Luka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdi
Xorvatiya futboli afsonasi Davor Sukerning taʼkidlashicha, tajribali yarim himoyachi Luka Modric faoliyatining keyingi bosqichida baribir Real Madrid safiga qaytadi. Hozirda Italiyaning Milan jamoasi sharafini himoya qilayotgan xorvatiyalik yulduzning kelajagi borasidagi ushbu xabar sport jamoatchiligi orasida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
RadioMARCA nashrining “La Tribu” koʻrsatuviga bergan intervyusida Suker Modricning Madridga qaytishi deyarli aniqligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, “qaymoqranglilar” safida 597 ta oʻyin oʻtkazgan futbolchi uchun Ispaniya poytaxti hamisha qadrli boʻlib qolaveradi. Goal.com nashri ushbu xabarni tasdiqlagan holda, futbolchining Milan bilan shartnomasi yakuniga yetayotganiga eʼtibor qaratdi.
Jahon chempionatidan keyingi rejalarLuka Modricning kelajagi koʻp jihatdan yaqinlashib kelayotgan Jahon chempionati natijalariga bogʻliq boʻlib turibdi. Davor Sukerning aytishicha, futbolchi hozirda bor eʼtiborini terma jamoasining Angliya, Panama va Ganaga qarshi boʻladigan muhim uchrashuvlariga qaratgan. “U albatta qaytadi, lekin qaysi maqomda ekanini hozircha ayta olmayman”, — deya qoʻshimcha qildi sobiq hujumchi.
Real Madrid muxlislari uchun Modric shunchaki futbolchi emas, balki klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrning ramzidir. Uning “santiyago Bernabeu”ga qaytishi nafaqat maydonda, balki klub rahbariyati yoki murabbiylar shtabida ham amalga oshishi mumkinligi haqida taxminlar mavjud. Suker bu boradagi savollarga kulib javob berar ekan, tafsilotlarni sir saqlashni afzal koʻrdi.
Modricning Real Madrid tarkibidagi natijalari hayratlanarli darajada boy:
- 6 bor Chempionlar ligasi gʻolibligi;
- 4 marta Ispaniya chempionligi;
- 5 bor UEFA Superkubogi;
- 4 marta Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati gʻolibi.
Shuningdek, u 2018-yilda “Oltin toʻp”, FIFA tomonidan yilning eng yaxshi futbolchisi va UEFAning eng yaxshi oʻyinchisi sovrinlarini qoʻlga kiritib, oʻzining afsonaviy maqomini mustahkamlagan edi. Uning Madridga qaytishi klubning yosh yarim himoyachilari uchun katta tajriba maktabi boʻlishi shubhasiz.
Hozircha Modric Milan safida Italiya Seriya A bahslarida oʻz mahoratini namoyish etishda davom etmoqda. Biroq futbol dunyosi Jahon chempionati yakunlanishini va xorvatiyalik “sherdor”ning Madridga qaytishi haqidagi rasmiy eʼlonni intiqlik bilan kutmoqda. Bu transfer yoki qaytish sport olamidagi yilning eng hissiyotga boy voqealaridan biri boʻlishi kutilmoqda.
…