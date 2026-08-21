Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdi

·17·Sport
Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdi
Qisqacha

«Barselona» sport direktori Deku Ferran Torres va Robert Levandovskining ketishi jamoa hujum chizig'ida katta yo'qotish bo'lganini aytdi. Ferran Torres «PSJ»ga 50 million yevro evaziga o'tgan, Robert Levandovski esa erkin agent sifatida MLS vakili «Chikago Fayr» safiga qo'shilgan. Dekuning ta'kidlashicha, Ferranning o'rnini yangi ijrochilar bilan to'ldirish mumkin, ammo Levandovski klub tarixidagi butun bir davrni belgilagani sababli uning o'rnini bosish juda murakkab.

«Barselona» sport direktori Deku jamoani tark etgan ikki asosiy hujumchi — Ferran Torres hamda Robert Levandovskining ketishi va klubning transfer bozoridagi rejalari haqida ochiq gapirdi. Ferran Torres yozgi transferlar oynasida 50 million yevro evaziga Fransiyaning «PSJ» klubiga ko‘chib o‘tgan bo‘lsa, polshalik to‘purar Robert Levandovski erkin agent sifatida MLS vakili «Chikago Fayr» safiga qo‘shildi.

«Levandovski bir davrni belgilab bergan edi»: Dekuning bayonoti

Ispaniyaning Mundo Deportivo nashriga intervyu bergan Deku hujum chizig‘idagi bo‘shliqni to‘ldirish qanchalik og‘ir bo‘lishini ta’kidladi:

"Ikki muhim futbolchimiz — Ferran va Robert jamoadan ketdi. Biz Ferranning o‘rnini yangi ijrochilar bilan to‘ldirishimiz mumkin, ammo Robertning o‘rnini bosish juda qiyin. Hatto yuqori saviyali futbolchi topsak ham, bu juda murakkab bo‘ladi, chunki u bizning butun bir davrimizni belgilab bergan yulduz edi.

Bizda ichki variantlar mavjud, lekin baribir tegishli choralarni ko‘ramiz. Hozirda eng ma’qul yechimni topish va mavsum oxirigacha nimalar qilish mumkinligini aniqlash ustida ishlayapmiz.", — dedi Deku.

«Barselona»ni tark etgan yulduzlar va klubdagi vaziyat

Futbolchi

Yangi klubi

Transfer formati

Dekuning bahosi

Ferran Torres

«PSJ» (Fransiya)

50 million yevro evaziga sotildi

O‘rnini yangi xaridlar bilan qoplash imkoniyati mavjud

Robert Levandovski

«Chikago Fayr» (AQSH / MLS)

Erkin agent maqomida tekinga ketdi

Klub tarixidagi butun bir davrni yaratgan, o‘rnini bosish juda murakkab

Klub strategiyasi

Ichki imkoniyatlar va transfer bozorida eng maqbul yechimlarni qidirish

«Top-futbolchilar uchun g‘alabali loyiha kerak»

Sport direktori «Barselona»ning buyuk brendi va kelajakdagi loyihalari haqida to‘xtalib, jamoaga yangi yulduzlarni jalb qilishda muammo bo‘lmasligini qo‘shimcha qildi:

"Har qanday futbolchi «Barselona»ga o‘tishni xohlaydi. Top-darajadagi futbolchilarni jalb qilish uchun esa aniq va ishonchli loyiha kerak. Bu yerga kelgan har bir futbolchi ushbu loyihamizdan hayratda qolmoqda. Ularning barchasi biz bilan yangi sovrinlarni qo‘lga kiritish va tarix yaratishni istaydi."

Sizningcha, «Barselona» Robert Levandovskidek tajribali to‘purarning o‘rnini qaysi markaziy hujumchi bilan to‘ldira oladi?

O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda «Barsa» ixlosmandlariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!

DecoBarcelonaFerran TorresRobert LewandowskiChicago Fire
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildiBugun, 10:07Troy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiTroy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiBugun, 10:01Alonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldiAlonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldiBugun, 09:51«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildi«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildiBugun, 09:42«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdiBugun, 09:34Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiRamazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)