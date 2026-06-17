Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdi
Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel Jahon chempionati arafasida tarkibda oʻzgarishlar amalga oshirgan boʻlsa-da, yana bir bor Real Madrid himoyachisi Trent Alexander-Arnold xizmatlaridan voz kechdi. Jarohat olgan Tino Livramento oʻrniga Trevoh Chalobah tarkibga jalb etilishi koʻpchilikda savollar tugʻdirdi. Ayniqsa, dunyoning eng yaxshi oʻng qanot himoyachilaridan biri hisoblangan futbolchining nufuzli turnirdan chetda qolishi mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Liverpul afsonasi va taniqli ekspert Jamie Carragher Sky Sports efirida ushbu holat yuzasidan oʻz fikrlarini bildirib, Thomas Tuchelning tanlovini taktik qarashlar bilan izohladi. Carragherning soʻzlariga koʻra, nemis mutaxassisi himoya chizigʻida ijodkorlikdan koʻra barqarorlik va intizomni ustun qoʻymoqda. Bu esa Alexander-Arnold kabi hujumkor uslubdagi futbolchilar uchun terma jamoa eshiklari yopiq qolishiga sabab boʻlishi mumkin.
Taktik tanlov: Ijodkorlikdan koʻra himoya muhimroqCarragherning taʼkidlashicha, Thomas Tuchel oʻz jamoasida sof oʻng qanot himoyachilaridan koʻra, markazda ham oʻynay oladigan universal va himoyaviy qobiliyati kuchli oʻyinchilarni koʻrishni istaydi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiyning bu qarori uning oʻyin falsafasidan kelib chiqqan. Tuchel qanot himoyachilaridan hujumda kreativ markaz boʻlishni emas, balki anʼanaviy himoya vazifalarini mukammal bajarishni talab qiladi.
"Biz Trentning oʻziga xos sifatlarini yaxshi bilamiz. Real Madrid uni aynan shu jihatlari uchun sotib olgan, Liverpul muxlislari esa aynan shu sababli uning ketishidan qaygʻuda edi. Biroq Tuchel uning ijobiy tomonlaridan koʻra, himoyadagi kamchiliklariga koʻproq eʼtibor qaratayotgan koʻrinadi. Uning oʻyin uslubi Klopp yoki Real Madrid tizimidagidek Trentning kuchli tomonlarini boʻrttirib koʻrsatmaydi", — deydi Carragher.
Ekspertning fikricha, Angliya terma jamoasining hozirgi murabbiyi tarkibni shakllantirishda alohida yulduzlar mahoratidan koʻra, jamoaviy hamjihatlik va himoya mustahkamligiga urgʻu bermoqda. Trevoh Chalobahning tanlanishi ham Tuchelning oʻz tizimiga mos, koʻproq "ishchi" xarakterdagi futbolchilarga ishonishini tasdiqlaydi. Bu esa Alexander-Arnold kabi yuqori texnikaga ega, ammo himoyada xatoga yoʻl qoʻyishi mumkin boʻlgan oʻyinchilar uchun noqulaylik tugʻdiradi.
Trent Alexander-Arnoldning Real Madrid safiga oʻtishi uning jahon darajasidagi nufuzini yanada oshirgan boʻlsa-da, terma jamoadagi faoliyati turgʻunlik davrini boshdan kechirmoqda. Carragherning soʻzlariga koʻra, murabbiy sifat va isteʼdoddan koʻra jamoaviy ruh hamda taktik muvozanatni birinchi oʻringa qoʻygan. Bu qaror Angliyaning boʻlajak turnirdagi natijalariga qanday taʼsir qilishi esa mutaxassislar oʻrtasida katta bahslarga sabab boʻlmoqda.
…