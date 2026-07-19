Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?
Oiladagi halovat faqat mehr bilan emas, mas’uliyat, ishonch va kundalik harakatlar bilan ham saqlanadi. Erkak er va ota sifatidagi vazifalaridan uzoqlashgani sari, uydagi munosabatlar sekin-asta o‘zgarib, o‘zi ham hayotdan qoniqmay qolishi mumkin.
Biroq bunday vaziyatda ayol yoki farzandlarning «itoatsizligi»ni yagona muammo sifatida ko‘rish yechim bermaydi. Ko‘pincha oila a’zolarining munosabati uzoq vaqt davomida to‘plangan e’tiborsizlik, bajarilmagan va’dalar va yo‘qolgan ishonchga javob bo‘ladi.
Mas’uliyat faqat pul topishdan iborat emas
Erkakning oiladagi vazifasi moddiy ta’minot bilan cheklanmaydi. U yaqinlarining hayotida faol ishtirok etishi, qarorlar uchun javobgarlik olishi va og‘ir paytlarda oilasiga tayanch bo‘lishi muhim.
Otalik va erlik mas’uliyati quyidagi oddiy ishlar orqali ham namoyon bo‘ladi:
farzand bilan suhbatlashish va uni tinglash;
turmush o‘rtog‘ining mehnatini qadrlash;
uydagi muammolardan qochmaslik;
va’da qilingan ishni bajarish;
g‘azab o‘rniga xotirjam muloqotni tanlash.
Bu vazifalar muntazam bajarilmasa, erkak jismonan uyda bo‘lsa ham, oila a’zolari uni ruhan uzoq deb his qilishi mumkin.
Ishonch yo‘qolsa, munosabat ham o‘zgaradi
Farzand otasining so‘zidan ko‘ra uning amallariga ko‘proq qaraydi. Doimiy e’tiborsizlik, qattiqqo‘llik yoki bajarilmagan va’dalar bolaning otasiga bo‘lgan ishonchini kamaytiradi.
Turmush o‘rtoqlar o‘rtasida ham xuddi shunday jarayon kechadi. Ayol o‘zini eshitilmagan, himoyasiz yoki barcha yukni yolg‘iz ko‘tarayotgandek his qilsa, munosabati sovishi mumkin.
Bunday holatni faqat «itoatsizlik» deb atash oson. Ammo uning ortida ko‘pincha og‘riq, charchoq va yillar davomida to‘plangan norozilik turadi.
Nega erkakning o‘zi ham huzurini yo‘qotadi?
Mas’uliyatdan qochish dastlab yengillikdek ko‘rinishi mumkin. Ammo vaqt o‘tishi bilan inson o‘zining oiladagi o‘rni va qadrini yo‘qota boshlaydi.
Uyda samimiy suhbat kamayadi, farzandlar o‘z muammolarini boshqa odamlarga aytadi, er-xotin o‘rtasidagi yaqinlik esa oddiy rasmiyatga aylanadi. Shunda erkakda «men uchun hech kimning qadri yo‘q» degan his paydo bo‘lishi mumkin.
Aslida esa bu holat ko‘pincha uzoq vaqt davomida oiladan ruhan uzoqlashishning natijasidir.
Qattiqqo‘llik obro‘ olib kelmaydi
Oilada hurmatni qo‘rqitish, baqirish yoki buyruq berish bilan saqlab bo‘lmaydi. Qo‘rquv vaqtincha sukut yaratadi, ammo ishonchni yemirib boradi.
Haqiqiy obro‘ erkakning so‘zi va amali bir-biriga mos kelganda paydo bo‘ladi. Farzand otasi adolatli ekanini, ayol esa turmush o‘rtog‘iga suyana olishini his qilsa, hurmatni majburan talab qilishga ehtiyoj qolmaydi.
Vaziyatni o‘zgartirish mumkinmi?
Oiladagi sovuqlik bir kunda paydo bo‘lmaganidek, bir kunda yo‘qolmaydi. Lekin erkak o‘z xatolarini tan olib, amaliy qadam tashlasa, ishonchni qayta tiklash mumkin.
Bu uzr so‘rashdan, oila a’zolarini ayblamasdan tinglashdan va kichik va’dalarni ham bajarishdan boshlanadi. Muammo chuqurlashgan bo‘lsa, oilaviy psixolog yoki ishonchli mutaxassis yordami ham foydali bo‘lishi mumkin.
Oilada baraka faqat moliyaviy farovonlik emas. U uyda insonlar bir-birini qadrlashi, mas’uliyatni bo‘lishishi va o‘zini xavfsiz his qilishida ham namoyon bo‘ladi. Erkakning kuchi esa hammani boshqarishida emas, oilasi uchun ishonchli tayanch bo‘la olishidadir.
…