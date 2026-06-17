Barselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqda

·22·Sport
Barselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqda

Ispaniya futbolida ikki gigant klub — Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi munosabatlar diplomatik darajadan huquqiy qarama-qarshilik bosqichiga oʻtdi. Kataloniya klubi mamlakat futbol rahbariyatidan Real Madrid prezidenti Florentino Perezga nisbatan keskin choralar koʻrishni rasman talab qildi. Bu haqda klub matbuot xizmati eʼlon qilgan bayonotga tayanib Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona vitse-prezidenti Rafael Yuste La Liga rahbari Xavyer Tebas, Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) yetakchisi Rafael Louzan hamda Hakamlar texnik qoʻmitasi (CTA) raisi Fransisko Sotoga rasmiy maktub yoʻlladi. Unda Florentino Perezning soʻnggi chiqishlari Ispaniya futboli obroʻsiga va hakamlar hamjamiyatining mustaqilligiga qilingan jiddiy hujum sifatida baholangan.

Perezning ayblovlari va Negreira ishi

Nizoga Florentino Perezning 12 va 13-may kunlari bergan shov-shuvli intervyulari sabab boʻldi. Madridliklar rahbari oʻz chiqishlarida Barselona bilan aloqalar butunlay uzilganini taʼkidlab, buni "tizimli korrupsiya" bilan izohladi. Gap shundaki, Perez koʻp yillardan buyon davom etayotgan "Negreira ishi"ni — kataloniyaliklarning hakamlar qoʻmitasi sobiq mulozimiga toʻlovlar amalga oshirgani haqidagi mojaroni yana kun tartibiga olib chiqdi.

Barselona rahbariyati bu ayblovlarni mutlaqo asossiz va yolgʻon deb atamoqda. Klubning fikricha, bunday bayonotlar nafaqat "koʻk-anorranglilar" shaʼniga putur yetkazadi, balki butun professional futbol tizimining shaffofligiga shubha uygʻotadi. Shu sababli, klub mutasaddilari tartibga soluvchi organlardan ushbu vaziyatga huquqiy baho berishni va muvofiqlashtirilgan choralar koʻrishni soʻramoqda.

Sportdagi muvaffaqiyatsizliklarni yashirishga urinishmi?

Rafael Yuste maktub yoʻllash bilan birga, Florentino Perezning harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Real Madrid prezidentining bunday agressiv ritorikasi ortida klubning soʻnggi ikki yildagi ichki chempionatdagi muvaffaqiyatsizliklarini yashirish istagi yotibdi. Yuste bu urinishlarni "achinarli va yolgʻonga toʻla manyovr" deb atadi.

"Florentino Perezning soʻzlari menga juda gʻalati tuyuldi. Bu ikki yildan buyon davom etayotgan sportdagi omadsizliklarni xaspoʻshlash uchun qilingan navbatdagi urinishdir. Bunday usullar uni hech qanday natijaga olib bormaydi", — deydi Barselona vitse-prezidenti.

Hozirda Ispaniya futbol jamoatchiligi La Liga va Federatsiyaning ushbu murojaatga qanday munosabat bildirishini kutmoqda. El-Klasiko raqiblari oʻrtasidagi bu ziddiyat nafaqat maydonda, balki sud zallarida ham davom etishi ehtimoli yuqori. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham qiziqarli boʻlgan ushbu jarayon Ispaniya chempionatining kelgusi mavsumdagi nufuziga taʼsir koʻrsatishi mumkin.

BarselonaReal MadridFlorentino PerezLa LigaIspaniya Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiUch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiBugun, 18:50Dani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaDani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaBugun, 18:30Inter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaInter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaBugun, 18:16Sebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiSebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiBugun, 18:07O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya terma jamoasi haqida nimalarni bilish kerak?O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya terma jamoasi haqida nimalarni bilish kerak?Bugun, 17:51Luka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiLuka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiBugun, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati