Yurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladi
Liverpul jamoasining sobiq bosh murabbiyi Yurgen Klopp 2017-yilda Kilian Mbappe transferini amalga oshirish uchun qilingan noodatiy va oʻta maxfiy urinishlar haqida soʻzlab berdi. Germaniyalik mutaxassis oʻsha paytda hali dunyo miqyosidagi yulduzga aylanib ulgurmagan fransiyalik hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun klub rahbariyati bilan birgalikda katta tavakkalga qoʻl urganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Klopp hozirda MagentaTV eksperti sifatida faoliyat yuritmoqda va Jaxon chempionati doirasidagi uchrashuvda Mbappe hamda uning onasi bilan uchrashib, eski xotiralarni yodga olgan. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Liverpul oʻsha vaqtda transfer bozoridagi eng qimmat "amalga oshmagan kelishuv"ga yaqin kelgan edi. Muzokaralar matbuot koʻzidan yiroq boʻlishi uchun jamoa rahbariyati hattoki besh kabinali xususiy samolyotni ijaraga olgan.
Fransiya osmonidagi maxfiy tushlikKloppning aytishicha, uchrashuv Blekpuldan Nitsaga uchgan samolyot bortida boʻlib oʻtgan. "Mbappe Parijga oʻtishidan oldin biz u bilan muzokara oʻtkazganmiz. Bu taxminan 500 million yevroga tushishi mumkin boʻlgan eng qimmatli 'amalga oshmagan transfer' edi. Biz Nitsada Mbappelar oilasini samolyotga mindirdik va hech kim koʻrmasligi uchun havo boʻshligʻida doira hosil qilib uchib yurdik. Bortda ajoyib tushlik qildik, hammasi fantastik darajada edi, lekin yakunda u PSJni tanladi", — deydi Yurgen Klopp.
Maʼlum boʻlishicha, Klopp nafaqat Kilian Mbappe, balki Fransiya terma jamoasining yana ikki yulduzi — Usmon Dembele va Adrien Rabyo bilan ham shaxsan muzokara oʻtkazgan. Biroq, murabbiyning afsus bilan taʼkidlashicha, ushbu uch nafar iqtidorli futbolchining hech biri yakunda Enfildga koʻchib oʻtmagan. Bu Klopp faoliyatidagi eng katta transfer armonlaridan biri boʻlib qolmoqda.
Mbappe oʻshanda 180 million yevro evaziga Parij klubiga oʻtgan edi. U yerda Lionel Messi va Neymar kabi yulduzlar bilan birga toʻp surgan boʻlsa-da, hujumchining Parijdagi faoliyati ichki kelishmovchiliklar va Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatsizliklar bilan yodda qoldi. Qizigʻi shundaki, Mbappe ketganidan soʻng PSJ ikki marta ushbu nufuzli turnirda gʻalaba qozonishga muvaffaq boʻldi.
Hozirda Real Madrid sharafini himoya qilayotgan Kilian Mbappe hamon oʻzining bosh orzusi — Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Yurgen Klopp esa oʻz intervyusida fransuz yulduzining onasi bilan iliq munosabatda ekanini koʻrsatib, oʻsha maxfiy operatsiya natija bermagan boʻlsa-da, oʻzaro hurmat saqlanib qolganini namoyish etdi.
…