Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqda
Manchester Siti Superkubok bahsida Arsenalga 0:3 hisobida yirik mag'lub bo'lib, o'n yildan ortiq qurilgan loyihasida jiddiy muammolar paydo bo'lganini ko'rsatdi. Zamonaviy davrning eng yaxshi sport direktori Txiki Begiristain lavozimini tark etdi, uning vorisi Hugo Viana esa yozgi transferlar davrida atigi ikkita bitim uchun 130 milliondan ortiq mablag' sarfladi.
Angliya futbolining soʻnggi oʻn yillikdagi eng hukmron jamoasi sanalgan Manchester Siti oʻzining oltin davri yakuniga yetayotganini bildiruvchi ilk jiddiy sinovlarga duch kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, jamoaning Superkubok doirasida Arsenalga qarshi kechgan va 0:3 hisobidagi yirik magʻlubiyat bilan yakunlangan uchrashuvi shunchaki oʻrtoqlik oʻyini emas, balki oʻn yildan ortiq vaqt davomida qurilgan loyihaning poydevorida yoriqlar paydo boʻlganidan dalolat berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda ingliz futboli jamoatchiligi oldida bitta hal qiluvchi savol koʻndalang turibdi: Manchester Siti ser Aleks Fergyuson ketganidan keyin Manchester Yunayted boshiga tushgan qismatdan qochib qutula oladimi yoki uchta asosiy ustunning bir yoʻla yoʻqolishi klubni noldan boshlashga majbur qiladimi? Bu savolning javobi endi nazariy emas, balki maydonda oʻz aksini topmoqda.
Rahbariyat va murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlarKlub egalari barqarorligicha qolayotgan va Ferran Soriano oʻz lavozimida ishlayotgan boʻlsa-da, Manchester Siti bir yil ichida afsonaviy jamoaga aylanishida asosiy rol oʻynagan ilk ustunini yoʻqotdi. Zamonaviy davrning eng yaxshi sport direktori Txiki Begiristain oʻz lavozimini tark etdi. U oʻz vaqtida Erling Xolandni 60 millionga, Rodrini esa 70 million evroga olib kelib, aqlli sotuvlar evaziga mukammal tarkib shakllantirgan edi.
Begiristain oʻz vorisi Hugo Vianaga dastlabki oylarda koʻmaklashgan boʻlsa-da, vaqt oʻtishi bilan farq yaqqol sezila boshladi. Viana yozgi transferlar davrida atigi ikkita bitim uchun 130 milliondan ortiq mablagʻ sarflab ulgurdi. Bu esa klub transfer siyosatida yangi va qimmatroq bosqich boshlanganini koʻrsatadi.
Yangi davr va oldindagi ulkan muammolarLester Siti va Chelsi bilan sovrinlar yutgan tajribali mutaxassis Enso Mareska Pep Guardioladan keyin Manchester Siti boshqaruvini qabul qilib oldi. Biroq u oʻzining ilk rasmiy sinovidayoq Arsenal devoriga urildi va jamoa ogʻir kunlar boshlanganini his qildi.
Maʼlumotlarga koʻra, Txiki Begiristainning ketishi, vaqti kelib Pep Guardiolaning isteʼfoga chiqishi va Rodrining ehtimoliy vidolashuvi klubni yengilmas mashinadan tanish boʻlmagan hududda oʻz qiyofasini qidirayotgan jamoaga aylantirmoqda. Yangi murabbiy va rahbariyat ortib borayotgan bosim ostida ulkan muammolarni hal qilishiga toʻgʻri keladi.
…