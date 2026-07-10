Kloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldi

·149·Sport
Kloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldi

Germaniya futbol ittifoqi Yurgen Kloppni milliy jamoa bosh murabbiyligiga olib kelish uchun jiddiy qadam tashlagani xabar qilinmoqda.

Bild ma’lumotiga ko‘ra, DFB 59 yoshli mutaxassisga yillik maoshi 7 million yevro bo‘lgan to‘rt yillik shartnoma taklif etgan. Bu raqam avval Germaniya termasini boshqargan Yulian Nagelsmann daromadidan yuqoriroq ekani aytilmoqda.

Kloppga to‘rt yillik shartnoma taklif qilindi

Manbaga ko‘ra, Germaniya futbol ittifoqi Klopp bilan uzoq muddatli loyiha qurishni istamoqda.

Taklif qilinayotgan shartnoma to‘rt yilga mo‘ljallangan. Bu esa DFB Germaniya termasida navbatdagi bosqichni tajribali va xarizmatik mutaxassis bilan boshlash niyatida ekanini ko‘rsatadi.

Yillik maosh — 7 million yevro

Bild xabarida Kloppga taklif etilayotgan yillik maosh 7 million yevro ekani qayd etilgan.

OAVda avvalroq Yulian Nagelsmann Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida yiliga 4–6 million yevro atrofida maosh olgani yozilgan edi.

Shu jihatdan, Klopp uchun tayyorlangan taklif Germaniya futbol ittifoqi bu nomzodga qanchalik jiddiy qarayotganini anglatadi.

Nagelsmann bilan shartnoma bekor qilingan

3 iyul kuni Germaniya futbol ittifoqi Yulian Nagelsmann bilan shartnoma muddatidan oldin bekor qilinganini e’lon qilgan edi.

Shundan so‘ng DFB Klopp bilan muzokara o‘tkazish niyati borligini ma’lum qildi. Endi esa bu qiziqish aniq moliyaviy taklif darajasiga chiqqan ko‘rinmoqda.

Red Bull bilan bog‘liq holat ham bor

2025 yildan boshlab Yurgen Klopp Red Bull kompaniyasida xalqaro aloqalar bo‘yicha direktor lavozimida faoliyat yuritishi kutilmoqda.

Uning ushbu tuzilma bilan shartnomasi 2029 yil oxirigacha mo‘ljallangani aytilmoqda. Shu bois Germaniya termasi varianti Kloppning kelajak rejalariga qanday ta’sir qilishi hozircha ochiq savol bo‘lib turibdi.

«Liverpul»dagi davrdan keyin yangi chaqiriq

Klopp Red Bull korporatsiyasiga qo‘shilishidan oldin 2015 yildan 2024 yilgacha «Liverpul»ni boshqargan.

Angliya klubidagi muvaffaqiyatli davridan keyin uning nomi Germaniya milliy jamoasi bilan ko‘p bor bog‘langan. Endi esa DFB tomonidan taklif qilingan shartnoma bu ehtimolni yanada kuchaytirmoqda.

Germaniya futboli yangi bosh murabbiy qidirayotgan bir paytda, asosiy savol shunday qolmoqda: Klopp klub futbolidagi davridan keyin milliy jamoa loyihasini qabul qiladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaArgentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaBugun, 10:11Lionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiLionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiBugun, 10:07Xavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiXavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiBugun, 10:05Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 10:05Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Bugun, 09:58Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi