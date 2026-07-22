James Rodriguez kutilmaganda AQSH klubini tark etdi: Yulduzli transfer oʻzini oqlamadimi?

·49·Sport
James Rodriguez kutilmaganda AQSH klubini tark etdi: Yulduzli transfer oʻzini oqlamadimi?

Kolumbiya terma jamoasi va Madridning Real Madrid klubi sobiq yulduzi James Rodriguez kutilmaganda erkin agentga aylandi. AQSHning Minnesota Yunayted jamoasi tajribali yarim himoyachi bilan hamkorlikni toʻxtatganini rasman eʼlon qildi. Bu qaror futbol jamoatchiligi uchun biroz kutilmagan boʻldi, chunki futbolchining MLSdagi sarguzashtlari bor-yoʻgʻi olti oy davom etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Gʻarbiy konferensiya vakili futbolchi bilan shartnomani uzaytirish bandidan foydalanmaslikka qaror qilgan. Klub oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida James Rodriguezga minnatdorchilik bildirib, xayrlashuv suratini joylashtirdi. Shu tariqa, jahon futbolining eng taniqli pleymeykerlaridan biri yana yangi jamoa qidirishga majbur boʻlmoqda.

Katta umidlar va kamtarona natijalar

James Rodriguez Minnesota Yunayted safiga 2026-yilning fevral oyida Meksikaning Leon klubi bilan shartnomani bekor qilganidan soʻng kelib qoʻshilgan edi. Chempionlar ligasining ikki karra gʻolibi hisoblangan futbolchining kelishi AQSHda katta shov-shuvga sabab boʻlgan. Klub rahbariyati uning tajribasi yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlishiga va jamoa oʻyinini yangi bosqichga olib chiqishiga ishongan edi.

Biroq, olti oylik faoliyati davomida kolumbiyalik yulduz asosiy tarkibda mustahkam oʻrin egallay olmadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u Minnesota libosida jami 8 ta uchrashuvda maydonga tushdi va ularning faqat 3 tasini asosiy tarkibda boshladi. Garchi u gol urishga muvaffaq boʻlmagan boʻlsa-da, oʻz hisobiga ikkita golli uzatmani yozdirib qoʻyishga erishdi.

Ketishning asosiy sabablari

Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi Jamesning jismoniy holati va maydondagi barqarorligi borasida shubhalarga borgan. MLS kabi jismoniy kuch va tezlikka asoslangan ligada 33 yoshli yarim himoyachining doimiy ravishda yuqori tempda oʻynashi qiyin kechdi. Shuningdek, Minnesota Yunayted hozirda oʻzining maoshlar fondi va legionerlar uchun ajratilgan kvotalarni qayta koʻrib chiqayotgani ham ushbu qarorga taʼsir qilgan.

Shunga qaramay, jamoa ichidagi muhitda Rodriguez oʻzini haqiqiy professional sifatida koʻrsatgan. Jamoadoshlarining taʼkidlashicha, u mashgʻulotlarda yoshlarga maslahatlar berib, oʻz mahoratini ayamay oʻrtoqlashgan. Ammo professional futbolda natija birinchi oʻringa chiqishi sababli, uning maydondagi kam harakati xayrlashuvga asosiy sabab boʻldi.

James Rodriguez faoliyatidagi ushbu beqarorlik muxlislarni xavotirga solmoqda. Real Madrid, Bavariya, Portu va Everto kabi grandlarda toʻp surgan futbolchi soʻnggi yillarda birorta jamoada uzoq vaqt qola olmayapti. Uning keyingi manzili qayer boʻlishi hozircha nomaʼlum, biroq erkin agent maqomi unga istalgan chempionatga yoʻl olish imkonini beradi.

James RodriguezReal MadridMLSFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...