Lamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchi
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal oʻzining kelajakdagi orzulari bilan oʻrtoqlashdi. Barselona tarbiyalanuvchisi Jaxon chempionati finalida amaldagi chempion Argentina bilan toʻqnash kelishni va futbol afsonasi Lionel Messi bilan libos almashishni maqsad qilgan. Ushbu yosh iqtidor egasi uchun bunday uchrashuv nafaqat sportdagi choʻqqi, balki shaxsiy ehtirom ramzi hamdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Yamal turnirdagi asosiy maqsadlari haqida soʻz ochdi. Uning taʼkidlashicha, Ispaniya terma jamoasi uchun eng muhim vazifa nufuzli kubokni qoʻlga kiritishdir. Biroq, shaxsiy istaklar haqida gap ketganda, yosh vinger aynan Argentina bilan final bahsini orzu qilishini yashirib oʻtirmadi. Goal.com xabariga koʻra, Lamine Yamal Lionel Messi bilan maydonda raqobatlashishni oʻz faoliyatidagi eng hayajonli lahzalardan biri deb biladi.
Tarixiy rekordlar va yangi marralarLamine Yamal hozirning oʻzida Ispaniya futboli tarixida oʻchmas iz qoldirmoqda. U 19 yoshga toʻlmasdan turib, Jaxon chempionatining pley-off bosqichida uchta oʻyinni asosiy tarkibda boshlagan ilk ispaniyalik futbolchiga aylanishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich yosh iqtidorning nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham naqadar muhim oʻrin tutayotganidan dalolat beradi.
Suhbat davomida Yamal turnirning kashfiyotlari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Marokash terma jamoasi aʼzosi Ismael Saibari musobaqaning eng kutilmagan qahramoniga aylandi. PSVdan Bavariya klubiga transfer qilingan Saibari ketma-ket uchta oʻyinda gol urib, koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi. Yamal oʻzining kelib chiqishi Marokashga borib taqalishi sababli ham ushbu jamoaning muvaffaqiyatlarini alohida kuzatib boradi.
Final sari qiyin yoʻlOrzudagi finalga yetib borish uchun Ispaniya avvalo chorak finaldagi jiddiy toʻsiqni yengib oʻtishi lozim. Ular 18 oʻyindan beri magʻlubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Belgiya bilan kuch sinashishadi. Los-Anjeles stadionida boʻlib oʻtadigan ushbu bahs turnirning eng shiddatli oʻyinlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Ispaniya uchun bu uchrashuv chempionlik ambitsiyalarini isbotlash uchun haqiqiy imtihon boʻladi.
Boshqa tomondan, Lionel Messi boshchiligidagi Argentina ham oʻz yoʻlida davom etmoqda. 12 oʻyinlik gʻalabali seriyaga ega boʻlgan albiceleste chorak finalda Shveytsariya bilan toʻqnash keladi. Agar har ikki jamoa oʻz raqiblarini magʻlub etishda davom etsa, futbol muxlislari Yamal orzu qilganidek Ispaniya va Argentina oʻrtasidagi tarixiy finalga guvoh boʻlishlari mumkin.
Lamine Yamalning bu kabi dadil bayonotlari uning oʻz kuchiga boʻlgan ishonchini koʻrsatadi. Lionel Messi kabi buyuk futbolchining merosxoʻri sifatida koʻrilayotgan yosh yulduz uchun afsona bilan bir maydonda uchrashish yangi davrning boshlanishi boʻlishi mumkin. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu yosh iqtidorning oʻyinlarini katta qiziqish bilan kuzatib bormoqdalar, zero bunday qarama-qarshiliklar futbol olami uchun kamyob hodisadir.
…