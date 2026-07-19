Messi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindi
Foto: goal.com
Jahon futbolidagi eng katta kecha yaqinlashdi. Ispaniya va Argentina milliy jamoalari JCH–2026 bosh sovrini uchun maydonga chiqadi, ikki terma murabbiyi esa finalni boshlaydigan futbolchilarni tanladi.
Bir tomonda Lamin Yamal boshchiligidagi Ispaniyaning yosh va texnikaga boy avlodi, ikkinchi tomonda esa Lionel Messi yetakchiligidagi amaldagi jahon chempionlari. Bahs 20 iyulga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.
Ispaniya finalga ishonchli qadam tashladi
Ispaniya milliy jamoasi yarimfinalda Fransiyaga qarshi yuqori saviyadagi futbol namoyish etdi. «Qizil furiya» raqibini 2:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixida yana bir bor jahon chempionligi uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritdi.
Ispaniya bosh murabbiyi finalda ham to‘p nazorati va faol pressingga asoslangan tarkibni maydonga tushiradi. Hujumda asosiy e’tibor Lamin Yamal, Dani Olmo va Mikel Oyarsabalga qaratiladi.
Ispaniyaning asosiy tarkibi:
Simon, Porro, Kubarsi, Laport, Kukurelya, Rodri, Ruiz, Bayena, Olmo, Yamal, Oyarsabal.
Argentina ikkinchi chempionlikni nishonga olgan
Argentina yarimfinalda Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, ketma-ket ikkinchi mundial finaliga yo‘l oldi.
Lionel Skaloni hal qiluvchi uchrashuvda ham tajribali va sinovdan o‘tgan futbolchilariga ishonch bildirdi. Markazda Rodrigo De Paul, Enso Fernandes va Aleksis Mak Allister harakat qilsa, hujumda Messiga Xulian Alvares yordam beradi.
Argentinaning asosiy tarkibi:
Emiliano Martines, Montel, Romero, Lisandro Martines, Talyafiko, De Paul, Enso Fernandes, Mak Allister, Gonsales, Messi, Alvares.
Finalning asosiy intrigasi
Ushbu uchrashuvda ikki xil futbol maktabi to‘qnashadi. Ispaniya to‘pni nazorat qilish, qisqa uzatmalar va qanotlardagi tezlikka tayanadi. Argentina esa jamoaviy xarakter, katta o‘yinlardagi tajriba va Messining individual mahoratiga umid bog‘laydi.
Finalning ramziy qarama-qarshiligi ham aniq: 39 yoshli Lionel Messi va yangi avlod yulduzi Lamin Yamal bir maydonda jahon chempionligi uchun kurashadi.
JCH–2026 finali
Ispaniya — Argentina
Sana: 20 iyul
Boshlanish vaqti: 00:00, Toshkent vaqti
Ispaniya tarixidagi ikkinchi jahon chempionligiga intilsa, Argentina amaldagi chempionlik unvonini himoya qilib, ketma-ket ikkinchi bor kubokni ko‘tarishga harakat qiladi.
Endi barcha savollarga maydon javob beradi: Ispaniyaning yosh va tezkor tarkibi ustun keladimi yoki Messi Argentinani yana bir tarixiy g‘alabaga yetaklaydimi?
…