Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal bor

·59·Sport
Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal bor

FIFA Hakamlar qo‘mitasi raisi Perluiji Kollina JCH-2026 1/8 finalidagi Argentina — Misr uchrashuvida eng ko‘p muhokama qilingan epizodlar yuzasidan izoh berdi.

Gap Misrning VAR aralashuvidan keyin bekor qilingan goli va bahs so‘ngida Muhammad Saloh ishtirokida yuz bergan vaziyat haqida ketmoqda. Kollina har ikki holatda hakamlar qanday mezonga tayanganini tushuntirdi.

VAR hujum boshlangan nuqtani ham tekshiradi

Kollinaning aytishicha, har bir goldan keyin VAR faqat zarba yoki ofsaydni emas, balki golga olib kelgan hujumning boshlanish fazasini ham ko‘rib chiqadi.

«Har bir gol urilganidan so‘ng VAR hujumning boshlanish fazasini tekshiradi. Agar golga olib kelgan hujum avvalida qoidabuzarlik aniqlansa, VAR bosh hakamga epizodni monitorda qayta ko‘rishni tavsiya qiladi», — dedi Kollina.

Uning ta’kidlashicha, bunday holatlarda vaqt yoki darvozagacha bo‘lgan masofa bo‘yicha qat’iy cheklov mavjud emas.

Misr goli nega bekor qilingani aytildi

Argentina — Misr o‘yinida Misrning goli VAR tekshiruvidan so‘ng bekor qilingan edi.

Kollinaning izohiga ko‘ra, epizod avvalida Misrning 19-raqamli futbolchisi Marvan Attiya Argentina himoyachisi Lisandro Martinesning oyog‘ini bosib yuborgan.

«Bizning fikrimizcha, bu aniq qoida buzilishi. Agar bosh hakam buni maydonda ko‘rmay qolgan bo‘lsa, VAR albatta aralashishi kerak», — dedi u.

Saloh bilan epizodda nega penalti berilmadi?

Bahs so‘ngida Muhammad Saloh va Xulian Alvares ishtirokidagi vaziyat ham Misr tomonining e’tirozlariga sabab bo‘lgan edi.

Kollina bu epizodni boshqacha baholadi. Uning aytishicha, himoyachi avval to‘pga o‘ynagan, keyin esa odatiy futbol kontakti yuz bergan.

«Himoyachi avval to‘pga o‘ynab, keyin odatiy futbol kontakti yuz bersa, bu qoidabuzarlik hisoblanmaydi», — deya ta’kidladi Kollina.

Hakamlar qarori bir xil baholangan

FIFA Hakamlar qo‘mitasi raisiga ko‘ra, maydondagi hakam ham, VAR ham Saloh ishtirokidagi holatni oddiy futbol kontakti deb topgan.

Shu sabab ushbu epizodda penalti belgilash uchun asos ko‘rilmagan.

Argentina chorakfinalga dramatik tarzda chiqqan edi

Eslatib o‘tamiz, Argentina ushbu bahsda 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, yakunda 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.

Amaldagi jahon chempionlari shu tariqa chorakfinalga yo‘l oldi. Ammo Misr bilan o‘yindagi VAR qarorlari hali ham mundialning eng ko‘p muhokama qilinayotgan mavzularidan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorJCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorBugun, 16:58Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaMason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaBugun, 16:56Kapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiKapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiBugun, 16:47Atletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiAtletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiBugun, 15:58«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart bor«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart borBugun, 15:56Iyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinIyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi