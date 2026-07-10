Kloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldi
Germaniya futbol ittifoqi Yurgen Kloppni milliy jamoa bosh murabbiyligiga olib kelish uchun jiddiy qadam tashlagani xabar qilinmoqda.
Bild ma’lumotiga ko‘ra, DFB 59 yoshli mutaxassisga yillik maoshi 7 million yevro bo‘lgan to‘rt yillik shartnoma taklif etgan. Bu raqam avval Germaniya termasini boshqargan Yulian Nagelsmann daromadidan yuqoriroq ekani aytilmoqda.
Kloppga to‘rt yillik shartnoma taklif qilindi
Manbaga ko‘ra, Germaniya futbol ittifoqi Klopp bilan uzoq muddatli loyiha qurishni istamoqda.
Taklif qilinayotgan shartnoma to‘rt yilga mo‘ljallangan. Bu esa DFB Germaniya termasida navbatdagi bosqichni tajribali va xarizmatik mutaxassis bilan boshlash niyatida ekanini ko‘rsatadi.
Yillik maosh — 7 million yevro
Bild xabarida Kloppga taklif etilayotgan yillik maosh 7 million yevro ekani qayd etilgan.
OAVda avvalroq Yulian Nagelsmann Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida yiliga 4–6 million yevro atrofida maosh olgani yozilgan edi.
Shu jihatdan, Klopp uchun tayyorlangan taklif Germaniya futbol ittifoqi bu nomzodga qanchalik jiddiy qarayotganini anglatadi.
Nagelsmann bilan shartnoma bekor qilingan
3 iyul kuni Germaniya futbol ittifoqi Yulian Nagelsmann bilan shartnoma muddatidan oldin bekor qilinganini e’lon qilgan edi.
Shundan so‘ng DFB Klopp bilan muzokara o‘tkazish niyati borligini ma’lum qildi. Endi esa bu qiziqish aniq moliyaviy taklif darajasiga chiqqan ko‘rinmoqda.
Red Bull bilan bog‘liq holat ham bor
2025 yildan boshlab Yurgen Klopp Red Bull kompaniyasida xalqaro aloqalar bo‘yicha direktor lavozimida faoliyat yuritishi kutilmoqda.
Uning ushbu tuzilma bilan shartnomasi 2029 yil oxirigacha mo‘ljallangani aytilmoqda. Shu bois Germaniya termasi varianti Kloppning kelajak rejalariga qanday ta’sir qilishi hozircha ochiq savol bo‘lib turibdi.
«Liverpul»dagi davrdan keyin yangi chaqiriq
Klopp Red Bull korporatsiyasiga qo‘shilishidan oldin 2015 yildan 2024 yilgacha «Liverpul»ni boshqargan.
Angliya klubidagi muvaffaqiyatli davridan keyin uning nomi Germaniya milliy jamoasi bilan ko‘p bor bog‘langan. Endi esa DFB tomonidan taklif qilingan shartnoma bu ehtimolni yanada kuchaytirmoqda.
Germaniya futboli yangi bosh murabbiy qidirayotgan bir paytda, asosiy savol shunday qolmoqda: Klopp klub futbolidagi davridan keyin milliy jamoa loyihasini qabul qiladimi?
…