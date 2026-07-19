Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?

·22·Jamiyat
Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?

Oiladagi halovat faqat mehr bilan emas, mas’uliyat, ishonch va kundalik harakatlar bilan ham saqlanadi. Erkak er va ota sifatidagi vazifalaridan uzoqlashgani sari, uydagi munosabatlar sekin-asta o‘zgarib, o‘zi ham hayotdan qoniqmay qolishi mumkin.

Biroq bunday vaziyatda ayol yoki farzandlarning «itoatsizligi»ni yagona muammo sifatida ko‘rish yechim bermaydi. Ko‘pincha oila a’zolarining munosabati uzoq vaqt davomida to‘plangan e’tiborsizlik, bajarilmagan va’dalar va yo‘qolgan ishonchga javob bo‘ladi.

Mas’uliyat faqat pul topishdan iborat emas

Erkakning oiladagi vazifasi moddiy ta’minot bilan cheklanmaydi. U yaqinlarining hayotida faol ishtirok etishi, qarorlar uchun javobgarlik olishi va og‘ir paytlarda oilasiga tayanch bo‘lishi muhim.

Otalik va erlik mas’uliyati quyidagi oddiy ishlar orqali ham namoyon bo‘ladi:

  • farzand bilan suhbatlashish va uni tinglash;

  • turmush o‘rtog‘ining mehnatini qadrlash;

  • uydagi muammolardan qochmaslik;

  • va’da qilingan ishni bajarish;

  • g‘azab o‘rniga xotirjam muloqotni tanlash.

Bu vazifalar muntazam bajarilmasa, erkak jismonan uyda bo‘lsa ham, oila a’zolari uni ruhan uzoq deb his qilishi mumkin.

Ishonch yo‘qolsa, munosabat ham o‘zgaradi

Farzand otasining so‘zidan ko‘ra uning amallariga ko‘proq qaraydi. Doimiy e’tiborsizlik, qattiqqo‘llik yoki bajarilmagan va’dalar bolaning otasiga bo‘lgan ishonchini kamaytiradi.

Turmush o‘rtoqlar o‘rtasida ham xuddi shunday jarayon kechadi. Ayol o‘zini eshitilmagan, himoyasiz yoki barcha yukni yolg‘iz ko‘tarayotgandek his qilsa, munosabati sovishi mumkin.

Bunday holatni faqat «itoatsizlik» deb atash oson. Ammo uning ortida ko‘pincha og‘riq, charchoq va yillar davomida to‘plangan norozilik turadi.

Nega erkakning o‘zi ham huzurini yo‘qotadi?

Mas’uliyatdan qochish dastlab yengillikdek ko‘rinishi mumkin. Ammo vaqt o‘tishi bilan inson o‘zining oiladagi o‘rni va qadrini yo‘qota boshlaydi.

Uyda samimiy suhbat kamayadi, farzandlar o‘z muammolarini boshqa odamlarga aytadi, er-xotin o‘rtasidagi yaqinlik esa oddiy rasmiyatga aylanadi. Shunda erkakda «men uchun hech kimning qadri yo‘q» degan his paydo bo‘lishi mumkin.

Aslida esa bu holat ko‘pincha uzoq vaqt davomida oiladan ruhan uzoqlashishning natijasidir.

Qattiqqo‘llik obro‘ olib kelmaydi

Oilada hurmatni qo‘rqitish, baqirish yoki buyruq berish bilan saqlab bo‘lmaydi. Qo‘rquv vaqtincha sukut yaratadi, ammo ishonchni yemirib boradi.

Haqiqiy obro‘ erkakning so‘zi va amali bir-biriga mos kelganda paydo bo‘ladi. Farzand otasi adolatli ekanini, ayol esa turmush o‘rtog‘iga suyana olishini his qilsa, hurmatni majburan talab qilishga ehtiyoj qolmaydi.

Vaziyatni o‘zgartirish mumkinmi?

Oiladagi sovuqlik bir kunda paydo bo‘lmaganidek, bir kunda yo‘qolmaydi. Lekin erkak o‘z xatolarini tan olib, amaliy qadam tashlasa, ishonchni qayta tiklash mumkin.

Bu uzr so‘rashdan, oila a’zolarini ayblamasdan tinglashdan va kichik va’dalarni ham bajarishdan boshlanadi. Muammo chuqurlashgan bo‘lsa, oilaviy psixolog yoki ishonchli mutaxassis yordami ham foydali bo‘lishi mumkin.

Oilada baraka faqat moliyaviy farovonlik emas. U uyda insonlar bir-birini qadrlashi, mas’uliyatni bo‘lishishi va o‘zini xavfsiz his qilishida ham namoyon bo‘ladi. Erkakning kuchi esa hammani boshqarishida emas, oilasi uchun ishonchli tayanch bo‘la olishidadir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandiTo‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandiBugun, 19:09Javohir va Bibisora Angliya–Fransiya bahsida (video)Javohir va Bibisora Angliya–Fransiya bahsida (video)Bugun, 15:25Rossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildiRossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildiBugun, 14:45Toshkentda jazirama sabab ijtimoiy tarmoqlarda svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar tarqaldiToshkentda jazirama sabab ijtimoiy tarmoqlarda svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar tarqaldiBugun, 13:08Farg‘onada fuqaroni videoga olib, pul talab qilganlar qo‘lga olindiFarg‘onada fuqaroni videoga olib, pul talab qilganlar qo‘lga olindiKecha, 21:52Bo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadiBo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadiKecha, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi