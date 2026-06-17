Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdi

·29·Sport
Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdi

Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel Jahon chempionati arafasida tarkibda oʻzgarishlar amalga oshirgan boʻlsa-da, yana bir bor Real Madrid himoyachisi Trent Alexander-Arnold xizmatlaridan voz kechdi. Jarohat olgan Tino Livramento oʻrniga Trevoh Chalobah tarkibga jalb etilishi koʻpchilikda savollar tugʻdirdi. Ayniqsa, dunyoning eng yaxshi oʻng qanot himoyachilaridan biri hisoblangan futbolchining nufuzli turnirdan chetda qolishi mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Liverpul afsonasi va taniqli ekspert Jamie Carragher Sky Sports efirida ushbu holat yuzasidan oʻz fikrlarini bildirib, Thomas Tuchelning tanlovini taktik qarashlar bilan izohladi. Carragherning soʻzlariga koʻra, nemis mutaxassisi himoya chizigʻida ijodkorlikdan koʻra barqarorlik va intizomni ustun qoʻymoqda. Bu esa Alexander-Arnold kabi hujumkor uslubdagi futbolchilar uchun terma jamoa eshiklari yopiq qolishiga sabab boʻlishi mumkin.

Taktik tanlov: Ijodkorlikdan koʻra himoya muhimroq

Carragherning taʼkidlashicha, Thomas Tuchel oʻz jamoasida sof oʻng qanot himoyachilaridan koʻra, markazda ham oʻynay oladigan universal va himoyaviy qobiliyati kuchli oʻyinchilarni koʻrishni istaydi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiyning bu qarori uning oʻyin falsafasidan kelib chiqqan. Tuchel qanot himoyachilaridan hujumda kreativ markaz boʻlishni emas, balki anʼanaviy himoya vazifalarini mukammal bajarishni talab qiladi.

"Biz Trentning oʻziga xos sifatlarini yaxshi bilamiz. Real Madrid uni aynan shu jihatlari uchun sotib olgan, Liverpul muxlislari esa aynan shu sababli uning ketishidan qaygʻuda edi. Biroq Tuchel uning ijobiy tomonlaridan koʻra, himoyadagi kamchiliklariga koʻproq eʼtibor qaratayotgan koʻrinadi. Uning oʻyin uslubi Klopp yoki Real Madrid tizimidagidek Trentning kuchli tomonlarini boʻrttirib koʻrsatmaydi", — deydi Carragher.

Ekspertning fikricha, Angliya terma jamoasining hozirgi murabbiyi tarkibni shakllantirishda alohida yulduzlar mahoratidan koʻra, jamoaviy hamjihatlik va himoya mustahkamligiga urgʻu bermoqda. Trevoh Chalobahning tanlanishi ham Tuchelning oʻz tizimiga mos, koʻproq "ishchi" xarakterdagi futbolchilarga ishonishini tasdiqlaydi. Bu esa Alexander-Arnold kabi yuqori texnikaga ega, ammo himoyada xatoga yoʻl qoʻyishi mumkin boʻlgan oʻyinchilar uchun noqulaylik tugʻdiradi.

Trent Alexander-Arnoldning Real Madrid safiga oʻtishi uning jahon darajasidagi nufuzini yanada oshirgan boʻlsa-da, terma jamoadagi faoliyati turgʻunlik davrini boshdan kechirmoqda. Carragherning soʻzlariga koʻra, murabbiy sifat va isteʼdoddan koʻra jamoaviy ruh hamda taktik muvozanatni birinchi oʻringa qoʻygan. Bu qaror Angliyaning boʻlajak turnirdagi natijalariga qanday taʼsir qilishi esa mutaxassislar oʻrtasida katta bahslarga sabab boʻlmoqda.

AngliyaThomas TuchelTrent Alexander-ArnoldReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Tomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarTomas Tuxel va Angliya: 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan tarkib borasida bahslarBugun, 14:58Jamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiJamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdiBugun, 14:58Neymar mashgʻulotlarga qaytdi: Braziliya terma jamoasi yulduzi jarohatidan tiklanmoqdaNeymar mashgʻulotlarga qaytdi: Braziliya terma jamoasi yulduzi jarohatidan tiklanmoqdaBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati