Atletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlari
Madridning Atletiko klubi La Liganing yangi mavsumini o'z maydonida Malaga ustidan 2:0 hisobidagi g'alaba bilan boshladi. Diego Simeone 57-daqiqada Li Kan-in, Aleks Baena va Giuliano Simeoneni maydonga tushirib, o'yin taqdirini hal qilgan o'zgarishlarni amalga oshirdi. Debyut qilgan Li Kan-in hisobni ochdi, Aleks Baena esa jarima zarbasidan gol urib, yakuniy natijani ta'minladi. Endi Atletiko 23-avgust, yakshanba kuni o'z maydonida Villarrealni qabul qiladi.
Madridning Atletiko klubi Ispaniya chempionatining yangi mavsumini muvaffaqiyatli boshlab, oʻz maydonida Malaga jamoasini 2:0 hisobida magʻlub etdi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning birinchi boʻlimi maydon egalari uchun ogʻir kechgan boʻlsa-da, tanaffusdan keyingi zaxiradan tushgan futbolchilarning harakati oʻyin taqdirini hal qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Metropolitano stadionida boʻlib oʻtgan bahsda Madrid klubi hujum chizigʻida Julian Alvarez yoʻqligi sezilib turdi. Dastlabki qirq besh daqiqalikda mezbonlar hujumlarda keskinlik yaratisha olmadi va atigi toʻrtta imkoniyatdan foydalanib, kutilgan gollar (xG) koʻrsatkichini bor-yoʻgʻi 0.10 darajasida qayd etdi.
Zaxiradan tushgan futbolchilarning hal qiluvchi taʼsiriOʻyindagi sustkashlikdan norasmiy ravishda xulosa chiqargan bosh murabbiy Diego Simeone 57-daqiqadayoq uchta oʻzgarishga qoʻl urdi. Mutaxassis maydonga Li Kan-in, Aleks Baena va Giuliano Simeone uchligini tashlab, taktikaning jilovini oʻzgartirdi.
Bu oʻzgarishlar darhol oʻz samarasini berdi. Debyutini oʻtkazayotgan Li Kan-in jarima maydoni tashqarisidan ajoyib zarba yoʻllab, hisobni ochdi. Oradan koʻp oʻtmay, Aleks Baena jarima zarbasidan urilgan jozibali gol bilan ustunlikni mustahkamladi va yakuniy natijani taʼminladi.
Diego Simeonening oʻyindan keyingi fikrlariOʻyindan keyingi matbuot anjumanida argentinalik murabbiy dastlabki boʻlimdagi qiyinchiliklarga toʻxtalib, zaxiradan maydonga tushgan oʻyinchilarning oʻyinni keskin oʻzgartirganini alohida eʼtirof etdi. Simeone jamoa qiyin vaziyatda kerakli sifatni namoyish etganini taʼkidladi.
"Biz oʻyinni eng yaxshi jismoniy holatdagi yigitlar bilan boshlashga harakat qilamiz", — deya taʼkidladi Simeone jurnalistlarga. "Birinchi boʻlimda faqat yugurish boʻldi, golli vaziyatlar yaratmadik. Ikkinchi boʻlimda esa oʻzgarishlar oʻyinga kerakli sifatni olib keldi. Yigitlarning barchasi biz kutgan turtki berdi".
Ushbu uchrashuvda debyut qilgan Li Kan-in XXI asrda Atletiko safida La Ligada gol urgan uchinchi eng yosh futbolchiga aylandi. 25 yoshli yarim himoyachi oʻyinimizda hali ritm yetishmayotgani, biroq tinimsiz mehnat evaziga individual va jamoaviy jihatdan yanada oʻsishlarini qayd etdi.
Mazkur gʻalaba Madrid jamoasiga talabchan kechadigan yangi mavsum oldidan muhim psixologik ustunlik taqdim etdi. Endi Atletiko navbatdagi tur doirasida oʻz maydonida Villarrealni qabul qiladi va mazkur bahs 23-avgust, yakshanba kuniga belgilangan.
…