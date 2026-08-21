Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdi
«Barselona» sport direktori Deku Ferran Torres va Robert Levandovskining ketishi jamoa hujum chizig'ida katta yo'qotish bo'lganini aytdi. Ferran Torres «PSJ»ga 50 million yevro evaziga o'tgan, Robert Levandovski esa erkin agent sifatida MLS vakili «Chikago Fayr» safiga qo'shilgan. Dekuning ta'kidlashicha, Ferranning o'rnini yangi ijrochilar bilan to'ldirish mumkin, ammo Levandovski klub tarixidagi butun bir davrni belgilagani sababli uning o'rnini bosish juda murakkab.
«Barselona» sport direktori Deku jamoani tark etgan ikki asosiy hujumchi — Ferran Torres hamda Robert Levandovskining ketishi va klubning transfer bozoridagi rejalari haqida ochiq gapirdi. Ferran Torres yozgi transferlar oynasida 50 million yevro evaziga Fransiyaning «PSJ» klubiga ko‘chib o‘tgan bo‘lsa, polshalik to‘purar Robert Levandovski erkin agent sifatida MLS vakili «Chikago Fayr» safiga qo‘shildi.
«Levandovski bir davrni belgilab bergan edi»: Dekuning bayonoti
Ispaniyaning Mundo Deportivo nashriga intervyu bergan Deku hujum chizig‘idagi bo‘shliqni to‘ldirish qanchalik og‘ir bo‘lishini ta’kidladi:
"Ikki muhim futbolchimiz — Ferran va Robert jamoadan ketdi. Biz Ferranning o‘rnini yangi ijrochilar bilan to‘ldirishimiz mumkin, ammo Robertning o‘rnini bosish juda qiyin. Hatto yuqori saviyali futbolchi topsak ham, bu juda murakkab bo‘ladi, chunki u bizning butun bir davrimizni belgilab bergan yulduz edi.
Bizda ichki variantlar mavjud, lekin baribir tegishli choralarni ko‘ramiz. Hozirda eng ma’qul yechimni topish va mavsum oxirigacha nimalar qilish mumkinligini aniqlash ustida ishlayapmiz.", — dedi Deku.
«Barselona»ni tark etgan yulduzlar va klubdagi vaziyat
Futbolchi
Yangi klubi
Transfer formati
Dekuning bahosi
«PSJ» (Fransiya)
50 million yevro evaziga sotildi
O‘rnini yangi xaridlar bilan qoplash imkoniyati mavjud
Robert Levandovski
«Chikago Fayr» (AQSH / MLS)
Erkin agent maqomida tekinga ketdi
Klub tarixidagi butun bir davrni yaratgan, o‘rnini bosish juda murakkab
Klub strategiyasi
Ichki imkoniyatlar va transfer bozorida eng maqbul yechimlarni qidirish
«Top-futbolchilar uchun g‘alabali loyiha kerak»
Sport direktori «Barselona»ning buyuk brendi va kelajakdagi loyihalari haqida to‘xtalib, jamoaga yangi yulduzlarni jalb qilishda muammo bo‘lmasligini qo‘shimcha qildi:
"Har qanday futbolchi «Barselona»ga o‘tishni xohlaydi. Top-darajadagi futbolchilarni jalb qilish uchun esa aniq va ishonchli loyiha kerak. Bu yerga kelgan har bir futbolchi ushbu loyihamizdan hayratda qolmoqda. Ularning barchasi biz bilan yangi sovrinlarni qo‘lga kiritish va tarix yaratishni istaydi."
Sizningcha, «Barselona» Robert Levandovskidek tajribali to‘purarning o‘rnini qaysi markaziy hujumchi bilan to‘ldira oladi?
O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda «Barsa» ixlosmandlariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
…