Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?
"Barselona"ning yosh yulduzi Lamine Yamal yana bir bor ochiqchasiga "Atletiko Madrid" hujumchisi Julian Alvarezni kataloniyaliklar safida koʻrish istagini bildirdi. Yevropa futbolining eng iqtidorli vakillaridan biri hisoblangan Yamal argentinalik hujumchi klubning oʻyin uslubiga mukammal darajada mos tushishiga ishonchi komil ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Lamine Yamal Julian Alvarezning mahoratiga yuqori baho berdi. Uning soʻzlariga koʻra, butun jamoa jahon chempionini oʻz saflarida koʻrishdan mamnun boʻladi. Goal.com xabariga koʻra, Yamal nafaqat maydondagi sherik, balki oʻziga xos "norasmiy agent" rolini ham oʻynamoqda.
Simeone va Alvarez oʻrtasidagi sovuqchilikAyni damda Madridning "Atletiko" jamoasida vaziyat ancha taranglashgan. Maʼlumotlarga koʻra, Julian Alvarez va bosh murabbiy Diego Simeone oʻrtasidagi munosabatlar uzilish nuqtasiga kelib qolgan. Simeone oʻz oʻyinchilaridan toʻliq sadoqatni talab qilishi bilan mashhur, biroq hujumchining ochiqchasiga klubdan ketish istagi murabbiyning hafsalasini pir qilgan.
"Atletiko Madrid" rahbariyati ham futbolchining transferi boʻyicha muzokaralarga tayyor koʻrinmoqda. Klub ichidagi manbalar jamoada muhit buzilmasligi uchun futbolchini sotib yuborish eng mantiqiy yoʻl ekanini tushunib turishibdi. Biroq, Madrid klubi oʻzining asosiy raqobatchisiga futbolchi sotishda katta miqdorda tovon puli talab qilishi aniq.
Moliyaviy toʻsiqlar va transfer istiqbollari"Barselona" sport direktori Deku Julian Alvarezning ashaddiy muxlisi boʻlsa-da, transferning amalga oshishi klubning moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. La Liga tomonidan oʻrnatilgan qatʼiy moliyaviy cheklovlar kataloniyaliklarga katta xaridlarni amalga oshirishda qiyinchilik tugʻdirmoqda.
Joan Laporta boshchiligidagi rahbariat hozirda bitimni qanday qilib qonuniy va iqtisodiy jihatdan toʻgʻri shakllantirish yoʻllarini izlamoqda. Agar transfer amalga oshsa, bu Ispaniya chempionatidagi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Julian Alvarez kabi universal hujumchining "Barselona"ga oʻtishi jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.
Yamalning soʻzlariga koʻra, Alvarez dunyoning eng yaxshi klubi va eng yaxshi shahriga kelishdan aslo afsuslanmaydi. "Agar uning oʻrnida boʻlganimda, ikkilanmay Barselonani tanlardim", — deya qoʻshimcha qildi yosh vinger.
…