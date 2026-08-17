Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladi

·0·Sport
Liverpul mavsumoldi oʻyinini gʻalaba bilan yakunladi
Qisqacha

Liverpul Enfild stadionida Italiyaning Komo klubini 2:0 hisobida mag'lub etib, mavsumoldi tayyorgarligini g'alaba bilan yakunladi. Gollarni birinchi bo'limda Kodi Gakpo va jamoa safidagi debyut uchrashuvini o'tkazgan Jeremy Jakquet kiritdi. Shu kuni jamoalar o'rtasidagi dastlabki bahs AXA baza maydonida golsiz durang bilan tugagan edi.

Liverpul jamoasi oʻz uyida Italiyaning Komo klubiga qarshi oʻtkazilgan soʻnggi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida 2:0 hisobida zafar quchdi. Enfild stadionida boʻlib oʻtgan bahs Mersisayd grandi uchun yangi Angliya Premer-ligasi oldidan muhim tayyorgarlik bosqichi vazifasini oʻtadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimidayoq mezbonlar ustunlikni oʻz qoʻllariga olishdi. Kodi Gakpo hamda jamoa safidagi debyut uchrashuvini oʻtkazayotgan Jeremy Jakquet kiritgan gollar Liverpulga qulay ustunlik taqdim etdi va yakuniy natijani belgiladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur oʻyin shu kuni jamoalar oʻrtasida tashkil etilgan ikkinchi toʻqnashuv boʻldi. Kun birinchi yarmida AXA baza maydonida kechgan dastlabki oʻyin golsiz durang bilan yakunlangan edi.

Murabbiy xulosalari va ijobiy dinamika

Uchrashuvdan soʻng fikr bildirar ekan, bosh murabbiy jamoa mavsum boshlanishidan oldin gʻalaba ruhini his qilishi muhim boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, maydonni golsiz tark etish va gʻalaba qozonish hissi futbolchilarga qoʻshimcha ishonch beradi.

Murabbiy jamoaning oʻyinida ijobiy oʻzgarishlar borligini qayd etdi. Birinchi boʻlim ikkinchisiga qaraganda mazmunliroq chiqqan boʻlsa-da, futbolchilar oxirigacha tashkiliy intizomni saqlab qolishdi va oʻyinni quruq hisob bilan yakunlashdi.

Jismoniy holat boʻyicha ham ijobiy natijalar qayd etildi. Koʻpchilik futbolchilar 80 yoki 90 daqiqa davomida toʻliq harakat qilishdi va hech qanday jiddiy jarohatlar yoki mushaklardagi tortishishlar kuzatilmadi.

Kelgusidagi vazifalar

Shunga qaramay, murabbiylar shtabi hali qilinishi kerak boʻlak ishlar koʻp ekanini yashirmadi. Ayniqsa, ikkinchi boʻlimdagi harakatlarni yaxshilash va charchoq alomatlari sezila boshlaganda ham eʼtiborni yoʻqotmaslik muhimligi uqtirildi.

Jamoaning taktik koʻrsatmalarni oʻzlashtirib borishi va futbolchilarning maydondagi intilishi ijobiy baholandi. Har bir oʻyinchi har bir daqiqada va harakatda maksimal darajada masʼuliyat bilan harakat qilishi lozimligi taʼkidlandi.

LiverpulAngliya Premer-ligasiFutbolKomoOʻrtoqlik oʻyini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiMartin Edegor raqiblarga ogohlantirish berdiBugun, 12:19Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Porloq start: Shomurodovdan gol, dahshatli to‘purarlar poygasi boshlandi!Bugun, 12:06Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Irlandiyalik yulduz Islom Maxachevning g‘alabasi haqida ochiq gapirdi...Bugun, 12:02Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiJoze Mourinyo Real Madrid futbolchilarini yuqori baholadiBugun, 11:58Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaBugun, 11:58Alan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiAlan Pardew: Arsenal Angliya chempionatidagi raqiblaridan yaqqol ustun turibdiBugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi