Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkin
Myunxenning Bavariya klubi PSJ himoyachisi Emmanuel Mbemba uchun kurashda Angliya Premer-ligasi jamoalari tomonidan jiddiy qarshilikka duch kelmoqda. BBC xabariga koʻra, Londonning Arsenal klubi ham 18 yoshli iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish poygasiga qoʻshilgan va Parij klubiga dastlabki soʻrovni yuborgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbembaning Fransiya poytaxti klubi bilan shartnomasi iyun oyi oxirida yakuniga yetadi, bu esa unga erkin agent sifatida jamoani tark etish imkonini beradi. PSJ rahbariyati shartnomani uzaytirishni istayotgan boʻlsa-da, Fransiya U19 terma jamoasining ikki karra aʼzosi boʻlgan futbolchi yozda yangi jamoaga oʻtishga qaror qilgan koʻrinadi.
Bavariya chap oyoqda yaxshi oʻynaydigan, ham markaziy, ham chap qanot himoyasida harakat qila oladigan ushbu universal futbolchining holatini diqqat bilan kuzatmoqda. Myunxenliklar tarkibida himoya chizigʻini kuchaytirish zarurati bor, chunki Min-Jae Kim va Hiroki Ito kabi futbolchilar yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi kutilmoqda.
Mbembaning transferi Bavariya uchun bir oʻq bilan ikki quyonni urishdek gap: u nafaqat Alphonso Davies bilan raqobatlashadi, balki Kim va Itoning ketish ehtimoli fonida himoyadagi boʻshliqni toʻldiradi. L'Equipe nashrining yil boshidagi xabariga koʻra, Germaniya rekordchilarida Mbembani qoʻlga kiritish uchun yaxshi imkoniyat bor edi, biroq Bayer 04 Leverkusen ham bu jarayonga aralashgan.
Agar ushbu transfer amalga oshmasa, Bavariya muqobil variant sifatida Benfika himoyachisi Tomás Araújo nomzodini koʻrib chiqmoqda. Sky nashri xabariga koʻra, portugaliyalik markaziy himoyachi hamon myunxenliklarning qisqa roʻyxatida qolmoqda.
…