O‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladi
Iyul oyi boshidagi nisbatan salqin kunlardan so‘ng O‘zbekistonga odatiy yozgi issiqlik qaytmoqda. O‘zgidromet ma’lumotiga ko‘ra, 6–11 iyul kunlari havo harorati bosqichma-bosqich ko‘tarilib, ayrim hududlarda +42 darajagacha yetadi.
Hafta davomida asosan yog‘ingarchiliksiz ob-havo saqlanadi. Faqat tog‘oldi va tog‘li hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir hamda momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.
Harorat asta-sekin ko‘tariladi
Dushanba kuni respublika hududining katta qismida kunduzgi harorat +34…+37 daraja atrofida bo‘ladi.
Keyingi kunlarda havo yanada isib, kunduzi +37…+40 darajagacha ko‘tariladi. Shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida esa termometr ko‘rsatkichi +39…+42 darajaga yetishi mumkin.
Mutaxassislarning qayd etishicha, harorat yuqori bo‘lsa-da, u iyul oyiga xos bo‘lgan iqlim me’yorlari doirasida qoladi.
Ayrim hududlarda chang-to‘zon bo‘lishi mumkin
Respublika bo‘yicha sharqdan sekundiga 7–12 metr tezlikda shamol esishi kutilmoqda.
Ba’zi joylarda shamol tezligi sekundiga 15 metrgacha kuchayishi va chang-to‘zonlar ko‘tarilishi mumkin. Bu, ayniqsa, quruq va cho‘l hududlarida sezilarli bo‘lishi ehtimol.
Tog‘larda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin
Hafta davomida respublika hududining asosiy qismida yog‘ingarchilik kutilmaydi.
Biroq ayrim tog‘oldi va tog‘li hududlarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Tog‘larga safar rejalashtirganlarga ob-havo ma’lumotlarini oldindan tekshirish tavsiya etiladi.
Toshkentda +40 darajagacha isiydi
6–11 iyul kunlari Toshkent shahrida havo biroz bulutli va yog‘ingarchiliksiz bo‘ladi.
Dushanba va seshanba kunlari poytaxtda kunduzgi harorat +35…+38 darajani tashkil etadi. Keyinchalik issiqlik asta-sekin kuchayib, +38…+40 darajagacha yetadi.
Kechalari havo harorati +22…+25 daraja atrofida saqlanadi. Shamol sharqdan sekundiga 3–8 metr tezlikda esib, ayrim paytlarda 10–12 metrgacha kuchayishi mumkin.
Kunning eng issiq soatlarida uzoq vaqt quyosh ostida qolmaslik, ko‘proq suv ichish va bolalar hamda keksalar salomatligiga alohida e’tibor berish muhim.
…