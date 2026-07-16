Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?

·36·Sport
Robert Lewandowski MLSga oʻtdi: Polshalik yulduz nima uchun Yevropada qolishni istamadi?

Dunyo futbolining tirik afsonalaridan biri, polshalik toʻpurar Robert Lewandowski kutilmaganda Yevropa futboli bilan xayrlashib, Shimoliy Amerikaning MLS ligasiga yoʻl oldi. Tajribali hujumchi Chicago Fire klubining yangi yulduzi sifatida rasman tanishtirildi. Ushbu transfer koʻplab muxlislar uchun kutilmagan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi bu qarorini chuqur hissiy bogʻliqlik va Barselona klubiga boʻlgan hurmati bilan izohladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Robert Lewandowski yangi jamoasidagi ilk matbuot anjumanida ishtirok etib, nima uchun aynan AQSH variantini tanlaganiga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona jamoasidan ketganidan soʻng, Yevropaning boshqa biror klubida toʻp surish uning uchun maʼnan imkonsiz boʻlgan. Futbolchi Kataloniya klubida oʻtkazgan davrini faoliyatining choʻqqisi deb hisoblaydi va boshqa jamoa libosini kiyishni ortga tashlangan qadam sifatida baholagan.

Yevropa grandlarining rad etilishi

Goal.com nashri xabariga koʻra, 37 yoshli hujumchiga Chicago Fire bilan shartnoma imzolashidan oldin Yevropaning bir qator nufuzli klublaridan takliflar tushgan. Xususan, Italiya A Seriyasi giganti Yuventus, shuningdek, Turkiya va Portugaliyaning Chempionlar ligasida muntazam ishtirok etuvchi jamoalari polshalik forvardni oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilgan. Biroq Lewandowski barcha takliflarni qatʼiy rad etgan.

"Mening Barselona bilan xayrlashuvim juda hissiyotli boʻldi. Bu klubga boʻlgan muhabbatim shunchalik kuchliki, oʻzimni Yevropaning boshqa biror jamoasida tasavvur qila olmadim. Barselona bilan xayrlashgach, qitʼadagi faoliyatim oʻz nihoyasiga yetganini angladim", — deya taʼkidladi hujumchi oʻz intervyusida.

Chicago Fire uchun yangi davr

Chicago Fire bosh murabbiyi Gregg Berhalter Robert Lewandowskining jamoaga kelishini klub tarixidagi burilish nuqtasi deb atadi. Murabbiyning fikricha, polshalik yulduz nafaqat maydondagi gollari bilan, balki oʻzining professional yondashuvi bilan ham yosh futbolchilarga oʻrnak boʻladi. Berhalter hujumchining jismoniy holati va oʻz ustida ishlashi MLS darajasida katta farq yaratishiga ishonchi komil.

Pilka Nozna nashri keltirgan iqtibosga koʻra, Berhalter shunday deydi: "Biz Robertning jamoaga darhol taʼsir oʻtkazishiga ishonamiz. U — haqiqiy professional namuna. Koʻp yillar davomida yuqori saviyada oʻynab, oʻz tanasini qanday parvarish qilishni va optimal darajani qanday saqlashni oʻrgangan. U bizning tarkibimizdagi har bir oʻyinchi uchun ideal model boʻlib xizmat qiladi".

Robert Lewandowski faoliyati davomida Bavariya va Barselona kabi klublarda oʻynab, oʻnlab sovrinlarni qoʻlga kiritgan. Endilikda u AQSH maydonlarida yangi sarguzashtni boshlamoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, boisi MLS soʻnggi yillarda Lionel Messi va boshqa yulduzlar ortidan dunyo eʼtiborini oʻziga qaratishda davom etmoqda.

Robert LewandowskiBarselonaChicago FireMLSFutbol Transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabani Diego Maradonaga bagʻishladiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabani Diego Maradonaga bagʻishladiBugun, 17:35Yuventus Tottenxem hujumchisi Richarlison transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiYuventus Tottenxem hujumchisi Richarlison transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 17:347 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsiz7 ta oltin va jamoaviy g‘alaba: O‘zbekiston terma jamoasi Osiyoda tengsizBugun, 16:35Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»Myuller Angliya terma jamoasining xatosini aytdi: «Aqlimga sig‘maydi»Bugun, 16:26JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?Bugun, 15:45Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?Bugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi