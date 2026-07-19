Sarukyanning g‘alabali seriyasiga nuqta qo‘yildi: RAF 11da drama (video)

·40·Sport
Sarukyanning g‘alabali seriyasiga nuqta qo‘yildi: RAF 11da drama (video)

AQSHning Miluoki shahrida o‘tkazilgan RAF 11 turnirida UFC'ning taniqli sobiq jangchilari erkin kurash qoidalari asosida kuch sinashdi. Asosiy bahsda Kolbi Kovington Arman Sarukyanning g‘alabali seriyasiga nuqta qo‘ygan bo‘lsa, Ben Askren og‘ir kasallik va o‘pka transplantatsiyasidan keyin sportga hayratlanarli tarzda qaytdi.

Askren g‘alabaga juda yaqin keldi. Ammo hal qiluvchi pallada Belal Muhammad vaziyatni butunlay o‘zgartirdi.

Kovington Sarukyanni 5:3 hisobida mag‘lub etdi

Oqshomning asosiy jangida UFC yengil vaznidagi yetakchi da’vogarlardan biri Arman Sarukyan sobiq vaqtinchalik chempion Kolbi Kovingtonga qarshi gilamga chiqdi.

Keskin kechgan bellashuv yakunida Kovington 5:3 hisobida g‘alaba qozonib, RAF Crossover chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi. Sarukyan esa RAF ligasida ilk bor mag‘lubiyatga uchradi. Bunga qadar u tashkilotdagi barcha oltita bahsini g‘alaba bilan yakunlagandi.

Kovingtonning tajribasi va ehtiyotkor taktikasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Sarukyan raqibiga bosim o‘tkazgan bo‘lsa-da, kerakli ochkolarni to‘play olmadi.

Askrenning qaytishi natijadan ham muhimroq edi

Oqshomning ikkinchi asosiy bellashuvida Ben Askren sobiq UFC yarimo‘rta vazn chempioni Belal Muhammad bilan to‘qnashdi.

Askren 2025 yilda og‘ir pnevmoniya sabab hayot uchun xavfli ahvolga tushib, ikki o‘pkani ko‘chirib o‘tkazish operatsiyasini boshdan kechirgan. Uning oilasi ma’lumotiga ko‘ra, davolanish jarayonida sportchining yuragi to‘rt marta qisqa muddatga to‘xtagan.

Shunday og‘ir sinovdan bir yil o‘tib, 42 yoshli sportchining yana gilamga chiqqani muxlislar uchun kechaning eng ta’sirli voqeasiga aylandi.

Askren ustunlikni saqlab qololmadi

Bellashuvning dastlabki ikki qismida Askren tajribasidan foydalanib, 3:0 hisobida oldinda bordi. U raqibining hujumlarini nazorat qilib, sensatsion g‘alabaga yaqinlashayotgandek ko‘rindi.

Biroq uchinchi davrda Belal Muhammad sur’atni oshirdi. U ketma-ket samarali harakatlarni amalga oshirib, hisobni o‘z foydasiga o‘zgartirdi va 6:3 natijasi bilan g‘alaba qozondi.

Bahsdan keyin Muhammad raqibiga hurmat ko‘rsatib, tomoshabinlarni Askrenni olqishlashga chaqirdi.

Askren gilamda ramziy ishora qoldirdi

Jang yakunlangach, Ben Askren kurash poyabzallarini gilam ustida qoldirdi. Kurash an’anasida bu harakat sportchining faoliyatini yakunlayotganini anglatadi.

Shu tariqa, Askrenning qaytishi bir martalik xayrlashuv bellashuviga aylandi. U natijada mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, hayoti uchun kurashganidan keyin yana musobaqada ishtirok etishning o‘zi sport olamida katta voqea sifatida qabul qilindi.

RAF 11ning asosiy natijalari

Kolbi Kovington — Arman Sarukyan 5:3

Kovington ochkolar hisobiga ko‘ra g‘alaba qozondi va RAF Crossover kamarini qo‘lga kiritdi.

Belal Muhammad — Ben Askren 6:3

Muhammad so‘nggi davrda qaytishni amalga oshirib, ochkolar bo‘yicha ustun keldi.

RAF 11da chempionlik kamari Kovingtonga, g‘alaba Belal Muhammadga nasib etdi. Ammo kechaning eng katta qahramoni, ehtimol, og‘ir operatsiyadan keyin yana gilamga chiqishga jur’at topgan Ben Askren bo‘ldi.

Arman TsarukyanColby CovingtonBen AskrenBelal MuhammadUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Bugun, 13:38Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi