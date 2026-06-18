JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdi
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatining "L" guruhi doirasida Angliya va Xorvatiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv boʻlib oʻtdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi "Uch sherlar" turnirni ishonchli va sergol gʻalaba bilan boshlab, raqiblarini 4:2 hisobida magʻlub etishdi. Mazkur bahs inglizlarning hujumkor salohiyatini namoyish etish bilan birga, himoyadagi ayrim muammolarni ham yuzaga chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv Angliya uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Noni Madueke Luka Modric tomonidan jarima maydonchasi ichida yiqitilgach, hakam penalti belgiladi. Harry Kane tomonidan ijro etilgan dastlabki zarbani Dominik Livakovic qaytarishga muvaffaq boʻldi, biroq qoida buzilgani sababli takroran belgilangan nuqtadan Bavariya hujumchisi bu safar adashmadi va hisobni ochdi.
Xorvatiya terma jamoasi osonlikcha taslim boʻlishni istamadi. Martin Baturina 20 metrlar masofadan Jordan Pickford darvozasining yuqori burchagini aniq nishonga olib, muvozanatni tikladi. Oradan olti daqiqa oʻtib, Declan Rice tomonidan yetkazib berilgan burchak toʻpini Harry Kane boshi bilan darvozaga yoʻllab, dublini rasmiylashtirdi. Biroq birinchi boʻlimning soʻnggi soniyalarida Petar Musa ajoyib zarba bilan hisobni yana tenglashtirishga erishdi.
Jud Bellingem va ikkinchi boʻlimdagi ustunlikIkkinchi boʻlim boshlanishi bilan Angliya yana oldinga chiqib oldi. Jud Bellingem Elliot Andersonning uzatmasidan soʻng jarima maydonchasiga yorib kirdi va Dominik Livakovic darvozasining pastki burchagini aniq nishonga oldi. Bu gol uchrashuvning burilish nuqtasi boʻldi va inglizlarga oʻyin nazoratini toʻliq qoʻlga olish imkonini berdi.
Thomas Tuchel tanaffusda amalga oshirgan koʻrsatmalari oʻz mevasini berdi. Jud Bellingem va Declan Rice raqib darvozasiga xavf solishda davom etishdi. Manchester Siti himoyachisi Nico O'Reilly va Anthony Gordon ham gol urish uchun qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi, biroq Xorvatiya posboni oʻz mahoratini namoyish etib, jamoasini muqarrar gollardan qutqarib qoldi.
Uchrashuvga yakuniy nuqtani zaxiradan maydonga tushgan Marcus Rashford qoʻydi. Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan toʻpni Marcus Rashford darvozaning uzoq burchagiga joylab, yakuniy 4:2 hisobini oʻrnatdi. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, garchi gʻalaba qoʻlga kiritilgan boʻlsa-da, Angliya himoyasidagi boʻshliqlar Thomas Tuchel uchun jiddiy oʻylashga asos boʻlishi lozim.
Shu tariqa, Angliya terma jamoasi Jahon chempionatini uch ochko bilan boshladi. Harry Kane oʻzining "Oltin butsa" uchun daʼvosini boshlagan boʻlsa, Jud Bellingem jamoaning haqiqiy yetakchisi ekanligini yana bir bor isbotladi. Xorvatiya esa magʻlubiyatga qaramay, munosib oʻyin koʻrsatdi va guruhdagi keyingi bahslarda vaziyatni oʻnglashga harakat qiladi.
…