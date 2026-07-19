Samsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama smartfonlar turkumiga nisbatan strategiyasini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Kompaniya 2025-yilda taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy Z Fold8 seriyasida asosiy urgʻuni yangi formatdagi modelga qaratmoqda. Bu qadam nafaqat mahsulot nomenklaturasini oʻzgartiradi, balki foydalanuvchilarning katta ekranli qurilmalarga boʻlgan talabini qondirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taʼminot zanjiri manbalaridan olingan maʼlumotlarga koʻra, Samsung yangi Galaxy Z Fold8 Wide modeli uchun taxminan 2,8 million dona displey panellari ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Bu koʻrsatkich seriyadagi boshqa modellarga qaraganda ancha yuqori boʻlib, kompaniyaning aynan ushbu qurilmani asosiy "xit" mahsulotga aylantirish niyatidan dalolat beradi.
Modellar qatori va ishlab chiqarish hajmiQizigʻi shundaki, avvalroq standart model sifatida qaralgan versiya endilikda Galaxy Z Fold8 Ultra nomini olishi kutilmoqda. Biroq, ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu Ultra versiya uchun atigi 2 million dona displey buyurtma qilingan. Shuningdek, ixcham formatdagi Galaxy Z Flip8 modelining ishlab chiqarish hajmi yanada pastroq — taxminan 1,5 million dona etib belgilangan.
Dastlabki rejalarda Samsung kompaniyasi Fold8 Ultra va Fold8 Wide modellarini sotuvlarning dastlabki uch oyida deyarli teng miqdorda ishlab chiqarishni maqsad qilgan edi. Ammo soʻnggi bozor tahlillari va isteʼmolchilarning kengaytirilgan ekran formatiga boʻlgan qiziqishi strategiyaning qayta koʻrib chiqilishiga sabab boʻldi. Endilikda Wide versiyasi bozorning asosiy drayveri boʻlishi kutilmoqda.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarYangi Galaxy Z Fold8 Wide modelining taxminiy texnik koʻrsatkichlari ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Qurilma quyidagi xususiyatlarga ega boʻlishi aytilmoqda:
- 4:3 nisbatdagi 7,6 dyuymli asosiy ichki ekran;
- 16:10 nisbatdagi 5,5 dyuymli tashqi yordamchi ekran;
- 4800 mA/soat sigʻimli akkumulyator va 45 vattli tezkor quvvatlash tizimi;
- 10 megapikselli old kamera va ikkita 50 megapikselli asosiy kameralar bloki.
Hozircha Samsung rasmiy ravishda kelajakdagi qurilmalarning xususiyatlari yoki ishlab chiqarish hajmi haqida bayonot bergani yoʻq. Odatda yangi avlod buklama smartfonlari yoz oylarining oʻrtalarida boʻlib oʻtadigan Galaxy Unpacked tadbirida namoyish etiladi. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu qurilmalar anʼanaviy tarzda jahon premyerasi bilan bir vaqtda sotuvga chiqishi kutilmoqda.
…