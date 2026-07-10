Yurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladi

·83·Sport
Yurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladi

Liverpul jamoasining sobiq bosh murabbiyi Yurgen Klopp 2017-yilda Kilian Mbappe transferini amalga oshirish uchun qilingan noodatiy va oʻta maxfiy urinishlar haqida soʻzlab berdi. Germaniyalik mutaxassis oʻsha paytda hali dunyo miqyosidagi yulduzga aylanib ulgurmagan fransiyalik hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun klub rahbariyati bilan birgalikda katta tavakkalga qoʻl urganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Klopp hozirda MagentaTV eksperti sifatida faoliyat yuritmoqda va Jaxon chempionati doirasidagi uchrashuvda Mbappe hamda uning onasi bilan uchrashib, eski xotiralarni yodga olgan. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Liverpul oʻsha vaqtda transfer bozoridagi eng qimmat "amalga oshmagan kelishuv"ga yaqin kelgan edi. Muzokaralar matbuot koʻzidan yiroq boʻlishi uchun jamoa rahbariyati hattoki besh kabinali xususiy samolyotni ijaraga olgan.

Fransiya osmonidagi maxfiy tushlik

Kloppning aytishicha, uchrashuv Blekpuldan Nitsaga uchgan samolyot bortida boʻlib oʻtgan. "Mbappe Parijga oʻtishidan oldin biz u bilan muzokara oʻtkazganmiz. Bu taxminan 500 million yevroga tushishi mumkin boʻlgan eng qimmatli 'amalga oshmagan transfer' edi. Biz Nitsada Mbappelar oilasini samolyotga mindirdik va hech kim koʻrmasligi uchun havo boʻshligʻida doira hosil qilib uchib yurdik. Bortda ajoyib tushlik qildik, hammasi fantastik darajada edi, lekin yakunda u PSJni tanladi", — deydi Yurgen Klopp.

Maʼlum boʻlishicha, Klopp nafaqat Kilian Mbappe, balki Fransiya terma jamoasining yana ikki yulduzi — Usmon Dembele va Adrien Rabyo bilan ham shaxsan muzokara oʻtkazgan. Biroq, murabbiyning afsus bilan taʼkidlashicha, ushbu uch nafar iqtidorli futbolchining hech biri yakunda Enfildga koʻchib oʻtmagan. Bu Klopp faoliyatidagi eng katta transfer armonlaridan biri boʻlib qolmoqda.

Mbappe oʻshanda 180 million yevro evaziga Parij klubiga oʻtgan edi. U yerda Lionel Messi va Neymar kabi yulduzlar bilan birga toʻp surgan boʻlsa-da, hujumchining Parijdagi faoliyati ichki kelishmovchiliklar va Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatsizliklar bilan yodda qoldi. Qizigʻi shundaki, Mbappe ketganidan soʻng PSJ ikki marta ushbu nufuzli turnirda gʻalaba qozonishga muvaffaq boʻldi.

Hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan Kilian Mbappe hamon oʻzining bosh orzusi — Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Yurgen Klopp esa oʻz intervyusida fransuz yulduzining onasi bilan iliq munosabatda ekanini koʻrsatib, oʻsha maxfiy operatsiya natija bermagan boʻlsa-da, oʻzaro hurmat saqlanib qolganini namoyish etdi.

Yurgen KloppKilian MbappeLiverpulReal MadridTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14Kylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiKylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiBugun, 12:37Harry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlariHarry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlariBugun, 12:12Barselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBarselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBugun, 12:11«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 12:00Barselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBarselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi