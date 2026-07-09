Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal bor
FIFA Hakamlar qo‘mitasi raisi Perluiji Kollina JCH-2026 1/8 finalidagi Argentina — Misr uchrashuvida eng ko‘p muhokama qilingan epizodlar yuzasidan izoh berdi.
Gap Misrning VAR aralashuvidan keyin bekor qilingan goli va bahs so‘ngida Muhammad Saloh ishtirokida yuz bergan vaziyat haqida ketmoqda. Kollina har ikki holatda hakamlar qanday mezonga tayanganini tushuntirdi.
VAR hujum boshlangan nuqtani ham tekshiradi
Kollinaning aytishicha, har bir goldan keyin VAR faqat zarba yoki ofsaydni emas, balki golga olib kelgan hujumning boshlanish fazasini ham ko‘rib chiqadi.
«Har bir gol urilganidan so‘ng VAR hujumning boshlanish fazasini tekshiradi. Agar golga olib kelgan hujum avvalida qoidabuzarlik aniqlansa, VAR bosh hakamga epizodni monitorda qayta ko‘rishni tavsiya qiladi», — dedi Kollina.
Uning ta’kidlashicha, bunday holatlarda vaqt yoki darvozagacha bo‘lgan masofa bo‘yicha qat’iy cheklov mavjud emas.
Misr goli nega bekor qilingani aytildi
Argentina — Misr o‘yinida Misrning goli VAR tekshiruvidan so‘ng bekor qilingan edi.
Kollinaning izohiga ko‘ra, epizod avvalida Misrning 19-raqamli futbolchisi Marvan Attiya Argentina himoyachisi Lisandro Martinesning oyog‘ini bosib yuborgan.
«Bizning fikrimizcha, bu aniq qoida buzilishi. Agar bosh hakam buni maydonda ko‘rmay qolgan bo‘lsa, VAR albatta aralashishi kerak», — dedi u.
Saloh bilan epizodda nega penalti berilmadi?
Bahs so‘ngida Muhammad Saloh va Xulian Alvares ishtirokidagi vaziyat ham Misr tomonining e’tirozlariga sabab bo‘lgan edi.
Kollina bu epizodni boshqacha baholadi. Uning aytishicha, himoyachi avval to‘pga o‘ynagan, keyin esa odatiy futbol kontakti yuz bergan.
«Himoyachi avval to‘pga o‘ynab, keyin odatiy futbol kontakti yuz bersa, bu qoidabuzarlik hisoblanmaydi», — deya ta’kidladi Kollina.
Hakamlar qarori bir xil baholangan
FIFA Hakamlar qo‘mitasi raisiga ko‘ra, maydondagi hakam ham, VAR ham Saloh ishtirokidagi holatni oddiy futbol kontakti deb topgan.
Shu sabab ushbu epizodda penalti belgilash uchun asos ko‘rilmagan.
Argentina chorakfinalga dramatik tarzda chiqqan edi
Eslatib o‘tamiz, Argentina ushbu bahsda 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, yakunda 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Amaldagi jahon chempionlari shu tariqa chorakfinalga yo‘l oldi. Ammo Misr bilan o‘yindagi VAR qarorlari hali ham mundialning eng ko‘p muhokama qilinayotgan mavzularidan biri bo‘lib qolmoqda.
…