Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqda

·21·Sport
Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqda
Qisqacha

Manchester Siti Superkubok bahsida Arsenalga 0:3 hisobida yirik mag'lub bo'lib, o'n yildan ortiq qurilgan loyihasida jiddiy muammolar paydo bo'lganini ko'rsatdi. Zamonaviy davrning eng yaxshi sport direktori Txiki Begiristain lavozimini tark etdi, uning vorisi Hugo Viana esa yozgi transferlar davrida atigi ikkita bitim uchun 130 milliondan ortiq mablag' sarfladi.

Angliya futbolining soʻnggi oʻn yillikdagi eng hukmron jamoasi sanalgan Manchester Siti oʻzining oltin davri yakuniga yetayotganini bildiruvchi ilk jiddiy sinovlarga duch kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoaning Superkubok doirasida Arsenalga qarshi kechgan va 0:3 hisobidagi yirik magʻlubiyat bilan yakunlangan uchrashuvi shunchaki oʻrtoqlik oʻyini emas, balki oʻn yildan ortiq vaqt davomida qurilgan loyihaning poydevorida yoriqlar paydo boʻlganidan dalolat berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda ingliz futboli jamoatchiligi oldida bitta hal qiluvchi savol koʻndalang turibdi: Manchester Siti ser Aleks Fergyuson ketganidan keyin Manchester Yunayted boshiga tushgan qismatdan qochib qutula oladimi yoki uchta asosiy ustunning bir yoʻla yoʻqolishi klubni noldan boshlashga majbur qiladimi? Bu savolning javobi endi nazariy emas, balki maydonda oʻz aksini topmoqda.

Rahbariyat va murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlar

Klub egalari barqarorligicha qolayotgan va Ferran Soriano oʻz lavozimida ishlayotgan boʻlsa-da, Manchester Siti bir yil ichida afsonaviy jamoaga aylanishida asosiy rol oʻynagan ilk ustunini yoʻqotdi. Zamonaviy davrning eng yaxshi sport direktori Txiki Begiristain oʻz lavozimini tark etdi. U oʻz vaqtida Erling Xolandni 60 millionga, Rodrini esa 70 million evroga olib kelib, aqlli sotuvlar evaziga mukammal tarkib shakllantirgan edi.

Begiristain oʻz vorisi Hugo Vianaga dastlabki oylarda koʻmaklashgan boʻlsa-da, vaqt oʻtishi bilan farq yaqqol sezila boshladi. Viana yozgi transferlar davrida atigi ikkita bitim uchun 130 milliondan ortiq mablagʻ sarflab ulgurdi. Bu esa klub transfer siyosatida yangi va qimmatroq bosqich boshlanganini koʻrsatadi.

Yangi davr va oldindagi ulkan muammolar

Lester Siti va Chelsi bilan sovrinlar yutgan tajribali mutaxassis Enso Mareska Pep Guardioladan keyin Manchester Siti boshqaruvini qabul qilib oldi. Biroq u oʻzining ilk rasmiy sinovidayoq Arsenal devoriga urildi va jamoa ogʻir kunlar boshlanganini his qildi.

Maʼlumotlarga koʻra, Txiki Begiristainning ketishi, vaqti kelib Pep Guardiolaning isteʼfoga chiqishi va Rodrining ehtimoliy vidolashuvi klubni yengilmas mashinadan tanish boʻlmagan hududda oʻz qiyofasini qidirayotgan jamoaga aylantirmoqda. Yangi murabbiy va rahbariyat ortib borayotgan bosim ostida ulkan muammolarni hal qilishiga toʻgʻri keladi.

Manchester SitiPep GuardiolaAngliya Premyer-ligasiFutbol yangiliklariTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiRodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiBugun, 14:17Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordEnzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordBugun, 13:37Liverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiLiverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiBugun, 13:20Ruben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiRuben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiBugun, 13:18Barselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBarselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi