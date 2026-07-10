Norvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli bor

·47·Sport
Norvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli bor

JCH-2026da Norvegiya terma jamoasi darvozasini qo‘riqlagan 35 yoshli golkiper Eryan Nyuland faoliyatini Angliya premer-ligasida davom ettirishi mumkin.

The Sun xabariga ko‘ra, «Manchester Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska tajribali darvozabonni jamoaga taklif etish variantini ko‘rib chiqmoqda.

Nyuland «Manchester Siti» qiziqishida

Manba ma’lumotiga ko‘ra, Mareska darvozabonlar qatorini kuchaytirishni istamoqda.

Eryan Nyuland hozir erkin agent maqomiga ega. U yozda Ispaniyaning «Sevilya» klubini tark etgan va yangi jamoa tanlash imkoniyatiga ega.

Unga boshqa ingliz klublari ham qiziqmoqda

Nyuland uchun faqat «Manchester Siti» emas, boshqa klublar ham kurashga qo‘shilgan.

Xabarlarga ko‘ra, norvegiyalik posbonga «Lids» va yana uchta ingliz klubi da’vogarlik qilmoqda. Bu esa golkiperning Angliyaga qaytish ehtimolini yanada oshirmoqda.

Holand bilan bir jamoada o‘ynashi mumkin

Agar Nyulandning «Manchester Siti»ga transferi amalga oshsa, u klubda Norvegiya termasidagi sherigi Erling Holand bilan bir jamoada to‘p tepadi.

JCH-2026da Norvegiyaning muvaffaqiyatli yurishi ortidan terma jamoa futbolchilariga qiziqish kuchaygani kuzatilmoqda.

«Siti»da darvozabonlar bor, ammo savol ham bor

Hozirda «Manchester Siti» tarkibida Janluiji Donnarumma, Jeyms Trafford va Markus Bettinelli kabi darvozabonlar bor.

Biroq Trafford «Nyukasl»ning transfer ro‘yxatida turgani aytilmoqda. Shu sabab Mareska darvozabonlar chizig‘ida qo‘shimcha tajribaga ega futbolchiga ehtiyoj sezishi mumkin.

Tajriba hal qiluvchi omil bo‘ladimi?

35 yoshli Nyuland uchun bu transfer faoliyatidagi muhim imkoniyatga aylanishi mumkin.

«Manchester Siti» esa erkin agent maqomidagi tajribali golkiperni qo‘lga kiritib, tarkibda raqobat va chuqurlikni oshirishni ko‘zlashi ehtimoldan xoli emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Bugun, 09:31Kloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiKloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiBugun, 09:26JCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borJCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borBugun, 09:13Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Bugun, 09:10Kylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiKylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiBugun, 03:11Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi