Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildi

·19·Sport
Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildi

Ispaniyaning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan birini rasman eʼlon qildi. Manchester Siti jamoasining koʻp yillik yetakchisi va afsonasi Bernardo Silva erkin agent sifatida "qirollik klubi" bilan shartnoma imzoladi. Portugaliyalik yarim himoyachining Madridga koʻchib oʻtishi jamoaning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo davridagi ilk yirik xaridi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Bernardo Silvaning ushbu qarorni qabul qilishida Joze Mourinyoning Real Madrid boshqaruviga qaytishi hal qiluvchi omil boʻlgan. Soʻnggi ikki mavsumda yirik sovrinlarsiz qolgan Madrid klubi tarkibni tubdan yangilashni maqsad qilgan va 31 yoshli tajribali futbolchini ushbu loyihaning markaziy qismi sifatida koʻrmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi bilan 2028-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan ikki yillik bitim imzolangan.

Portugaliyalik sehrgarning Manchesterdagi merosi

Bernardo Silvaning Manchester Siti safidagi faoliyati haqiqiy muvaffaqiyat tarixi boʻldi. 2017-yilda Monako klubidan kelib qoʻshilgan yarim himoyachi Pep Guardiola tizimining ajralmas boʻlagiga aylangan edi. Manchesterdagi 9 yillik faoliyati davomida u 460 ta uchrashuvda maydonga tushib, muxlislarning yoqimtoyiga aylandi. Silva Angliyani klub tarixidagi eng koʻp sovrin yutgan futbolchi sifatida tark etmoqda — uning hisobida jami 19 ta yirik titul mavjud.

Oʻtgan mavsumda Silva nafaqat texnik mahorati, balki yetakchilik qobiliyati bilan ham ajralib turdi. Kyle Walker ketganidan soʻng jamoa sardorligini oʻz zimmasiga olgan futbolchi, Angliya Premer-ligasining barcha 38 ta oʻyinida ishtirok etdi. Manchester Siti oʻtgan mavsumda chempionatda ikkinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, Angliya kubogi va Liga kubogida zafar quchdi va bu sovrinlar Silvaning Manchesterdagi soʻnggi sovgʻasi boʻlib qoldi.

Real Madridning transfer bozoridagi agressiv yurishi

Florentino Perez jamoaning soʻnggi yillardagi pasayishidan soʻng transfer bozorida katta faollik koʻrsatmoqda. Bernardo Silva — bu yozgi transferlar rejasining faqat bir qismi xolos. Goal.com nashrining yozishicha, klub allaqachon Chelsi himoyachisi Marc Cucurella bilan shartnoma imzolab boʻlgan. Shuningdek, Liverpul aʼzosi Ibrahima Konate va Inter himoyachisi Denzel Dumfries ham Madrid klubining yaqin vaqtdagi nishonlari boʻlib turibdi.

Ushbu transferlar Real Madridning nafaqat Ispaniya, balki Yevropa taxtini qaytarib olishga boʻlgan jiddiy intilishidan dalolat beradi. Joze Mourinyo oʻzining ikkinchi Madrid missiyasini dunyoning eng universal va ijodkor pleymeykerlaridan biri bilan boshlaydigan boʻldi. Barselona va Atletiko Madrid kabi raqiblar ham Silvaga qiziqish bildirgan boʻlsa-da, yakunda poygada Madridning asosiy klubi gʻolib chiqdi.

Real MadridManchester CityBernardo SilvaJose MourinhoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarTomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarBugun, 14:58Jamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiJamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiBugun, 14:58Neymar mashgʻulotlarga qaytdi: Braziliya terma jamoasi yulduzi jarohatidan tiklanmoqdaNeymar mashgʻulotlarga qaytdi: Braziliya terma jamoasi yulduzi jarohatidan tiklanmoqdaBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati