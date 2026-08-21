Joze Mourinyo Real Madrid futbolchilariga qattiq ogohlantirish berdi
Joze Mourinyo Espanyolga qarshi safar uchrashuvi oldidan Real Madrid futbolchilariga, jumladan Vinisius Junior, Kilian Mbappe va Jud Bellingemga qat'iy xabarlar yo'lladi. U bo'lajak raqibning jamoaviy o'yini va taktik tayyorgarligini yuqori baholab, Espanyol jiddiy qarshilik ko'rsatishini ta'kidladi. Murabbiy futbolchilarning jismoniy holati bir xil emasligini, ayrimlari 36 ta mashg'ulot va 6 tacha o'yin o'tkazganini aytdi.
Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo Ispaniya chempionatining ikkinchi turi doirasida safarda Espanyolga qarshi kechadigan bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida jamoaning tayyorgarligi hamda futbolchilarga qatʼiy xabarlar yoʻlladi. Yangi mavsumdagi ilk rasmiy safar oʻyiniga tayyorgarlik koʻrayotgan qirollik klubi ustozi jamoa yulduzlari, jumladan Vinisius Junior, Kilian Mbappe va Jud Bellingem kabi yetakchilarga oʻzining keskin fikrlarini bildirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Real Madridning La Liga birinchi turidagi Real Sosyedadga qarshi oʻyini 2026 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etgan futbolchilarga qoʻshimcha dam berish maqsadida istisno tariqasida keyinga qoldirilgan edi. Shu bois, Madrid jamoasi yangi mavsumdagi ilk rasmiy uchrashuvini aynan Kataloniyada oʻtkazadi. Mezbonlar esa oʻz uyida raqibni qabul qilishdan avval Levant ustidan yirik 3:0 hisobida gʻalaba qozonib, turnir jadvalida oʻziga ishongan holda kayfiyatni koʻtarib olgan edi.
Espanyol raqobatbardosh jamoaMourinyoning taʼkidlashicha, boʻlajak raqib Espanyol jiddiy qarshilik koʻrsatishga qodir va ular yaxshi shakllangan jamoaviy oʻyinga ega. Bir murabbiy qoʻl ostida uzoq vaqtdan beri toʻp surib kelayotgan kataloniyaliklar oʻziga xos dinamika va taktik mexanizmlarni shakllantirgan. Mutaxassis raqibning Levantga qarshi birinchi oʻyinini yuqori baholab, ular oʻz muxlislari qarshisida katta ishtiyoq bilan harakat qilishini alohida qayd etdi.
Shuningdek, portugaliyalik mutaxassis mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlarining oʻziga xos murakkabliklariga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilarning jismoniy holati bir xil emasligi qiyinchilik tugʻdirgan. Ayrim oʻyinchilar 36 ta mashgʻulot va 6 tacha oʻyin oʻtkazgan boʻlsa, boshqalari kamroq vaqt davomida maydonda boʻlgan. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi har bir guruh uchun alohida mashgʻulotlar rejasini tuzib chiqishga muvaffaq boʻlgan.
Matbuot anjumanida jurnalistlarning savollariga javob berarkan, Joze Mourinyo oʻrtoqlik uchrashuvlaridan charchaganini va rasmiy oʻyinlarni sogʻinganini yashirmadi. Agar imkoniyat boʻlganida yana bir hafta tayyorgarlik koʻrishni istagan boʻlishini tan olgan murabbiy, jamoaning joriy holatidan mamnunligini bildirdi va oldinda qiyin sinovlar turganini qoʻshimcha qildi.
…