Norvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli bor
JCH-2026da Norvegiya terma jamoasi darvozasini qo‘riqlagan 35 yoshli golkiper Eryan Nyuland faoliyatini Angliya premer-ligasida davom ettirishi mumkin.
The Sun xabariga ko‘ra, «Manchester Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska tajribali darvozabonni jamoaga taklif etish variantini ko‘rib chiqmoqda.
Nyuland «Manchester Siti» qiziqishida
Manba ma’lumotiga ko‘ra, Mareska darvozabonlar qatorini kuchaytirishni istamoqda.
Eryan Nyuland hozir erkin agent maqomiga ega. U yozda Ispaniyaning «Sevilya» klubini tark etgan va yangi jamoa tanlash imkoniyatiga ega.
Unga boshqa ingliz klublari ham qiziqmoqda
Nyuland uchun faqat «Manchester Siti» emas, boshqa klublar ham kurashga qo‘shilgan.
Xabarlarga ko‘ra, norvegiyalik posbonga «Lids» va yana uchta ingliz klubi da’vogarlik qilmoqda. Bu esa golkiperning Angliyaga qaytish ehtimolini yanada oshirmoqda.
Holand bilan bir jamoada o‘ynashi mumkin
Agar Nyulandning «Manchester Siti»ga transferi amalga oshsa, u klubda Norvegiya termasidagi sherigi Erling Holand bilan bir jamoada to‘p tepadi.
JCH-2026da Norvegiyaning muvaffaqiyatli yurishi ortidan terma jamoa futbolchilariga qiziqish kuchaygani kuzatilmoqda.
«Siti»da darvozabonlar bor, ammo savol ham bor
Hozirda «Manchester Siti» tarkibida Janluiji Donnarumma, Jeyms Trafford va Markus Bettinelli kabi darvozabonlar bor.
Biroq Trafford «Nyukasl»ning transfer ro‘yxatida turgani aytilmoqda. Shu sabab Mareska darvozabonlar chizig‘ida qo‘shimcha tajribaga ega futbolchiga ehtiyoj sezishi mumkin.
Tajriba hal qiluvchi omil bo‘ladimi?
35 yoshli Nyuland uchun bu transfer faoliyatidagi muhim imkoniyatga aylanishi mumkin.
«Manchester Siti» esa erkin agent maqomidagi tajribali golkiperni qo‘lga kiritib, tarkibda raqobat va chuqurlikni oshirishni ko‘zlashi ehtimoldan xoli emas.
…