Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilariga qattiq ogohlantirish berdi

·6·Sport
Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilariga qattiq ogohlantirish berdi
Qisqacha

Joze Mourinyo Espanyolga qarshi safar uchrashuvi oldidan Real Madrid futbolchilariga, jumladan Vinisius Junior, Kilian Mbappe va Jud Bellingemga qat'iy xabarlar yo'lladi. U bo'lajak raqibning jamoaviy o'yini va taktik tayyorgarligini yuqori baholab, Espanyol jiddiy qarshilik ko'rsatishini ta'kidladi. Murabbiy futbolchilarning jismoniy holati bir xil emasligini, ayrimlari 36 ta mashg'ulot va 6 tacha o'yin o'tkazganini aytdi.

Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo Ispaniya chempionatining ikkinchi turi doirasida safarda Espanyolga qarshi kechadigan bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida jamoaning tayyorgarligi hamda futbolchilarga qatʼiy xabarlar yoʻlladi. Yangi mavsumdagi ilk rasmiy safar oʻyiniga tayyorgarlik koʻrayotgan qirollik klubi ustozi jamoa yulduzlari, jumladan Vinisius Junior, Kilian Mbappe va Jud Bellingem kabi yetakchilarga oʻzining keskin fikrlarini bildirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Real Madridning La Liga birinchi turidagi Real Sosyedadga qarshi oʻyini 2026 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchilarga qoʻshimcha dam berish maqsadida istisno tariqasida keyinga qoldirilgan edi. Shu bois, Madrid jamoasi yangi mavsumdagi ilk rasmiy uchrashuvini aynan Kataloniyada oʻtkazadi. Mezbonlar esa oʻz uyida raqibni qabul qilishdan avval Levant ustidan yirik 3:0 hisobida gʻalaba qozonib, turnir jadvalida oʻziga ishongan holda kayfiyatni koʻtarib olgan edi.

Espanyol raqobatbardosh jamoa

Mourinyoning taʼkidlashicha, boʻlajak raqib Espanyol jiddiy qarshilik koʻrsatishga qodir va ular yaxshi shakllangan jamoaviy oʻyinga ega. Bir murabbiy qoʻl ostida uzoq vaqtdan beri toʻp surib kelayotgan kataloniyaliklar oʻziga xos dinamika va taktik mexanizmlarni shakllantirgan. Mutaxassis raqibning Levantga qarshi birinchi oʻyinini yuqori baholab, ular oʻz muxlislari qarshisida katta ishtiyoq bilan harakat qilishini alohida qayd etdi.

Shuningdek, portugaliyalik mutaxassis mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlarining oʻziga xos murakkabliklariga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilarning jismoniy holati bir xil emasligi qiyinchilik tugʻdirgan. Ayrim oʻyinchilar 36 ta mashgʻulot va 6 tacha oʻyin oʻtkazgan boʻlsa, boshqalari kamroq vaqt davomida maydonda boʻlgan. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi har bir guruh uchun alohida mashgʻulotlar rejasini tuzib chiqishga muvaffaq boʻlgan.

Matbuot anjumanida jurnalistlarning savollariga javob berarkan, Joze Mourinyo oʻrtoqlik uchrashuvlaridan charchaganini va rasmiy oʻyinlarni sogʻinganini yashirmadi. Agar imkoniyat boʻlganida yana bir hafta tayyorgarlik koʻrishni istagan boʻlishini tan olgan murabbiy, jamoaning joriy holatidan mamnunligini bildirdi va oldinda qiyin sinovlar turganini qoʻshimcha qildi.

Joze MourinoReal MadridEspanyolLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiTottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 13:54Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv bormi?Bugun, 13:19Fabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakFabio Kapello: Interda raqiblar yoʻq, Milan va Yuventus asosiy eʼtiborni Yevropa ligasiga qaratishi kerakBugun, 13:00Tottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydiTottenxem Savinyo transferi uchun Manchester Sitiga 85 million funt toʻlaydiBugun, 13:00Yan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriYan Diomande Yamal bilan taqqoslanmoqda: Stiv Makmanaman fikriBugun, 12:15Lautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaLautaro Martines va Barselona oʻrtasida kelishuv mavjudligi aytilmoqdaBugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)