Yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldi
Yarimoʻtkazgichlar sanoatining mutloq yetakchisi hisoblangan Tayvanning TSMC kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor 2 nanometrli (N2) texnologik jarayoniga boʻlgan talab kutilganidan ancha yuqori ekanini maʼlum qildi. Kompaniya hisobotiga koʻra, yangi avlod chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha tayyorlangan loyihalar soni avvalgi 3 nanometrli texnologiyaning xuddi shu bosqichdagi koʻrsatkichidan toʻrt baravar koʻpdir. Bu texnologiya olamida energiya samaradorligi va quvvat borasida ulkan sakrash sodir boʻlishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu keskin oʻsishning asosiy sababi TSMC kompaniyasining koʻp yillik FinFET arxitekturasidan voz kechib, mutlaqo yangi GAAFET (Gate-All-Around) tranzistorlariga oʻtayotganidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, N2 texnologiyasi amaldagi N3E jarayoniga nisbatan bir xil energiya sarfida 15 foiz yuqori unumdorlikni taʼminlaydi. Agar unumdorlik darajasi oʻzgarishsiz qoldirilsa, energiya isteʼmolini 30 foizgacha tejash imkoniyati paydo boʻladi. Shuningdek, kristalldagi tranzistorlar zichligi ham 15 foizga ortadi.
Sanoat gigantlarining navbatiYangi texnologiyaning ilk mijozlari safida dunyoning eng yirik texnologik brendlari turibdi. Xususan, Apple kompaniyasi oʻzining boʻlajak iPhone 18 Pro smartfonlari uchun moʻljallangan A20 Pro protsessorlarini aynan shu 2 nm texnologiyasi asosida chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu esa mobil qurilmalarning avtonom ishlash vaqti va sunʼiy intellekt amallarini bajarish tezligini yangi bosqichga olib chiqadi.
Shuningdek, AMD kompaniyasi ham oʻzining serverlar uchun moʻljallangan EPYC Venice protsessorlarida ushbu texnologiyadan foydalanishni maqsad qilgan. Maʼlumotlar markazlari va bulutli hisoblash tizimlari uchun energiya samaradorligi oʻta muhim omil boʻlgani sababli, 2 nm texnologiyasi bozorning ushbu segmentida ham inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda.
Kelajak rejalari va moliyaviy istiqbollarHozirda 2 nm chiplarni ommaviy ishlab chiqarish 2025-yilning toʻrtinchi choragidan boshlangan boʻlsa-da, u hozircha TSMC umumiy daromadining atigi 3 foizini tashkil etmoqda. Kompaniyaning asosiy foydasi hamon 5 nm (33%) va 3 nm (30%) texnologiyalari hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Biroq, buyurtmalar oqimining toʻrt baravar koʻpligi yaqin yillarda ushbu balansning keskin oʻzgarishidan dalolat beradi.
TSMC oʻzining 2 nm platformasini yanada takomillashtirish boʻyicha aniq yoʻl xaritasini ham eʼlon qildi. Unga koʻra:
- 2026-yilda optimallashtirilgan N2P varianti taqdim etiladi;
- 2027-yilda yuqori unumdorlikka yoʻnaltirilgan N2X versiyasi chiqadi;
- 2028-yilda esa texnologiyaning yakuniy N2U modifikatsiyasi bozorga chiqariladi.
…