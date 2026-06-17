Barselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqda
Ispaniya futbolida ikki gigant klub — Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi munosabatlar diplomatik darajadan huquqiy qarama-qarshilik bosqichiga oʻtdi. Kataloniya klubi mamlakat futbol rahbariyatidan Real Madrid prezidenti Florentino Perezga nisbatan keskin choralar koʻrishni rasman talab qildi. Bu haqda klub matbuot xizmati eʼlon qilgan bayonotga tayanib Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona vitse-prezidenti Rafael Yuste La Liga rahbari Xavyer Tebas, Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) yetakchisi Rafael Louzan hamda Hakamlar texnik qoʻmitasi (CTA) raisi Fransisko Sotoga rasmiy maktub yoʻlladi. Unda Florentino Perezning soʻnggi chiqishlari Ispaniya futboli obroʻsiga va hakamlar hamjamiyatining mustaqilligiga qilingan jiddiy hujum sifatida baholangan.
Perezning ayblovlari va Negreira ishiNizoga Florentino Perezning 12 va 13-may kunlari bergan shov-shuvli intervyulari sabab boʻldi. Madridliklar rahbari oʻz chiqishlarida Barselona bilan aloqalar butunlay uzilganini taʼkidlab, buni "tizimli korrupsiya" bilan izohladi. Gap shundaki, Perez koʻp yillardan buyon davom etayotgan "Negreira ishi"ni — kataloniyaliklarning hakamlar qoʻmitasi sobiq mulozimiga toʻlovlar amalga oshirgani haqidagi mojaroni yana kun tartibiga olib chiqdi.
Barselona rahbariyati bu ayblovlarni mutlaqo asossiz va yolgʻon deb atamoqda. Klubning fikricha, bunday bayonotlar nafaqat "koʻk-anorranglilar" shaʼniga putur yetkazadi, balki butun professional futbol tizimining shaffofligiga shubha uygʻotadi. Shu sababli, klub mutasaddilari tartibga soluvchi organlardan ushbu vaziyatga huquqiy baho berishni va muvofiqlashtirilgan choralar koʻrishni soʻramoqda.
Sportdagi muvaffaqiyatsizliklarni yashirishga urinishmi?Rafael Yuste maktub yoʻllash bilan birga, Florentino Perezning harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Real Madrid prezidentining bunday agressiv ritorikasi ortida klubning soʻnggi ikki yildagi ichki chempionatdagi muvaffaqiyatsizliklarini yashirish istagi yotibdi. Yuste bu urinishlarni "achinarli va yolgʻonga toʻla manyovr" deb atadi.
"Florentino Perezning soʻzlari menga juda gʻalati tuyuldi. Bu ikki yildan buyon davom etayotgan sportdagi omadsizliklarni xaspoʻshlash uchun qilingan navbatdagi urinishdir. Bunday usullar uni hech qanday natijaga olib bormaydi", — deydi Barselona vitse-prezidenti.
Hozirda Ispaniya futbol jamoatchiligi La Liga va Federatsiyaning ushbu murojaatga qanday munosabat bildirishini kutmoqda. El-Klasiko raqiblari oʻrtasidagi bu ziddiyat nafaqat maydonda, balki sud zallarida ham davom etishi ehtimoli yuqori. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham qiziqarli boʻlgan ushbu jarayon Ispaniya chempionatining kelgusi mavsumdagi nufuziga taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…