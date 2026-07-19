Sarukyanning g‘alabali seriyasiga nuqta qo‘yildi: RAF 11da drama (video)
AQSHning Miluoki shahrida o‘tkazilgan RAF 11 turnirida UFC'ning taniqli sobiq jangchilari erkin kurash qoidalari asosida kuch sinashdi. Asosiy bahsda Kolbi Kovington Arman Sarukyanning g‘alabali seriyasiga nuqta qo‘ygan bo‘lsa, Ben Askren og‘ir kasallik va o‘pka transplantatsiyasidan keyin sportga hayratlanarli tarzda qaytdi.
Askren g‘alabaga juda yaqin keldi. Ammo hal qiluvchi pallada Belal Muhammad vaziyatni butunlay o‘zgartirdi.
Kovington Sarukyanni 5:3 hisobida mag‘lub etdi
Oqshomning asosiy jangida UFC yengil vaznidagi yetakchi da’vogarlardan biri Arman Sarukyan sobiq vaqtinchalik chempion Kolbi Kovingtonga qarshi gilamga chiqdi.
Keskin kechgan bellashuv yakunida Kovington 5:3 hisobida g‘alaba qozonib, RAF Crossover chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi. Sarukyan esa RAF ligasida ilk bor mag‘lubiyatga uchradi. Bunga qadar u tashkilotdagi barcha oltita bahsini g‘alaba bilan yakunlagandi.
Kovingtonning tajribasi va ehtiyotkor taktikasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Sarukyan raqibiga bosim o‘tkazgan bo‘lsa-da, kerakli ochkolarni to‘play olmadi.
Askrenning qaytishi natijadan ham muhimroq edi
Oqshomning ikkinchi asosiy bellashuvida Ben Askren sobiq UFC yarimo‘rta vazn chempioni Belal Muhammad bilan to‘qnashdi.
Askren 2025 yilda og‘ir pnevmoniya sabab hayot uchun xavfli ahvolga tushib, ikki o‘pkani ko‘chirib o‘tkazish operatsiyasini boshdan kechirgan. Uning oilasi ma’lumotiga ko‘ra, davolanish jarayonida sportchining yuragi to‘rt marta qisqa muddatga to‘xtagan.
Shunday og‘ir sinovdan bir yil o‘tib, 42 yoshli sportchining yana gilamga chiqqani muxlislar uchun kechaning eng ta’sirli voqeasiga aylandi.
Askren ustunlikni saqlab qololmadi
Bellashuvning dastlabki ikki qismida Askren tajribasidan foydalanib, 3:0 hisobida oldinda bordi. U raqibining hujumlarini nazorat qilib, sensatsion g‘alabaga yaqinlashayotgandek ko‘rindi.
Biroq uchinchi davrda Belal Muhammad sur’atni oshirdi. U ketma-ket samarali harakatlarni amalga oshirib, hisobni o‘z foydasiga o‘zgartirdi va 6:3 natijasi bilan g‘alaba qozondi.
Bahsdan keyin Muhammad raqibiga hurmat ko‘rsatib, tomoshabinlarni Askrenni olqishlashga chaqirdi.
Askren gilamda ramziy ishora qoldirdi
Jang yakunlangach, Ben Askren kurash poyabzallarini gilam ustida qoldirdi. Kurash an’anasida bu harakat sportchining faoliyatini yakunlayotganini anglatadi.
Shu tariqa, Askrenning qaytishi bir martalik xayrlashuv bellashuviga aylandi. U natijada mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, hayoti uchun kurashganidan keyin yana musobaqada ishtirok etishning o‘zi sport olamida katta voqea sifatida qabul qilindi.
RAF 11ning asosiy natijalari
Kolbi Kovington — Arman Sarukyan 5:3
Kovington ochkolar hisobiga ko‘ra g‘alaba qozondi va RAF Crossover kamarini qo‘lga kiritdi.
Belal Muhammad — Ben Askren 6:3
Muhammad so‘nggi davrda qaytishni amalga oshirib, ochkolar bo‘yicha ustun keldi.
RAF 11da chempionlik kamari Kovingtonga, g‘alaba Belal Muhammadga nasib etdi. Ammo kechaning eng katta qahramoni, ehtimol, og‘ir operatsiyadan keyin yana gilamga chiqishga jur’at topgan Ben Askren bo‘ldi.
…