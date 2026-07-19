Yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldi

·0·Texno
Yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldi

Yarimoʻtkazgichlar sanoatining mutloq yetakchisi hisoblangan Tayvanning TSMC kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor 2 nanometrli (N2) texnologik jarayoniga boʻlgan talab kutilganidan ancha yuqori ekanini maʼlum qildi. Kompaniya hisobotiga koʻra, yangi avlod chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha tayyorlangan loyihalar soni avvalgi 3 nanometrli texnologiyaning xuddi shu bosqichdagi koʻrsatkichidan toʻrt baravar koʻpdir. Bu texnologiya olamida energiya samaradorligi va quvvat borasida ulkan sakrash sodir boʻlishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu keskin oʻsishning asosiy sababi TSMC kompaniyasining koʻp yillik FinFET arxitekturasidan voz kechib, mutlaqo yangi GAAFET (Gate-All-Around) tranzistorlariga oʻtayotganidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, N2 texnologiyasi amaldagi N3E jarayoniga nisbatan bir xil energiya sarfida 15 foiz yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Agar unumdorlik darajasi oʻzgarishsiz qoldirilsa, energiya isteʼmolini 30 foizgacha tejash imkoniyati paydo boʻladi. Shuningdek, kristalldagi tranzistorlar zichligi ham 15 foizga ortadi.

Sanoat gigantlarining navbati

Yangi texnologiyaning ilk mijozlari safida dunyoning eng yirik texnologik brendlari turibdi. Xususan, Apple kompaniyasi oʻzining boʻlajak iPhone 18 Pro smartfonlari uchun moʻljallangan A20 Pro protsessorlarini aynan shu 2 nm texnologiyasi asosida chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu esa mobil qurilmalarning avtonom ishlash vaqti va sunʼiy intellekt amallarini bajarish tezligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Shuningdek, AMD kompaniyasi ham oʻzining serverlar uchun moʻljallangan EPYC Venice protsessorlarida ushbu texnologiyadan foydalanishni maqsad qilgan. Maʼlumotlar markazlari va bulutli hisoblash tizimlari uchun energiya samaradorligi oʻta muhim omil boʻlgani sababli, 2 nm texnologiyasi bozorning ushbu segmentida ham inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda.

Kelajak rejalari va moliyaviy istiqbollar

Hozirda 2 nm chiplarni ommaviy ishlab chiqarish 2025-yilning toʻrtinchi choragidan boshlangan boʻlsa-da, u hozircha TSMC umumiy daromadining atigi 3 foizini tashkil etmoqda. Kompaniyaning asosiy foydasi hamon 5 nm (33%) va 3 nm (30%) texnologiyalari hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Biroq, buyurtmalar oqimining toʻrt baravar koʻpligi yaqin yillarda ushbu balansning keskin oʻzgarishidan dalolat beradi.

TSMC oʻzining 2 nm platformasini yanada takomillashtirish boʻyicha aniq yoʻl xaritasini ham eʼlon qildi. Unga koʻra:

  • 2026-yilda optimallashtirilgan N2P varianti taqdim etiladi;
  • 2027-yilda yuqori unumdorlikka yoʻnaltirilgan N2X versiyasi chiqadi;
  • 2028-yilda esa texnologiyaning yakuniy N2U modifikatsiyasi bozorga chiqariladi.
Yangi texnologik jarayonlar yanada murakkab ishlab chiqarish zanjiri va qimmatbaho kremniy plastinalarini talab qiladi. Bu esa yakuniy mahsulot narxining oshishiga olib kelishi mumkin boʻlsa-da, texnologik ustunlikka intilayotgan kompaniyalar uchun 2 nm texnologiyasi hozirda yagona va eng maqbul yechim boʻlib qolmoqda.

TSMCAppleiPhone 18 ProAMDTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiSamsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiBugun, 22:28AMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaAMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaBugun, 21:52Aviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiAviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiBugun, 21:27AQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiAQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiBugun, 20:51Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiKristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiBugun, 20:27Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiQozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda