Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladi
Liverpul Enfild stadionida Italiyaning Komo klubini 2:0 hisobida mag'lub etib, mavsumoldi tayyorgarligini g'alaba bilan yakunladi. Gollarni birinchi bo'limda Kodi Gakpo va jamoa safidagi debyut uchrashuvini o'tkazgan Jeremy Jakquet kiritdi. Shu kuni jamoalar o'rtasidagi dastlabki bahs AXA baza maydonida golsiz durang bilan tugagan edi.
Liverpul jamoasi oʻz uyida Italiyaning Komo klubiga qarshi oʻtkazilgan soʻnggi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida 2:0 hisobida zafar quchdi. Enfild stadionida boʻlib oʻtgan bahs Mersisayd grandi uchun yangi Angliya Premer-ligasi oldidan muhim tayyorgarlik bosqichi vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimidayoq mezbonlar ustunlikni oʻz qoʻllariga olishdi. Kodi Gakpo hamda jamoa safidagi debyut uchrashuvini oʻtkazayotgan Jeremy Jakquet kiritgan gollar Liverpulga qulay ustunlik taqdim etdi va yakuniy natijani belgiladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur oʻyin shu kuni jamoalar oʻrtasida tashkil etilgan ikkinchi toʻqnashuv boʻldi. Kun birinchi yarmida AXA baza maydonida kechgan dastlabki oʻyin golsiz durang bilan yakunlangan edi.
Murabbiy xulosalari va ijobiy dinamikaUchrashuvdan soʻng fikr bildirar ekan, bosh murabbiy jamoa mavsum boshlanishidan oldin gʻalaba ruhini his qilishi muhim boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, maydonni golsiz tark etish va gʻalaba qozonish hissi futbolchilarga qoʻshimcha ishonch beradi.
Murabbiy jamoaning oʻyinida ijobiy oʻzgarishlar borligini qayd etdi. Birinchi boʻlim ikkinchisiga qaraganda mazmunliroq chiqqan boʻlsa-da, futbolchilar oxirigacha tashkiliy intizomni saqlab qolishdi va oʻyinni quruq hisob bilan yakunlashdi.
Jismoniy holat boʻyicha ham ijobiy natijalar qayd etildi. Koʻpchilik futbolchilar 80 yoki 90 daqiqa davomida toʻliq harakat qilishdi va hech qanday jiddiy jarohatlar yoki mushaklardagi tortishishlar kuzatilmadi.
Kelgusidagi vazifalarShunga qaramay, murabbiylar shtabi hali qilinishi kerak boʻlak ishlar koʻp ekanini yashirmadi. Ayniqsa, ikkinchi boʻlimdagi harakatlarni yaxshilash va charchoq alomatlari sezila boshlaganda ham eʼtiborni yoʻqotmaslik muhimligi uqtirildi.
Jamoaning taktik koʻrsatmalarni oʻzlashtirib borishi va futbolchilarning maydondagi intilishi ijobiy baholandi. Har bir oʻyinchi har bir daqiqada va harakatda maksimal darajada masʼuliyat bilan harakat qilishi lozimligi taʼkidlandi.
…