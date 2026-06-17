Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildi
Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan birini rasman eʼlon qildi. Manchester Siti jamoasining koʻp yillik yetakchisi va afsonasi Bernardo Silva erkin agent sifatida "qirollik klubi" bilan shartnoma imzoladi. Portugaliyalik yarim himoyachining Madridga koʻchib oʻtishi jamoaning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo davridagi ilk yirik xaridi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Bernardo Silvaning ushbu qarorni qabul qilishida Joze Mourinyoning Real Madrid boshqaruviga qaytishi hal qiluvchi omil boʻlgan. Soʻnggi ikki mavsumda yirik sovrinlarsiz qolgan Madrid klubi tarkibni tubdan yangilashni maqsad qilgan va 31 yoshli tajribali futbolchini ushbu loyihaning markaziy qismi sifatida koʻrmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi bilan 2028-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan ikki yillik bitim imzolangan.
Portugaliyalik sehrgarning Manchesterdagi merosiBernardo Silvaning Manchester Siti safidagi faoliyati haqiqiy muvaffaqiyat tarixi boʻldi. 2017-yilda Monako klubidan kelib qoʻshilgan yarim himoyachi Pep Guardiola tizimining ajralmas boʻlagiga aylangan edi. Manchesterdagi 9 yillik faoliyati davomida u 460 ta uchrashuvda maydonga tushib, muxlislarning yoqimtoyiga aylandi. Silva Angliyani klub tarixidagi eng koʻp sovrin yutgan futbolchi sifatida tark etmoqda — uning hisobida jami 19 ta yirik titul mavjud.
Oʻtgan mavsumda Silva nafaqat texnik mahorati, balki yetakchilik qobiliyati bilan ham ajralib turdi. Kyle Walker ketganidan soʻng jamoa sardorligini oʻz zimmasiga olgan futbolchi, Angliya Premer-ligasining barcha 38 ta oʻyinida ishtirok etdi. Manchester Siti oʻtgan mavsumda chempionatda ikkinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, Angliya kubogi va Liga kubogida zafar quchdi va bu sovrinlar Silvaning Manchesterdagi soʻnggi sovgʻasi boʻlib qoldi.
Real Madridning transfer bozoridagi agressiv yurishiFlorentino Perez jamoaning soʻnggi yillardagi pasayishidan soʻng transfer bozorida katta faollik koʻrsatmoqda. Bernardo Silva — bu yozgi transferlar rejasining faqat bir qismi xolos. Goal.com nashrining yozishicha, klub allaqachon Chelsi himoyachisi Marc Cucurella bilan shartnoma imzolab boʻlgan. Shuningdek, Liverpul aʼzosi Ibrahima Konate va Inter himoyachisi Denzel Dumfries ham Madrid klubining yaqin vaqtdagi nishonlari boʻlib turibdi.
Ushbu transferlar Real Madridning nafaqat Ispaniya, balki Yevropa taxtini qaytarib olishga boʻlgan jiddiy intilishidan dalolat beradi. Joze Mourinyo oʻzining ikkinchi Madrid missiyasini dunyoning eng universal va ijodkor pleymeykerlaridan biri bilan boshlaydigan boʻldi. Barselona va Atletiko Madrid kabi raqiblar ham Silvaga qiziqish bildirgan boʻlsa-da, yakunda poygada Madridning asosiy klubi gʻolib chiqdi.
…