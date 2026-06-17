Cherchesov O‘zbekistonni kuzatishi va Niderlandiya chempion bo‘lishini aytdi
Rossiya milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Stanislav Cherchesov AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Taniqli mutaxassis mundial formati kengaygani, yangi ishtirokchilarning paydo bo‘lgani, O‘zbekiston terma jamoasi va turnir favoritlari haqida gapirdi.
Cherchesovning ta’kidlashicha, Jahon chempionatida jamoalar soni 48 taga yetkazilgani va turnirda yangi terma jamoalar ishtirok etayotganiga u ijobiy qaraydi. Uning fikricha, agar Kyurasao yoki boshqa debyutantlar amaldagi reglament bo‘yicha saralashdan o‘tgan bo‘lsa, demak ular bu huquqqa munosib bo‘lgan.
“Umuman olganda, men Jahon chempionati formati kengaytirilishiga va yangi terma jamoalarning paydo bo‘lishiga yaxshi munosabatdaman. Men Kyurasao yoki boshqa jamoalarga qarshi emasman. Ular saralash bosqichidan amaldagi reglament asosida o‘tishdi. Demak, bunga munosib bo‘lishgan”, — dedi Cherchesov.
Shu bilan birga, mutaxassis katta turnirlarga chiqish avval ancha qiyin bo‘lgan davrlarni ham esga oldi. Uning aytishicha, ilgari Yevropa chempionatida ham ishtirokchilar soni ancha kam bo‘lgan, u yerga yo‘llanma olish uchun esa juda og‘ir raqobatdan o‘tish talab etilardi.
“Boshqa tomondan, men katta turnirga chiqish ancha qiyin bo‘lgan davrlarni eslayman. Yevropa chempionatida to‘rttadan jamoa qatnashgan ikkita guruh bo‘lardi. U yerga chiqish uchun jiddiy kurash talab etilardi. Raqobat juda kuchli edi, hamma og‘ir sinovlardan o‘tardi”, — dedi u.
Cherchesovning fikricha, hozir futbol geografiyasi kengaymoqda. Ko‘proq mamlakatlar Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniga ega bo‘lmoqda. Bu muxlislar uchun qiziq, turnirga yangi ranglar qo‘shadi. Ammo asosiy talab o‘zgarmaydi: mundialga chiqqan har bir jamoa turnir saviyasiga mos o‘yin ko‘rsatishi kerak.
“Hozir esa jamoalar soni ko‘paydi. Ko‘ramiz. Eng muhimi, ular turnir darajasiga mos bo‘lishi kerak”, — deya ta’kidladi mutaxassis.
Stanislav Cherchesov JCH-2026dagi ayrim guruhlarga ham to‘xtaldi. U Niderlandiya, Yaponiya, Shvetsiya va Tunis ishtirok etadigan “F” guruhi katta qiziqish uyg‘otayotganini bildirdi. Bu guruhda Yevropa, Osiyo va Afrika futbol maktablari to‘qnashadi, shu bois har bir o‘yin alohida intrigaga ega bo‘lishi mumkin.
Mutaxassis O‘zbekiston milliy terma jamoasini ham alohida qiziqish bilan kuzatishini aytdi. U avvalgi bosh murabbiy Timur Kapadzeni yaxshi tanishini, uning milliy jamoa bilan amalga oshirgan ishlariga hurmat bilan qarashini ta’kidladi.
“Men O‘zbekiston terma jamoasini ham qiziqish bilan kuzataman. Men sobiq bosh murabbiy Timur Kapadzeni yaxshi taniyman. U yosh mutaxassis sifatida terma jamoani katta turnirga olib chiqdi, Olimpiya jamoasi bilan ham ishladi”, — dedi Cherchesov.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Kapadze va uning shtabi bilan avval muloqotlar ham bo‘lgan. Yordamchilari maslahat so‘rab kelgan, yosh futbolchilarni kuzatgan. Cherchesov Timur Kapadzening ishini davom ettirishini istaganini yashirmadi, ammo bunday qarorlarni federatsiya qabul qilishini qayd etdi.
“Biz muloqot qilganmiz. Uning yordamchilari bizga kelib, maslahat so‘rashgan, yosh futbolchilarni kuzatishgan. Men Timur ishini davom ettirishini istardim, ammo qarorni federatsiya qabul qiladi”, — dedi Rossiya terma jamoasi sobiq ustozi.
