Samsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladi

·29·Texno
Samsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklama smartfonlar turkumiga nisbatan strategiyasini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Kompaniya 2025-yilda taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy Z Fold8 seriyasida asosiy urgʻuni yangi formatdagi modelga qaratmoqda. Bu qadam nafaqat mahsulot nomenklaturasini oʻzgartiradi, balki foydalanuvchilarning katta ekranli qurilmalarga boʻlgan talabini qondirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taʼminot zanjiri manbalaridan olingan maʼlumotlarga koʻra, Samsung yangi Galaxy Z Fold8 Wide modeli uchun taxminan 2,8 million dona displey panellari ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Bu koʻrsatkich seriyadagi boshqa modellarga qaraganda ancha yuqori boʻlib, kompaniyaning aynan ushbu qurilmani asosiy "xit" mahsulotga aylantirish niyatidan dalolat beradi.

Modellar qatori va ishlab chiqarish hajmi

Qizigʻi shundaki, avvalroq standart model sifatida qaralgan versiya endilikda Galaxy Z Fold8 Ultra nomini olishi kutilmoqda. Biroq, ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu Ultra versiya uchun atigi 2 million dona displey buyurtma qilingan. Shuningdek, ixcham formatdagi Galaxy Z Flip8 modelining ishlab chiqarish hajmi yanada pastroq — taxminan 1,5 million dona etib belgilangan.

Dastlabki rejalarda Samsung kompaniyasi Fold8 Ultra va Fold8 Wide modellarini sotuvlarning dastlabki uch oyida deyarli teng miqdorda ishlab chiqarishni maqsad qilgan edi. Ammo soʻnggi bozor tahlillari va isteʼmolchilarning kengaytirilgan ekran formatiga boʻlgan qiziqishi strategiyaning qayta koʻrib chiqilishiga sabab boʻldi. Endilikda Wide versiyasi bozorning asosiy drayveri boʻlishi kutilmoqda.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Yangi Galaxy Z Fold8 Wide modelining taxminiy texnik koʻrsatkichlari ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Qurilma quyidagi xususiyatlarga ega boʻlishi aytilmoqda:

  • 4:3 nisbatdagi 7,6 dyuymli asosiy ichki ekran;
  • 16:10 nisbatdagi 5,5 dyuymli tashqi yordamchi ekran;
  • 4800 mA/soat sigʻimli akkumulyator va 45 vattli tezkor quvvatlash tizimi;
  • 10 megapikselli old kamera va ikkita 50 megapikselli asosiy kameralar bloki.
Ushbu oʻzgarishlar Samsung kompaniyasining buklama smartfonlar segmentidagi dominantligini saqlab qolishga qaratilgan. Soʻnggi yillarda Xitoy brendlari tomonidan kuchayib borayotgan raqobat sharoitida, ekran formatini optimallashtirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Hozircha Samsung rasmiy ravishda kelajakdagi qurilmalarning xususiyatlari yoki ishlab chiqarish hajmi haqida bayonot bergani yoʻq. Odatda yangi avlod buklama smartfonlari yoz oylarining oʻrtalarida boʻlib oʻtadigan Galaxy Unpacked tadbirida namoyish etiladi. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu qurilmalar anʼanaviy tarzda jahon premyerasi bilan bir vaqtda sotuvga chiqishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy Z Fold8SmartfonTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiYarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiBugun, 22:54AMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaAMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaBugun, 21:52Aviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiAviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiBugun, 21:27AQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiAQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiBugun, 20:51Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiKristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiBugun, 20:27Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiQozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda