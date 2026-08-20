Atletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlari

·14·Sport
Atletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlari
Qisqacha

Madridning Atletiko klubi La Liganing yangi mavsumini o'z maydonida Malaga ustidan 2:0 hisobidagi g'alaba bilan boshladi. Diego Simeone 57-daqiqada Li Kan-in, Aleks Baena va Giuliano Simeoneni maydonga tushirib, o'yin taqdirini hal qilgan o'zgarishlarni amalga oshirdi. Debyut qilgan Li Kan-in hisobni ochdi, Aleks Baena esa jarima zarbasidan gol urib, yakuniy natijani ta'minladi. Endi Atletiko 23-avgust, yakshanba kuni o'z maydonida Villarrealni qabul qiladi.

Madridning Atletiko klubi Ispaniya chempionatining yangi mavsumini muvaffaqiyatli boshlab, oʻz maydonida Malaga jamoasini 2:0 hisobida magʻlub etdi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning birinchi boʻlimi maydon egalari uchun ogʻir kechgan boʻlsa-da, tanaffusdan keyingi zaxiradan tushgan futbolchilarning harakati oʻyin taqdirini hal qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Metropolitano stadionida boʻlib oʻtgan bahsda Madrid klubi hujum chizigʻida Julian Alvarez yoʻqligi sezilib turdi. Dastlabki qirq besh daqiqalikda mezbonlar hujumlarda keskinlik yaratisha olmadi va atigi toʻrtta imkoniyatdan foydalanib, kutilgan gollar (xG) koʻrsatkichini bor-yoʻgʻi 0.10 darajasida qayd etdi.

Zaxiradan tushgan futbolchilarning hal qiluvchi taʼsiri

Oʻyindagi sustkashlikdan norasmiy ravishda xulosa chiqargan bosh murabbiy Diego Simeone 57-daqiqadayoq uchta oʻzgarishga qoʻl urdi. Mutaxassis maydonga Li Kan-in, Aleks Baena va Giuliano Simeone uchligini tashlab, taktikaning jilovini oʻzgartirdi.

Bu oʻzgarishlar darhol oʻz samarasini berdi. Debyutini oʻtkazayotgan Li Kan-in jarima maydoni tashqarisidan ajoyib zarba yoʻllab, hisobni ochdi. Oradan koʻp oʻtmay, Aleks Baena jarima zarbasidan urilgan jozibali gol bilan ustunlikni mustahkamladi va yakuniy natijani taʼminladi.

Diego Simeonening oʻyindan keyingi fikrlari

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida argentinalik murabbiy dastlabki boʻlimdagi qiyinchiliklarga toʻxtalib, zaxiradan maydonga tushgan oʻyinchilarning oʻyinni keskin oʻzgartirganini alohida eʼtirof etdi. Simeone jamoa qiyin vaziyatda kerakli sifatni namoyish etganini taʼkidladi.

"Biz oʻyinni eng yaxshi jismoniy holatdagi yigitlar bilan boshlashga harakat qilamiz", — deya taʼkidladi Simeone jurnalistlarga. "Birinchi boʻlimda faqat yugurish boʻldi, golli vaziyatlar yaratmadik. Ikkinchi boʻlimda esa oʻzgarishlar oʻyinga kerakli sifatni olib keldi. Yigitlarning barchasi biz kutgan turtki berdi".

Ushbu uchrashuvda debyut qilgan Li Kan-in XXI asrda Atletiko safida La Ligada gol urgan uchinchi eng yosh futbolchiga aylandi. 25 yoshli yarim himoyachi oʻyinimizda hali ritm yetishmayotgani, biroq tinimsiz mehnat evaziga individual va jamoaviy jihatdan yanada oʻsishlarini qayd etdi.

Mazkur gʻalaba Madrid jamoasiga talabchan kechadigan yangi mavsum oldidan muhim psixologik ustunlik taqdim etdi. Endi Atletiko navbatdagi tur doirasida oʻz maydonida Villarrealni qabul qiladi va mazkur bahs 23-avgust, yakshanba kuniga belgilangan.

Atletiko MadridDiego SimeoneLa LigaLi Kan-inFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldiBugun, 14:18Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBugun, 13:58Yuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaYuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaBugun, 13:53Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiArsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiBugun, 13:14Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiJoau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiBugun, 13:11Kavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiKavan Sallivan Lionel Messi jamoasiga qarshi oʻyinda qizil kartochka oldiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)