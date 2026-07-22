Barselonada Ferran Torres sharafiga chizilgan surat tahrir qilindi: Siyosiy norozilikmi?
Barselona koʻchalari kutilmagan vandallik harakati bilan uygʻondi. Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubi hujumchisi Ferran Torres sharafiga chizilgan mahobatli devoriy surat (mural) nomaʼlum shaxslar tomonidan boʻyab tashlandi. Ushbu voqea futbolchi Jaxon chempionati finalida gʻalaba golini kiritib, milliy qahramonga aylanganidan bir necha kun oʻtib sodir boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Ferran Torres Nyu-Jersidagi "MetLife Stadium"da oʻtgan 2026-yilgi Jahon chempionati finalida Argentina darvozasiga hal qiluvchi golni urib, Ispaniyaga oltin medallarni taqdim etgan edi. Ushbu tarixiy gʻalabadan soʻng taniqli koʻcha rassomi "TV Boy" Barselonaning Gràcia mahallasidagi Eskorial koʻchasida futbolchining gʻalaba onini aks ettiruvchi asar yaratgan edi.
Siyosiy ziddiyatlar va vandallikMundo Deportivo nashrining xabar berishicha, mural tayyor boʻlganidan bir necha soat oʻtmay, chorshanba kuni ertalab oq boʻyoq bilan butunlay toʻsib tashlangan. Suratda Ferran Torres Ispaniya terma jamoasi libosida Jaxon kubogini oʻpayotgan holatda tasvirlangan edi. Bu holat ayrim kataloniyalik faollarning keskin noroziligiga sabab boʻlgani aytilmoqda.
Vandallar nafaqat suratni yoʻq qilishgan, balki uning oʻrniga Ispaniya birligiga qarshi va Kataloniya sport terma jamoalarini tan olishni talab qiluvchi yozuvlarni qoldirishgan. Bu harakat shunchaki bezorilik emas, balki chuqur siyosiy va sport ziddiyatlari mahsuli ekani koʻrinib turibdi. Ispaniya terma jamoasining jahon chempionligini nishonlashi Kataloniyadagi mustaqillik tarafdorlari orasida turlicha kutib olindi.
Ferran Torres finalning 106-daqiqasida, qoʻshimcha boʻlimlarda gol urib, "Matadorlar"ni choʻqqiga olib chiqqan edi. Biroq uning Madridda oʻtgan tantanali parad vaqtida aytgan gaplari va xatti-harakatlari ham tanqidlar toʻlqiniga sabab boʻlgan. Mahalliy muxlislar orasida Barselona klubi aʼzosining Ispaniya bayrogʻi ostidagi muvaffaqiyati hamma uchun ham quvonchli boʻlmagan.
Hozirda shahar politsiyasi va tegishli idoralar ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlarini boshlagan. Rassom "TV Boy" hozircha oʻz asarining yoʻq qilinishiga munosabat bildirmadi. Mazkur voqea Ispaniyada sport va siyosat oʻrtasidagi oʻta nozik chegara hamda mintaqaviy oʻzlikni anglash masalalari qanchalik dolzarb ekanligini yana bir bor koʻrsatib berdi.
…