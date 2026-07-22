James Rodriguez kutilmaganda AQSH klubini tark etdi: Yulduzli transfer oʻzini oqlamadimi?
Kolumbiya terma jamoasi va Madridning Real Madrid klubi sobiq yulduzi James Rodriguez kutilmaganda erkin agentga aylandi. AQSHning Minnesota Yunayted jamoasi tajribali yarim himoyachi bilan hamkorlikni toʻxtatganini rasman eʼlon qildi. Bu qaror futbol jamoatchiligi uchun biroz kutilmagan boʻldi, chunki futbolchining MLSdagi sarguzashtlari bor-yoʻgʻi olti oy davom etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Gʻarbiy konferensiya vakili futbolchi bilan shartnomani uzaytirish bandidan foydalanmaslikka qaror qilgan. Klub oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida James Rodriguezga minnatdorchilik bildirib, xayrlashuv suratini joylashtirdi. Shu tariqa, jahon futbolining eng taniqli pleymeykerlaridan biri yana yangi jamoa qidirishga majbur boʻlmoqda.
Katta umidlar va kamtarona natijalarJames Rodriguez Minnesota Yunayted safiga 2026-yilning fevral oyida Meksikaning Leon klubi bilan shartnomani bekor qilganidan soʻng kelib qoʻshilgan edi. Chempionlar ligasining ikki karra gʻolibi hisoblangan futbolchining kelishi AQSHda katta shov-shuvga sabab boʻlgan. Klub rahbariyati uning tajribasi yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlishiga va jamoa oʻyinini yangi bosqichga olib chiqishiga ishongan edi.
Biroq, olti oylik faoliyati davomida kolumbiyalik yulduz asosiy tarkibda mustahkam oʻrin egallay olmadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u Minnesota libosida jami 8 ta uchrashuvda maydonga tushdi va ularning faqat 3 tasini asosiy tarkibda boshladi. Garchi u gol urishga muvaffaq boʻlmagan boʻlsa-da, oʻz hisobiga ikkita golli uzatmani yozdirib qoʻyishga erishdi.
Ketishning asosiy sabablariKlub rahbariyati va murabbiylar shtabi Jamesning jismoniy holati va maydondagi barqarorligi borasida shubhalarga borgan. MLS kabi jismoniy kuch va tezlikka asoslangan ligada 33 yoshli yarim himoyachining doimiy ravishda yuqori tempda oʻynashi qiyin kechdi. Shuningdek, Minnesota Yunayted hozirda oʻzining maoshlar fondi va legionerlar uchun ajratilgan kvotalarni qayta koʻrib chiqayotgani ham ushbu qarorga taʼsir qilgan.
Shunga qaramay, jamoa ichidagi muhitda Rodriguez oʻzini haqiqiy professional sifatida koʻrsatgan. Jamoadoshlarining taʼkidlashicha, u mashgʻulotlarda yoshlarga maslahatlar berib, oʻz mahoratini ayamay oʻrtoqlashgan. Ammo professional futbolda natija birinchi oʻringa chiqishi sababli, uning maydondagi kam harakati xayrlashuvga asosiy sabab boʻldi.
James Rodriguez faoliyatidagi ushbu beqarorlik muxlislarni xavotirga solmoqda. Real Madrid, Bavariya, Portu va Everto kabi grandlarda toʻp surgan futbolchi soʻnggi yillarda birorta jamoada uzoq vaqt qola olmayapti. Uning keyingi manzili qayer boʻlishi hozircha nomaʼlum, biroq erkin agent maqomi unga istalgan chempionatga yoʻl olish imkonini beradi.
…