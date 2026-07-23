Barselona hujum chizigʻini kuchaytirdi: Karim Adeyemi kataloniyaliklar bilan shartnoma imzoladi

·29·Sport
Barselona hujum chizigʻini kuchaytirdi: Karim Adeyemi kataloniyaliklar bilan shartnoma imzoladi

Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻidagi muammolarni bartaraf etish maqsadida Germaniya terma jamoasi aʼzosi Karim Adeyemi transferini rasman eʼlon qildi. Borussiya Dortmund safidan koʻchib oʻtgan 24 yoshli iqtidorli futbolchi kataloniyaliklar bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan besh yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer transfer bozori mutaxassislari tomonidan yuqori baholanmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, transfer summasi 29 million yevroni tashkil etgan boʻlib, bu miqdor turli bonuslar hisobiga yanada oshishi mumkin. Karim Adeyemi jamoani tark etgan Robert Lewandowski va ijara muddati yakunlangan Marcus Rashford oʻrnini toʻldirishi kutilmoqda.

Karim Adeyemi kataloniyaliklar uchun joriy yozgi transfer oynasidagi ikkinchi yirik xarid boʻldi. Bungacha jamoa Anthony Gordon bilan shartnoma imzolagan edi. Nemis hujumchisi oʻzining tezkorligi va universal mahorati bilan ajralib turadi. U Dortmund safida oʻtkazgan toʻrt yillik faoliyati davomida 146 ta oʻyinda maydonga tushib, 36 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan.

Borussiya Dortmund nima uchun yulduzini sotishga qaror qildi?

Borussiya Dortmund sport direktori Lars Ricken ushbu transfer boʻyicha rasmiy munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgani va uning shaxsan oʻzi Barselona safiga oʻtish istagini bildirgani ushbu qarorga asos boʻlgan. Ricken klub manfaatlarini hisobga olgan holda ushbu kelishuvga rozilik berilganini taʼkidladi.

"Karim soʻnggi toʻrt yil davomida jamoamizning muhim boʻlagi boʻldi. Biz u bilan 2024-yilda Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib bordik. Biroq, bu yozda har ikki tomon oʻz yoʻlidan ketishga qaror qildi. U bizga Camp Nouga koʻchib oʻtish istagi bilan murojaat qilganida, biz barcha manfaatlarni oʻrganib chiqib, unga ruxsat berdik", — deya taʼkidladi Lars Ricken.

Adeyemi ham oʻz navbatida sobiq jamoasi va muxlislari bilan xayrlashdi. U Red Bull Salzburg klubidan 2022-yilda kelganidan beri oʻzini qoʻllab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirdi. Futbolchi uchun kataloniyaliklar safiga moslashish qiyin kechmasligi taxmin qilinmoqda, chunki u oʻz vaqtida Germaniya terma jamoasida Hansi Flick qoʻl ostida debyut qilgan.

Hansi Flick tizimidagi yangi imkoniyatlar

Hansi Flick va Karim Adeyemi oʻrtasidagi avvalgi hamkorlik Barselona uchun katta ustunlik beradi. Murabbiy futbolchining imkoniyatlarini yaxshi biladi, Adeyemi esa ham qanotda, ham markaziy hujumda samarali oʻynay oladigan universal ijrochidir. Bu esa taktik sxemalarni oʻzgartirishda Flickga qoʻshimcha imkoniyatlar taqdim etadi.

Shuni ham taʼkidlash joizki, kataloniyaliklar rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirishni toʻxtatmoqchi emas. Adeyemi transferidan soʻng, klub Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez boʻyicha ham muzokaralarni davom ettirishi kutilmoqda. Bu esa kelgusi mavsumda Barselona hujum chizigʻi butunlay yangicha qiyofa kasb etishidan dalolat beradi.

BarselonaKarim AdeyemiTransferBorussiya DortmundFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...