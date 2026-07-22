Barselonada Ferran Torres sharafiga chizilgan surat tahrir qilindi: Siyosiy norozilikmi?

·86·Sport
Barselonada Ferran Torres sharafiga chizilgan surat tahrir qilindi: Siyosiy norozilikmi?

Barselona koʻchalari kutilmagan vandallik harakati bilan uygʻondi. Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres sharafiga chizilgan mahobatli devoriy surat (mural) nomaʼlum shaxslar tomonidan boʻyab tashlandi. Ushbu voqea futbolchi Jaxon chempionati finalida gʻalaba golini kiritib, milliy qahramonga aylanganidan bir necha kun oʻtib sodir boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Ferran Torres Nyu-Jersidagi "MetLife Stadium"da oʻtgan 2026-yilgi Jahon chempionati finalida Argentina darvozasiga hal qiluvchi golni urib, Ispaniyaga oltin medallarni taqdim etgan edi. Ushbu tarixiy gʻalabadan soʻng taniqli koʻcha rassomi "TV Boy" Barselonaning Gràcia mahallasidagi Eskorial koʻchasida futbolchining gʻalaba onini aks ettiruvchi asar yaratgan edi.

Siyosiy ziddiyatlar va vandallik

Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, mural tayyor boʻlganidan bir necha soat oʻtmay, chorshanba kuni ertalab oq boʻyoq bilan butunlay toʻsib tashlangan. Suratda Ferran Torres Ispaniya terma jamoasi libosida Jaxon kubogini oʻpayotgan holatda tasvirlangan edi. Bu holat ayrim kataloniyalik faollarning keskin noroziligiga sabab boʻlgani aytilmoqda.

Vandallar nafaqat suratni yoʻq qilishgan, balki uning oʻrniga Ispaniya birligiga qarshi va Kataloniya sport terma jamoalarini tan olishni talab qiluvchi yozuvlarni qoldirishgan. Bu harakat shunchaki bezorilik emas, balki chuqur siyosiy va sport ziddiyatlari mahsuli ekani koʻrinib turibdi. Ispaniya terma jamoasining jahon chempionligini nishonlashi Kataloniyadagi mustaqillik tarafdorlari orasida turlicha kutib olindi.

Ferran Torres finalning 106-daqiqasida, qoʻshimcha boʻlimlarda gol urib, "Matadorlar"ni choʻqqiga olib chiqqan edi. Biroq uning Madridda oʻtgan tantanali parad vaqtida aytgan gaplari va xatti-harakatlari ham tanqidlar toʻlqiniga sabab boʻlgan. Mahalliy muxlislar orasida Barselona klubi aʼzosining Ispaniya bayrogʻi ostidagi muvaffaqiyati hamma uchun ham quvonchli boʻlmagan.

Hozirda shahar politsiyasi va tegishli idoralar ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlarini boshlagan. Rassom "TV Boy" hozircha oʻz asarining yoʻq qilinishiga munosabat bildirmadi. Mazkur voqea Ispaniyada sport va siyosat oʻrtasidagi oʻta nozik chegara hamda mintaqaviy oʻzlikni anglash masalalari qanchalik dolzarb ekanligini yana bir bor koʻrsatib berdi.

BarselonaFerran TorresIspaniyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...