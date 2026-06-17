Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 1-tur
Jahon chempionatining 1-turidan o‘rin olgan Fransiya terma jamoasi Senegal bilan bellashdi va ushbu bellashuvda Dide Desham jamoasi 3:1 hisobida g‘alaba qozondi. Mbappe dublga erishdi va Olise ikkita assistni qayd etdi. Shuningdek, zaxiradan maydonga tushgan Barkolya ham gol urdi. Senegalning yagona goli Mbaye hisobiga yozildi.
JCH-2026. 1-tur
Fransiya – Senegal 3:1
Gollar: Mbappe 66, 90+6 Barkolya 82 - Mbaye 90+5
Fransiya – Menyan, Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandes, Chuameni, Rabio, Olise, Dembele (Barkolya, 80), Mbappe, Due (Sherki, 87).
Senagal – Mendi, Diatta, Niakate, Kulibali, Diuf, Kamara (Diarra, 76), Idrissa Guye, Pap Guye, Sarr (Mbaye, 75), Mane, Jekson (Diyeng, 83).
…