assistni qayd etdi. Shuningdek, zaxiradan maydonga tushgan Barkolya ham gol urdi. Senegalning yagona goli Mbaye hisobiga yozildi.

JCH-2026. 1-tur
Fransiya – Senegal 3:1
Gollar: Mbappe 66, 90+6 Barkolya 82 - Mbaye 90+5
Fransiya – Menyan, Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandes, Chuameni, Rabio, Olise, Dembele (Barkolya, 80), Mbappe, Due (Sherki, 87).
Senagal – Mendi, Diatta, Niakate, Kulibali, Diuf, Kamara (Diarra, 76), Idrissa Guye, Pap Guye, Sarr (Mbaye, 75), Mane, Jekson (Diyeng, 83).

FranceSenegalKylian MbappeDidier DeschampsMichael Olise
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Bugun, 21:37Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiKylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiBugun, 21:11Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiFransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiBugun, 21:09Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiLionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiBugun, 20:52Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiCole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:38Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiLamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 20:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi