Ijtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldi

·72·Jamiyat
Ijtimoiy tarmoqlarda qizni ayovsiz kaltaklagan yigit videosi tarqaldi

Ijtimoiy tarmoqlarda yigitning qizga nisbatan zo‘ravonlik qilgani aks etgan video keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Tasvirlarda yigit qizning yuziga va qo‘liga bir necha bor qattiq zarba bergani ko‘rinadi.

Dastlabki ma’lumotlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yozishicha, jabrlanuvchi qizning nutqida nuqson bo‘lib, uning kar-soqov ekani taxmin qilinmoqda. Videoda qizning o‘zini himoya qilishga yoki yordam so‘rashga imkon topa olmayotgani ham ko‘zga tashlanadi.

Mazkur holat internet foydalanuvchilari orasida keskin norozilik uyg‘otgan. Ko‘pchilik ayolga nisbatan zo‘ravonlik qilgan shaxsning harakatlariga huquqiy baho berilishi va holat yuzasidan tegishli idoralar tomonidan rasmiy munosabat bildirilishini talab qilmoqda.

Jabrlanuvchining kar-soqov ekani hozircha rasmiy tasdiqlanmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ota 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqdaOta 9 yoshli qiziga majburlab go‘ng yedirgani aytilmoqdaKecha, 23:50Qashqadaryoda itni transportga bog‘lab sudrashdiQashqadaryoda itni transportga bog‘lab sudrashdiKecha, 22:57Avgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaAvgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqdaKecha, 20:00Ota chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiOta chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiKecha, 19:08Hisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandiHisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandiKecha, 16:29Voyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildiVoyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildiKecha, 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi