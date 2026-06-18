JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdi

·1·Sport
JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatining "L" guruhi doirasida Angliya va Xorvatiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv boʻlib oʻtdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi "Uch sherlar" turnirni ishonchli va sergol gʻalaba bilan boshlab, raqiblarini 4:2 hisobida magʻlub etishdi. Mazkur bahs inglizlarning hujumkor salohiyatini namoyish etish bilan birga, himoyadagi ayrim muammolarni ham yuzaga chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv Angliya uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Noni Madueke Luka Modric tomonidan jarima maydonchasi ichida yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Harry Kane tomonidan ijro etilgan dastlabki zarbani Dominik Livakovic qaytarishga muvaffaq boʻldi, biroq qoida buzilgani sababli takroran belgilangan nuqtadan Bavariya hujumchisi bu safar adashmadi va hisobni ochdi.

Xorvatiya terma jamoasi osonlikcha taslim boʻlishni istamadi. Martin Baturina 20 metrlar masofadan Jordan Pickford darvozasining yuqori burchagini aniq nishonga olib, muvozanatni tikladi. Oradan olti daqiqa oʻtib, Declan Rice tomonidan yetkazib berilgan burchak toʻpini Harry Kane boshi bilan darvozaga yoʻllab, dublini rasmiylashtirdi. Biroq birinchi boʻlimning soʻnggi soniyalarida Petar Musa ajoyib zarba bilan hisobni yana tenglashtirishga erishdi.

Jud Bellingem va ikkinchi boʻlimdagi ustunlik

Ikkinchi boʻlim boshlanishi bilan Angliya yana oldinga chiqib oldi. Jud Bellingem Elliot Andersonning uzatmasidan soʻng jarima maydonchasiga yorib kirdi va Dominik Livakovic darvozasining pastki burchagini aniq nishonga oldi. Bu gol uchrashuvning burilish nuqtasi boʻldi va inglizlarga oʻyin nazoratini toʻliq qoʻlga olish imkonini berdi.

Thomas Tuchel tanaffusda amalga oshirgan koʻrsatmalari oʻz mevasini berdi. Jud Bellingem va Declan Rice raqib darvozasiga xavf solishda davom etishdi. Manchester Siti himoyachisi Nico O'Reilly va Anthony Gordon ham gol urish uchun qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi, biroq Xorvatiya posboni oʻz mahoratini namoyish etib, jamoasini muqarrar gollardan qutqarib qoldi.

Uchrashuvga yakuniy nuqtani zaxiradan maydonga tushgan Marcus Rashford qoʻydi. Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan toʻpni Marcus Rashford darvozaning uzoq burchagiga joylab, yakuniy 4:2 hisobini oʻrnatdi. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, garchi gʻalaba qoʻlga kiritilgan boʻlsa-da, Angliya himoyasidagi boʻshliqlar Thomas Tuchel uchun jiddiy oʻylashga asos boʻlishi lozim.

Shu tariqa, Angliya terma jamoasi Jahon chempionatini uch ochko bilan boshladi. Harry Kane oʻzining "Oltin butsa" uchun daʼvosini boshlagan boʻlsa, Jud Bellingem jamoaning haqiqiy yetakchisi ekanligini yana bir bor isbotladi. Xorvatiya esa magʻlubiyatga qaramay, munosib oʻyin koʻrsatdi va guruhdagi keyingi bahslarda vaziyatni oʻnglashga harakat qiladi.

AngliyaXorvatiyaJCH-2026Harry KaneJude Bellingham
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiCristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiBugun, 22:16Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiTyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiBugun, 21:54Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 21:35Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiRonaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiBugun, 21:15Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaHarry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaBugun, 21:12Cristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiCristiano Ronaldo JCh-2026 startidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maydonni tark etdiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi