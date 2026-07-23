Barselona hujum chizigʻini kuchaytirdi: Karim Adeyemi kataloniyaliklar bilan shartnoma imzoladi
Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻidagi muammolarni bartaraf etish maqsadida Germaniya terma jamoasi aʼzosi Karim Adeyemi transferini rasman eʼlon qildi. Borussiya Dortmund safidan koʻchib oʻtgan 24 yoshli iqtidorli futbolchi kataloniyaliklar bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan besh yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer transfer bozori mutaxassislari tomonidan yuqori baholanmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, transfer summasi 29 million yevroni tashkil etgan boʻlib, bu miqdor turli bonuslar hisobiga yanada oshishi mumkin. Karim Adeyemi jamoani tark etgan Robert Lewandowski va ijara muddati yakunlangan Marcus Rashford oʻrnini toʻldirishi kutilmoqda.
Karim Adeyemi kataloniyaliklar uchun joriy yozgi transfer oynasidagi ikkinchi yirik xarid boʻldi. Bungacha jamoa Anthony Gordon bilan shartnoma imzolagan edi. Nemis hujumchisi oʻzining tezkorligi va universal mahorati bilan ajralib turadi. U Dortmund safida oʻtkazgan toʻrt yillik faoliyati davomida 146 ta oʻyinda maydonga tushib, 36 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan.
Borussiya Dortmund nima uchun yulduzini sotishga qaror qildi?Borussiya Dortmund sport direktori Lars Ricken ushbu transfer boʻyicha rasmiy munosabat bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgani va uning shaxsan oʻzi Barselona safiga oʻtish istagini bildirgani ushbu qarorga asos boʻlgan. Ricken klub manfaatlarini hisobga olgan holda ushbu kelishuvga rozilik berilganini taʼkidladi.
"Karim soʻnggi toʻrt yil davomida jamoamizning muhim boʻlagi boʻldi. Biz u bilan 2024-yilda Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib bordik. Biroq, bu yozda har ikki tomon oʻz yoʻlidan ketishga qaror qildi. U bizga Camp Nouga koʻchib oʻtish istagi bilan murojaat qilganida, biz barcha manfaatlarni oʻrganib chiqib, unga ruxsat berdik", — deya taʼkidladi Lars Ricken.
Adeyemi ham oʻz navbatida sobiq jamoasi va muxlislari bilan xayrlashdi. U Red Bull Salzburg klubidan 2022-yilda kelganidan beri oʻzini qoʻllab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirdi. Futbolchi uchun kataloniyaliklar safiga moslashish qiyin kechmasligi taxmin qilinmoqda, chunki u oʻz vaqtida Germaniya terma jamoasida Hansi Flick qoʻl ostida debyut qilgan.
Hansi Flick tizimidagi yangi imkoniyatlarHansi Flick va Karim Adeyemi oʻrtasidagi avvalgi hamkorlik Barselona uchun katta ustunlik beradi. Murabbiy futbolchining imkoniyatlarini yaxshi biladi, Adeyemi esa ham qanotda, ham markaziy hujumda samarali oʻynay oladigan universal ijrochidir. Bu esa taktik sxemalarni oʻzgartirishda Flickga qoʻshimcha imkoniyatlar taqdim etadi.
Shuni ham taʼkidlash joizki, kataloniyaliklar rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirishni toʻxtatmoqchi emas. Adeyemi transferidan soʻng, klub Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez boʻyicha ham muzokaralarni davom ettirishi kutilmoqda. Bu esa kelgusi mavsumda Barselona hujum chizigʻi butunlay yangicha qiyofa kasb etishidan dalolat beradi.
…