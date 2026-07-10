Lamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchi

·45·Sport
Lamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchi

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal oʻzining kelajakdagi orzulari bilan oʻrtoqlashdi. Barselona tarbiyalanuvchisi Jaxon chempionati finalida amaldagi chempion Argentina bilan toʻqnash kelishni va futbol afsonasi Lionel Messi bilan libos almashishni maqsad qilgan. Ushbu yosh iqtidor egasi uchun bunday uchrashuv nafaqat sportdagi choʻqqi, balki shaxsiy ehtirom ramzi hamdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Yamal turnirdagi asosiy maqsadlari haqida soʻz ochdi. Uning taʼkidlashicha, Ispaniya terma jamoasi uchun eng muhim vazifa nufuzli kubokni qoʻlga kiritishdir. Biroq, shaxsiy istaklar haqida gap ketganda, yosh vinger aynan Argentina bilan final bahsini orzu qilishini yashirib oʻtirmadi. Goal.com xabariga koʻra, Lamine Yamal Lionel Messi bilan maydonda raqobatlashishni oʻz faoliyatidagi eng hayajonli lahzalardan biri deb biladi.

Tarixiy rekordlar va yangi marralar

Lamine Yamal hozirning oʻzida Ispaniya futboli tarixida oʻchmas iz qoldirmoqda. U 19 yoshga toʻlmasdan turib, Jaxon chempionatining pley-off bosqichida uchta oʻyinni asosiy tarkibda boshlagan ilk ispaniyalik futbolchiga aylanishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich yosh iqtidorning nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham naqadar muhim oʻrin tutayotganidan dalolat beradi.

Suhbat davomida Yamal turnirning kashfiyotlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Marokash terma jamoasi aʼzosi Ismael Saibari musobaqaning eng kutilmagan qahramoniga aylandi. PSVdan Bavariya klubiga transfer qilingan Saibari ketma-ket uchta oʻyinda gol urib, koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi. Yamal oʻzining kelib chiqishi Marokashga borib taqalishi sababli ham ushbu jamoaning muvaffaqiyatlarini alohida kuzatib boradi.

Final sari qiyin yoʻl

Orzudagi finalga yetib borish uchun Ispaniya avvalo chorak finaldagi jiddiy toʻsiqni yengib oʻtishi lozim. Ular 18 oʻyindan beri magʻlubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Belgiya bilan kuch sinashishadi. Los-Anjeles stadionida boʻlib oʻtadigan ushbu bahs turnirning eng shiddatli oʻyinlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Ispaniya uchun bu uchrashuv chempionlik ambitsiyalarini isbotlash uchun haqiqiy imtihon boʻladi.

Boshqa tomondan, Lionel Messi boshchiligidagi Argentina ham oʻz yoʻlida davom etmoqda. 12 oʻyinlik gʻalabali seriyaga ega boʻlgan albiceleste chorak finalda Shveytsariya bilan toʻqnash keladi. Agar har ikki jamoa oʻz raqiblarini magʻlub etishda davom etsa, futbol muxlislari Yamal orzu qilganidek Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi tarixiy finalga guvoh boʻlishlari mumkin.

Lamine Yamalning bu kabi dadil bayonotlari uning oʻz kuchiga boʻlgan ishonchini koʻrsatadi. Lionel Messi kabi buyuk futbolchining merosxoʻri sifatida koʻrilayotgan yosh yulduz uchun afsona bilan bir maydonda uchrashish yangi davrning boshlanishi boʻlishi mumkin. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu yosh iqtidorning oʻyinlarini katta qiziqish bilan kuzatib bormoqdalar, zero bunday qarama-qarshiliklar futbol olami uchun kamyob hodisadir.

Lamine YamalLionel MessiIspaniyaArgentinaЖахон Чемпионати
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBrozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBugun, 16:36Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiSenegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdiBugun, 16:29Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaSaloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaBugun, 16:23De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganDe la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganBugun, 16:20Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiBugun, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi