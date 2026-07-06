O‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladi

·45·O‘zbekiston
O‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladi

Iyul oyi boshidagi nisbatan salqin kunlardan so‘ng O‘zbekistonga odatiy yozgi issiqlik qaytmoqda. O‘zgidromet ma’lumotiga ko‘ra, 6–11 iyul kunlari havo harorati bosqichma-bosqich ko‘tarilib, ayrim hududlarda +42 darajagacha yetadi.

Hafta davomida asosan yog‘ingarchiliksiz ob-havo saqlanadi. Faqat tog‘oldi va tog‘li hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir hamda momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.

Harorat asta-sekin ko‘tariladi

Dushanba kuni respublika hududining katta qismida kunduzgi harorat +34…+37 daraja atrofida bo‘ladi.

Keyingi kunlarda havo yanada isib, kunduzi +37…+40 darajagacha ko‘tariladi. Shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida esa termometr ko‘rsatkichi +39…+42 darajaga yetishi mumkin.

Mutaxassislarning qayd etishicha, harorat yuqori bo‘lsa-da, u iyul oyiga xos bo‘lgan iqlim me’yorlari doirasida qoladi.

Ayrim hududlarda chang-to‘zon bo‘lishi mumkin

Respublika bo‘yicha sharqdan sekundiga 7–12 metr tezlikda shamol esishi kutilmoqda.

Ba’zi joylarda shamol tezligi sekundiga 15 metrgacha kuchayishi va chang-to‘zonlar ko‘tarilishi mumkin. Bu, ayniqsa, quruq va cho‘l hududlarida sezilarli bo‘lishi ehtimol.

Tog‘larda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin

Hafta davomida respublika hududining asosiy qismida yog‘ingarchilik kutilmaydi.

Biroq ayrim tog‘oldi va tog‘li hududlarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Tog‘larga safar rejalashtirganlarga ob-havo ma’lumotlarini oldindan tekshirish tavsiya etiladi.

Toshkentda +40 darajagacha isiydi

6–11 iyul kunlari Toshkent shahrida havo biroz bulutli va yog‘ingarchiliksiz bo‘ladi.

Dushanba va seshanba kunlari poytaxtda kunduzgi harorat +35…+38 darajani tashkil etadi. Keyinchalik issiqlik asta-sekin kuchayib, +38…+40 darajagacha yetadi.

Kechalari havo harorati +22…+25 daraja atrofida saqlanadi. Shamol sharqdan sekundiga 3–8 metr tezlikda esib, ayrim paytlarda 10–12 metrgacha kuchayishi mumkin.

Kunning eng issiq soatlarida uzoq vaqt quyosh ostida qolmaslik, ko‘proq suv ichish va bolalar hamda keksalar salomatligiga alohida e’tibor berish muhim.

O'zbekistonO'zgidrometToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?Bugun, 12:23O‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaO‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaKecha, 21:37O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiO‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiKecha, 21:33Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Kecha, 21:25Toshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarToshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarKecha, 18:10Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Kecha, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi