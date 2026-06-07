Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkin

·110·Sport
Angliya Premer-ligasi giganti Bavariya nishonidagi himoyachini olib qochishi mumkin

Myunxenning Bavariya klubi PSJ himoyachisi Emmanuel Mbemba uchun kurashda Angliya Premer-ligasi jamoalari tomonidan jiddiy qarshilikka duch kelmoqda. BBC xabariga koʻra, Londonning Arsenal klubi ham 18 yoshli iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish poygasiga qoʻshilgan va Parij klubiga dastlabki soʻrovni yuborgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbembaning Fransiya poytaxti klubi bilan shartnomasi iyun oyi oxirida yakuniga yetadi, bu esa unga erkin agent sifatida jamoani tark etish imkonini beradi. PSJ rahbariyati shartnomani uzaytirishni istayotgan boʻlsa-da, Fransiya U19 terma jamoasining ikki karra aʼzosi boʻlgan futbolchi yozda yangi jamoaga oʻtishga qaror qilgan koʻrinadi.

Bavariya chap oyoqda yaxshi oʻynaydigan, ham markaziy, ham chap qanot himoyasida harakat qila oladigan ushbu universal futbolchining holatini diqqat bilan kuzatmoqda. Myunxenliklar tarkibida himoya chizigʻini kuchaytirish zarurati bor, chunki Min-Jae Kim va Hiroki Ito kabi futbolchilar yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi kutilmoqda.

Mbembaning transferi Bavariya uchun bir oʻq bilan ikki quyonni urishdek gap: u nafaqat Alphonso Davies bilan raqobatlashadi, balki Kim va Itoning ketish ehtimoli fonida himoyadagi boʻshliqni toʻldiradi. L'Equipe nashrining yil boshidagi xabariga koʻra, Germaniya rekordchilarida Mbembani qoʻlga kiritish uchun yaxshi imkoniyat bor edi, biroq Bayer 04 Leverkusen ham bu jarayonga aralashgan.

Agar ushbu transfer amalga oshmasa, Bavariya muqobil variant sifatida Benfika himoyachisi Tomás Araújo nomzodini koʻrib chiqmoqda. Sky nashri xabariga koʻra, portugaliyalik markaziy himoyachi hamon myunxenliklarning qisqa roʻyxatida qolmoqda.

BavariyaArsenalPSJTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23Savio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinSavio faoliyatini Londonning «Tottenxem» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:16Enso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchiEnso Fernandes faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirmoqchiBugun, 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)