Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?

·48·Sport
Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?

"Barselona"ning yosh yulduzi Lamine Yamal yana bir bor ochiqchasiga "Atletiko Madrid" hujumchisi Julian Alvarezni kataloniyaliklar safida koʻrish istagini bildirdi. Yevropa futbolining eng iqtidorli vakillaridan biri hisoblangan Yamal argentinalik hujumchi klubning oʻyin uslubiga mukammal darajada mos tushishiga ishonchi komil ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Lamine Yamal Julian Alvarezning mahoratiga yuqori baho berdi. Uning soʻzlariga koʻra, butun jamoa jahon chempionini oʻz saflarida koʻrishdan mamnun boʻladi. Goal.com xabariga koʻra, Yamal nafaqat maydondagi sherik, balki oʻziga xos "norasmiy agent" rolini ham oʻynamoqda.

Simeone va Alvarez oʻrtasidagi sovuqchilik

Ayni damda Madridning "Atletiko" jamoasida vaziyat ancha taranglashgan. Maʼlumotlarga koʻra, Julian Alvarez va bosh murabbiy Diego Simeone oʻrtasidagi munosabatlar uzilish nuqtasiga kelib qolgan. Simeone oʻz oʻyinchilaridan toʻliq sadoqatni talab qilishi bilan mashhur, biroq hujumchining ochiqchasiga klubdan ketish istagi murabbiyning hafsalasini pir qilgan.

"Atletiko Madrid" rahbariyati ham futbolchining transferi boʻyicha muzokaralarga tayyor koʻrinmoqda. Klub ichidagi manbalar jamoada muhit buzilmasligi uchun futbolchini sotib yuborish eng mantiqiy yoʻl ekanini tushunib turishibdi. Biroq, Madrid klubi oʻzining asosiy raqobatchisiga futbolchi sotishda katta miqdorda tovon puli talab qilishi aniq.

Moliyaviy toʻsiqlar va transfer istiqbollari

"Barselona" sport direktori Deku Julian Alvarezning ashaddiy muxlisi boʻlsa-da, transferning amalga oshishi klubning moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. La Liga tomonidan oʻrnatilgan qatʼiy moliyaviy cheklovlar kataloniyaliklarga katta xaridlarni amalga oshirishda qiyinchilik tugʻdirmoqda.

Joan Laporta boshchiligidagi rahbariat hozirda bitimni qanday qilib qonuniy va iqtisodiy jihatdan toʻgʻri shakllantirish yoʻllarini izlamoqda. Agar transfer amalga oshsa, bu Ispaniya chempionatidagi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Julian Alvarez kabi universal hujumchining "Barselona"ga oʻtishi jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Yamalning soʻzlariga koʻra, Alvarez dunyoning eng yaxshi klubi va eng yaxshi shahriga kelishdan aslo afsuslanmaydi. "Agar uning oʻrnida boʻlganimda, ikkilanmay Barselonani tanlardim", — deya qoʻshimcha qildi yosh vinger.

BarselonaAtletiko MadridLamine YamalJulian AlvarezFutbol Transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiAurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiBugun, 11:56Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borJanubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borBugun, 11:54Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?Bugun, 11:26Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Bugun, 10:39Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Bugun, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi