Opta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildi

·0·Sport
Opta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildi

2026 yilgi jahon chempionati chorakfinal bosqichi oldidan Opta statistik portali yarimfinalga chiqish ehtimollari bo‘yicha o‘z taxminlarini e’lon qildi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, navbatdagi bosqichga chiqish imkoniyati eng yuqori jamoa Fransiya deb baholangan. Eng teng va oldindan bashorat qilish qiyin bo‘lgan o‘yin esa Angliya — Norvegiya qarama-qarshiligi sifatida ko‘rsatilgan.

Fransiya eng katta favorit sifatida ko‘rilmoqda

Opta tahliliga ko‘ra, Fransiya milliy jamoasining Marokashni mag‘lub etib, yarimfinalga chiqish ehtimoli 74 foizga baholangan.

Marokash uchun esa bu ko‘rsatkich 26 foizni tashkil qilmoqda. Bu Fransiya ushbu bosqichdagi eng katta favorit sifatida ko‘rilayotganini anglatadi.

Ispaniya va Argentina ham ustun baholandi

Ispaniyaning Belgiyaga qarshi bahsda yarimfinalga chiqish ehtimoli 70 foiz deb ko‘rsatilgan. Belgiya uchun bu imkoniyat 30 foizga teng.

Argentina — Shveysariya juftligida ham amaldagi chempion ustun baholanmoqda. Opta Argentinaning keyingi bosqichga chiqish ehtimolini 69 foiz, Shveysariyanikini esa 31 foiz deb hisoblagan.

Eng teng juftlik — Angliya va Norvegiya

Chorakfinalning eng murakkab va bashorat qilish qiyin o‘yini sifatida Angliya — Norvegiya bahsi ko‘rsatilgan.

Opta Angliyaning yarimfinalga chiqish imkoniyatini 62 foiz, Norvegiyanikini 38 foiz deb baholagan. Bu boshqa juftliklarga nisbatan farq ancha kam ekanini ko‘rsatadi.

Opta taxminlari

Yarimfinalga chiqish ehtimollari quyidagicha:

  • Fransiya — 74%, Marokash — 26%;

  • Ispaniya — 70%, Belgiya — 30%;

  • Argentina — 69%, Shveysariya — 31%;

  • Angliya — 62%, Norvegiya — 38%.

Hisob-kitob boshqa, maydon boshqa

Opta raqamlari favoritlarni ko‘rsatib bergan bo‘lsa-da, pley-offda har bir epizod o‘yin taqdirini o‘zgartirishi mumkin.

Chorakfinalda Fransiya, Ispaniya va Argentina qog‘ozda ustun ko‘rinmoqda. Ammo Angliya — Norvegiya bahsida intriga eng yuqori darajada qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiManchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiBugun, 15:18Antuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaAntuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaBugun, 14:37Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiErling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiBugun, 14:18Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBarselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBugun, 13:53Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?Bugun, 13:11Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi