Opta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildi
2026 yilgi jahon chempionati chorakfinal bosqichi oldidan Opta statistik portali yarimfinalga chiqish ehtimollari bo‘yicha o‘z taxminlarini e’lon qildi.
Hisob-kitoblarga ko‘ra, navbatdagi bosqichga chiqish imkoniyati eng yuqori jamoa Fransiya deb baholangan. Eng teng va oldindan bashorat qilish qiyin bo‘lgan o‘yin esa Angliya — Norvegiya qarama-qarshiligi sifatida ko‘rsatilgan.
Fransiya eng katta favorit sifatida ko‘rilmoqda
Opta tahliliga ko‘ra, Fransiya milliy jamoasining Marokashni mag‘lub etib, yarimfinalga chiqish ehtimoli 74 foizga baholangan.
Marokash uchun esa bu ko‘rsatkich 26 foizni tashkil qilmoqda. Bu Fransiya ushbu bosqichdagi eng katta favorit sifatida ko‘rilayotganini anglatadi.
Ispaniya va Argentina ham ustun baholandi
Ispaniyaning Belgiyaga qarshi bahsda yarimfinalga chiqish ehtimoli 70 foiz deb ko‘rsatilgan. Belgiya uchun bu imkoniyat 30 foizga teng.
Argentina — Shveysariya juftligida ham amaldagi chempion ustun baholanmoqda. Opta Argentinaning keyingi bosqichga chiqish ehtimolini 69 foiz, Shveysariyanikini esa 31 foiz deb hisoblagan.
Eng teng juftlik — Angliya va Norvegiya
Chorakfinalning eng murakkab va bashorat qilish qiyin o‘yini sifatida Angliya — Norvegiya bahsi ko‘rsatilgan.
Opta Angliyaning yarimfinalga chiqish imkoniyatini 62 foiz, Norvegiyanikini 38 foiz deb baholagan. Bu boshqa juftliklarga nisbatan farq ancha kam ekanini ko‘rsatadi.
Opta taxminlari
Yarimfinalga chiqish ehtimollari quyidagicha:
Fransiya — 74%, Marokash — 26%;
Ispaniya — 70%, Belgiya — 30%;
Argentina — 69%, Shveysariya — 31%;
Angliya — 62%, Norvegiya — 38%.
Hisob-kitob boshqa, maydon boshqa
Opta raqamlari favoritlarni ko‘rsatib bergan bo‘lsa-da, pley-offda har bir epizod o‘yin taqdirini o‘zgartirishi mumkin.
Chorakfinalda Fransiya, Ispaniya va Argentina qog‘ozda ustun ko‘rinmoqda. Ammo Angliya — Norvegiya bahsida intriga eng yuqori darajada qolmoqda.
…