Ma’lumki, O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritganidan keyin bosh murabbiylikka italiyalik mutaxassis Fabio Kannavaro tayinlandi. 2006 yilgi Jahon chempionati g‘olibi hisoblangan Kannavaro endi “oq bo‘rilar”ni tarixiy mundialda boshqarmoqda.
Cherchesov ham Kannavaro qo‘l ostidagi O‘zbekiston terma jamoasi o‘yinlarini kuzatib borishini bildirdi.
“Hozir O‘zbekiston terma jamoasi boshqaruvini Fabio Kannavaro qo‘liga oldi. Albatta, men bu jamoani kuzatib boraman”, — dedi u.
O‘zbekiston muxlislari uchun bu qiziq e’tirof. Chunki milliy jamoamizning Jahon chempionatidagi ishtiroki nafaqat yurtimizda, balki qo‘shni va boshqa futbol mamlakatlarida ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. Terma jamoa ilk bor mundial sahnasiga chiqyapti va har bir uchrashuv O‘zbekiston futbolining yangi bosqichini ko‘rsatadi.
Cherchesov turnir favoritlari haqida ham fikr bildirdi. Uning aytishicha, Jahon chempionati boshida qaysi jamoa eng yaxshi futbol namoyish etishini oldindan aniq aytish qiyin. Favoritlar har doim bo‘ladi, ammo mundialning o‘zi shunday musobaqaki, unda istalgan jamoa kutilmagan natija qayd etishi mumkin.
“Turnir boshida kim eng yaxshi futbol namoyish etishini aytish qiyin. Favoritlar har doim bo‘ladi, ammo Jahon chempionati shunday musobaqaki, unda istalgan jamoa sensatsiya qilishi mumkin”, — dedi mutaxassis.
Bu fikr Jahon chempionati ruhini juda yaxshi ifodalaydi. Katta nomlar, kuchli tarkiblar va bukmekerlar taxminlari muhim, ammo maydonda har bir daqiqa yangi voqea tug‘dirishi mumkin. Mundial tarixida favoritlar erta bosqichlarda qoqilgan, debyutantlar esa butun dunyoni hayratga solgan holatlar ko‘p bo‘lgan.
Qiziq jihati, Cherchesovdan “2026 yilgi Jahon chempionati g‘olibi kim bo‘ladi?” deb so‘ralganida, u ko‘pchilik kutgan Ispaniya, Fransiya yoki Argentina nomini emas, Niderlandiya terma jamoasini tanlagan.
“Mendan “2026 yil Jahon chempionati g‘olibi kim bo‘ladi?” deb so‘rashganida, Niderlandiya, deb javob berdim. Bu javobimdan ba’zilar hayratlanishdi”, — dedi u.
Cherchesovning aytishicha, ko‘pchilik favorit sifatida Ispaniya, Fransiya yoki Argentinani tilga oladi. U esa boshqalardan farqli fikr bildirishni xohlagan va shu sabab Niderlandiyani tanlagan.
“Ko‘pchilik Ispaniya, Fransiya yoki Argentinani tilga oladi. Men esa Niderlandiyani aytdim — boshqalardan farq qilish uchun. Men masalaga shunday yondashaman”, — deya qo‘shimcha qildi Stanislav Cherchesov.
Niderlandiya futbol maktabi har doim taktik madaniyat, texnik tayyorgarlik va yuqori saviyadagi futbolchilar bilan ajralib turgan. “Qizil lolalar” tarixda bir necha bor Jahon chempionati finaligacha yetib borgan, ammo hali bosh sovrinni qo‘lga kirita olmagan. Shu bois Cherchesovning taxmini bir tomondan kutilmagan, ikkinchi tomondan esa futbol mantiqiga zid emas.
JCH-2026da intriga juda ko‘p. Format kengaygan, yangi jamoalar kelgan, favoritlar ko‘p, debyutantlar esa o‘zini ko‘rsatishga tayyor. O‘zbekiston uchun esa bu turnir tarixiy ahamiyatga ega. Fabio Kannavaro boshchiligidagi milliy jamoamiz butun dunyo nigohida ilk bor mundialda maydonga tushadi.
Cherchesovning fikrlari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston terma jamoasiga qiziqish xalqaro futbol mutaxassislari orasida ham bor. Endi “oq bo‘rilar” oldida bitta vazifa turibdi: katta sahnada o‘zini munosib ko‘rsatish, raqiblarga oson o‘lja emasligini isbotlash va muxlislarga g‘urur bag‘ishlash.
…