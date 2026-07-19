Messi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindi

·0·Sport
Messi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindi

Foto: goal.com

Jahon futbolidagi eng katta kecha yaqinlashdi. Ispaniya va Argentina milliy jamoalari JCH–2026 bosh sovrini uchun maydonga chiqadi, ikki terma murabbiyi esa finalni boshlaydigan futbolchilarni tanladi.

Bir tomonda Lamin Yamal boshchiligidagi Ispaniyaning yosh va texnikaga boy avlodi, ikkinchi tomonda esa Lionel Messi yetakchiligidagi amaldagi jahon chempionlari. Bahs 20 iyulga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.

Ispaniya finalga ishonchli qadam tashladi

Ispaniya milliy jamoasi yarimfinalda Fransiyaga qarshi yuqori saviyadagi futbol namoyish etdi. «Qizil furiya» raqibini 2:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixida yana bir bor jahon chempionligi uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritdi.

Ispaniya bosh murabbiyi finalda ham to‘p nazorati va faol pressingga asoslangan tarkibni maydonga tushiradi. Hujumda asosiy e’tibor Lamin Yamal, Dani Olmo va Mikel Oyarsabalga qaratiladi.

Ispaniyaning asosiy tarkibi:

  • Simon, Porro, Kubarsi, Laport, Kukurelya, Rodri, Ruiz, Bayena, Olmo, Yamal, Oyarsabal.

Argentina ikkinchi chempionlikni nishonga olgan

Argentina yarimfinalda Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, ketma-ket ikkinchi mundial finaliga yo‘l oldi.

Lionel Skaloni hal qiluvchi uchrashuvda ham tajribali va sinovdan o‘tgan futbolchilariga ishonch bildirdi. Markazda Rodrigo De Paul, Enso Fernandes va Aleksis Mak Allister harakat qilsa, hujumda Messiga Xulian Alvares yordam beradi.

Argentinaning asosiy tarkibi:

  • Emiliano Martines, Montel, Romero, Lisandro Martines, Talyafiko, De Paul, Enso Fernandes, Mak Allister, Gonsales, Messi, Alvares.

Finalning asosiy intrigasi

Ushbu uchrashuvda ikki xil futbol maktabi to‘qnashadi. Ispaniya to‘pni nazorat qilish, qisqa uzatmalar va qanotlardagi tezlikka tayanadi. Argentina esa jamoaviy xarakter, katta o‘yinlardagi tajriba va Messining individual mahoratiga umid bog‘laydi.

Finalning ramziy qarama-qarshiligi ham aniq: 39 yoshli Lionel Messi va yangi avlod yulduzi Lamin Yamal bir maydonda jahon chempionligi uchun kurashadi.

JCH–2026 finali

Ispaniya — Argentina

Sana: 20 iyul
Boshlanish vaqti: 00:00, Toshkent vaqti

Ispaniya tarixidagi ikkinchi jahon chempionligiga intilsa, Argentina amaldagi chempionlik unvonini himoya qilib, ketma-ket ikkinchi bor kubokni ko‘tarishga harakat qiladi.

Endi barcha savollarga maydon javob beradi: Ispaniyaning yosh va tezkor tarkibi ustun keladimi yoki Messi Argentinani yana bir tarixiy g‘alabaga yetaklaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiBugun, 21:11Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaIspaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaBugun, 20:21Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Bugun, 20:17Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Bugun, 20:12Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Bugun, 20:08Keyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiKeyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi