Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?
Dunyo futbolining tirik afsonalaridan biri, polshalik toʻpurar Robert Lewandowski kutilmaganda Yevropa futboli bilan xayrlashib, Shimoliy Amerikaning MLS ligasiga yoʻl oldi. Tajribali hujumchi Chicago Fire klubining yangi yulduzi sifatida rasman tanishtirildi. Ushbu transfer koʻplab muxlislar uchun kutilmagan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi bu qarorini chuqur hissiy bogʻliqlik va Barselona klubiga boʻlgan hurmati bilan izohladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Robert Lewandowski yangi jamoasidagi ilk matbuot anjumanida ishtirok etib, nima uchun aynan AQSH variantini tanlaganiga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona jamoasidan ketganidan soʻng, Yevropaning boshqa biror klubida toʻp surish uning uchun maʼnan imkonsiz boʻlgan. Futbolchi Kataloniya klubida oʻtkazgan davrini faoliyatining choʻqqisi deb hisoblaydi va boshqa jamoa libosini kiyishni ortga tashlangan qadam sifatida baholagan.
Yevropa grandlarining rad etilishiGoal.com nashri xabariga koʻra, 37 yoshli hujumchiga Chicago Fire bilan shartnoma imzolashidan oldin Yevropaning bir qator nufuzli klublaridan takliflar tushgan. Xususan, Italiya A Seriyasi giganti Yuventus, shuningdek, Turkiya va Portugaliyaning Chempionlar ligasida muntazam ishtirok etuvchi jamoalari polshalik forvardni oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilgan. Biroq Lewandowski barcha takliflarni qatʼiy rad etgan.
"Mening Barselona bilan xayrlashuvim juda hissiyotli boʻldi. Bu klubga boʻlgan muhabbatim shunchalik kuchliki, oʻzimni Yevropaning boshqa biror jamoasida tasavvur qila olmadim. Barselona bilan xayrlashgach, qitʼadagi faoliyatim oʻz nihoyasiga yetganini angladim", — deya taʼkidladi hujumchi oʻz intervyusida.
Chicago Fire uchun yangi davrChicago Fire bosh murabbiyi Gregg Berhalter Robert Lewandowskining jamoaga kelishini klub tarixidagi burilish nuqtasi deb atadi. Murabbiyning fikricha, polshalik yulduz nafaqat maydondagi gollari bilan, balki oʻzining professional yondashuvi bilan ham yosh futbolchilarga oʻrnak boʻladi. Berhalter hujumchining jismoniy holati va oʻz ustida ishlashi MLS darajasida katta farq yaratishiga ishonchi komil.
Pilka Nozna nashri keltirgan iqtibosga koʻra, Berhalter shunday deydi: "Biz Robertning jamoaga darhol taʼsir oʻtkazishiga ishonamiz. U — haqiqiy professional namuna. Koʻp yillar davomida yuqori saviyada oʻynab, oʻz tanasini qanday parvarish qilishni va optimal darajani qanday saqlashni oʻrgangan. U bizning tarkibimizdagi har bir oʻyinchi uchun ideal model boʻlib xizmat qiladi".
Robert Lewandowski faoliyati davomida Bavariya va Barselona kabi klublarda oʻynab, oʻnlab sovrinlarni qoʻlga kiritgan. Endilikda u AQSH maydonlarida yangi sarguzashtni boshlamoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, boisi MLS soʻnggi yillarda Lionel Messi va boshqa yulduzlar ortidan dunyo eʼtiborini oʻziga qaratishda davom etmoqda.
…