Gruziya Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni oliy orden bilan taqdirladi

·0·O‘zbekiston
Gruziya Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni oliy orden bilan taqdirladi

Kecha, 2 iyul kuni O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga amalga oshirayotgan davlat tashrifi doirasida Tbilisidagi Orbeliani saroyida Gruziya Prezidenti Mixail Kavelashvili bilan oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati ma’lum qildi.

Uchrashuv davomida tomonlar O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, transport-logistika, turizm, madaniyat hamda boshqa istiqbolli yo‘nalishlarda hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qildi.

Muzokaralar yakunida Gruziya Prezidenti Mixail Kavelashvili O‘zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyevni mamlakatning yuksak davlat mukofotlaridan biri — “Oltin mo‘yna” ordeni bilan taqdirladi.

Uchrashuv so‘ngida Shavkat Mirziyoyev Gruziya Prezidentini rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonga kelishga taklif etdi. Tomonlar o‘zaro manfaatli hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish va oliy darajadagi muloqotlarni izchil davom ettirishga tayyor ekanliklarini bildirdi.

Shavkat Mirziyoyev va Gruziya vakili bayroqlar oldida qo‘l berib ko‘rishmoqda.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kegeylida yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiKegeylida yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiBugun, 14:07Prezident yosh ixtirochi qizlarni elektromobil bilan taqdirladi (video)Prezident yosh ixtirochi qizlarni elektromobil bilan taqdirladi (video)Bugun, 13:55Dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: qayerlarda yomg‘ir yog‘adi?Dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: qayerlarda yomg‘ir yog‘adi?Bugun, 13:30Xorijdagi talabalarga O‘zbekiston brendi uchun grant beriladiXorijdagi talabalarga O‘zbekiston brendi uchun grant beriladiBugun, 11:05O‘zbekistonda kimlar ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda kimlar ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldiBugun, 09:50Jahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdiJahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdiKecha, 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi