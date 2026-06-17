Luka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdi

·0·Sport
Luka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdi

Xorvatiya futboli afsonasi Davor Sukerning taʼkidlashicha, tajribali yarim himoyachi Luka Modric faoliyatining keyingi bosqichida baribir Real Madrid safiga qaytadi. Hozirda Italiyaning Milan jamoasi sharafini himoya qilayotgan xorvatiyalik yulduzning kelajagi borasidagi ushbu xabar sport jamoatchiligi orasida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

RadioMARCA nashrining “La Tribu” koʻrsatuviga bergan intervyusida Suker Modricning Madridga qaytishi deyarli aniqligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, “qaymoqranglilar” safida 597 ta oʻyin oʻtkazgan futbolchi uchun Ispaniya poytaxti hamisha qadrli boʻlib qolaveradi. Goal.com nashri ushbu xabarni tasdiqlagan holda, futbolchining Milan bilan shartnomasi yakuniga yetayotganiga eʼtibor qaratdi.

Jahon chempionatidan keyingi rejalar

Luka Modricning kelajagi koʻp jihatdan yaqinlashib kelayotgan Jahon chempionati natijalariga bogʻliq boʻlib turibdi. Davor Sukerning aytishicha, futbolchi hozirda bor eʼtiborini terma jamoasining Angliya, Panama va Ganaga qarshi boʻladigan muhim uchrashuvlariga qaratgan. “U albatta qaytadi, lekin qaysi maqomda ekanini hozircha ayta olmayman”, — deya qoʻshimcha qildi sobiq hujumchi.

Real Madrid muxlislari uchun Modric shunchaki futbolchi emas, balki klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrning ramzidir. Uning “santiyago Bernabeu”ga qaytishi nafaqat maydonda, balki klub rahbariyati yoki murabbiylar shtabida ham amalga oshishi mumkinligi haqida taxminlar mavjud. Suker bu boradagi savollarga kulib javob berar ekan, tafsilotlarni sir saqlashni afzal koʻrdi.

Modricning Real Madrid tarkibidagi natijalari hayratlanarli darajada boy:

  • 6 bor Chempionlar ligasi gʻolibligi;
  • 4 marta Ispaniya chempionligi;
  • 5 bor UEFA Superkubogi;
  • 4 marta Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati gʻolibi.

Shuningdek, u 2018-yilda “Oltin toʻp”, FIFA tomonidan yilning eng yaxshi futbolchisi va UEFAning eng yaxshi oʻyinchisi sovrinlarini qoʻlga kiritib, oʻzining afsonaviy maqomini mustahkamlagan edi. Uning Madridga qaytishi klubning yosh yarim himoyachilari uchun katta tajriba maktabi boʻlishi shubhasiz.

Hozircha Modric Milan safida Italiya Seriya A bahslarida oʻz mahoratini namoyish etishda davom etmoqda. Biroq futbol dunyosi Jahon chempionati yakunlanishini va xorvatiyalik “sherdor”ning Madridga qaytishi haqidagi rasmiy eʼlonni intiqlik bilan kutmoqda. Bu transfer yoki qaytish sport olamidagi yilning eng hissiyotga boy voqealaridan biri boʻlishi kutilmoqda.

Real MadridLuka ModricMilanTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Bugun, 17:25Lionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiLionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiBugun, 17:10Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBugun, 16:41Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiLionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiBugun, 16:31Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiCristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiBugun, 16:30Angliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqAngliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqBugun, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati